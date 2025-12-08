গোৱাৰ পৰা আহি বিয়াত বহাৰ কথা আছিল দিগন্তৰ, কামত যোগদান কৰাৰ প্ৰথমদিনাই মৃত্যুক সাবটিলে ৰাহুলে

গোৱাৰ পৰা আহি বিয়াত বহাৰ কথা আছিল দিগন্তৰ, কামত যোগদান কৰাৰ প্ৰথমদিনাই মৃত্যুক সাবটিলে ৰাহুলে
বিয়াৰ কাপোৰ যোগাৰ কৰিছিল ধেমাজিৰ দিগন্তৰ মাতৃয়ে । হৰিষতেই বিষাদ ৰাহুলৰ পৰিয়ালত ।
Published : December 8, 2025 at 1:38 PM IST
ধেমাজি/শিলচৰ : কাছাৰৰ ৰাহুল তাঁতী নামৰ যুৱকজনে পিতৃৰ কষ্ট দেখি কামৰ সন্ধানত গৈছিল গোৱালৈ । নৰ্থ গোৱাৰ আৰপোৰাৰ এখন ৰেস্তোঁৰা কাম ক্লাবত কামত যোগদান কৰিছিল । সিদিনা আছিল কৰ্মজীৱনৰ প্ৰথমটো দিন । পিছে প্ৰথমদিনা কামত যোগদান কৰিবলৈ যোৱাৰ অনুভৱ কৰাই নহ'ল ৰাহুলৰ । কাৰণ সেইনিশাই সকলো সপোন ধূলিস্য়াৎ হৈ গ'ল হঠাতে সংঘটিত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত ।
পুত্ৰৰ বিয়াৰ কাপোৰ যোগাৰ কৰিছিল মাতৃয়ে :
একেই কৰুণ কাহিনী ধেমাজিৰ দিগন্ত পাতিৰৰ । কৰ্মসূত্ৰে বহিঃৰাজ্যত আছিল দিগন্ত পাতিৰ আৰু তেওঁৰ ভাতৃ ৷ এইবাৰ গোৱাৰ পৰা আহি বিয়াত বহাৰ কথাও আছিল দিগন্তৰ ৷ মাতৃয়েও পুত্ৰৰ বিয়াৰ বাবে কাপোৰ যোগাৰ কৰিছিল; কিন্তু অকলশৰীয়া মাতৃৰ আশা আৰু কাহানিও বাস্তৱত ৰূপায়িত নহ'ব । কাৰণ আৰপোৰাৰ সেই ৰেস্তোঁৰাৰ অগ্নিকাণ্ডত এঙাৰ হৈ পৰিল দিগন্তৰ শৰীৰ । চিৰদিনৰ বাবে মাতৃৰ বুকু শুদা কৰি অজান দেশলৈ গুচি গ'ল দিগন্ত পাতিৰ ।
অভাৱে জুৰুলা কৰা পৰিয়ালটোৰ বাবে উপাৰ্জনৰ বাট বিচাৰি যোৱা কেইবাবছৰ ধৰি কেইবাখনো হোটেলত চেফ হিচাবে কৰ্মৰত আছিল দিগন্ত । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দিগন্তৰ মাতৃয়ে কয়, "মোক শনিবাৰে ৰাতি ফোন কৰিছিল । তাৰ পিছত ফোন কৰা নাই ৷ কালি গধূলি চাৰি বজাত পাইছিলো এই খবৰটো ৷ সি ঘৰৰ পৰা যোৱা এবছৰ হ’ব অহা ব’হাগত ৷ "
আনহাতে আত্মীয়ই কয়, "দিগন্ত পাতিৰৰ মাক আৰু পেহীয়েকজনী আছে ৷ গোৱালৈ যোৱা ডেৰ বছৰমান হ'ল ৷ কালি গম পাইছো যে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত ল'ৰাটো ঢুকাইছে ৷"
উল্লেখ্য় যে যোৱা শনিবাৰে মাজনিশা নৰ্থ গোৱাৰ আৰপোৰাৰ এখন ৰেস্তোঁৰা কাম ক্লাবত সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত পৰ্যটকসহ কমেও ২৫ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ৷ এই অগ্নিকাণ্ডত মৃত লোকসকলৰ তিনিজন অসমৰ আছিল ৷ তেওঁলোক হৈছে কাছাৰৰ ৰাহুল তাঁতী, মনোজিৎ মাল আৰু ধেমাজিৰ দিগন্ত পাতিৰ।
ৰাহুলৰ ঘৰত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ :
নৈশ ক্লাবত কৰ্মচাৰী হিচাপে যোগ দিয়াৰ দিনাই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত মৃত্য়ু হয় কাছাৰৰ ৰাহুল তাঁতীৰ। গোৱাৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাত মৃত কাছাৰৰ কাঠাল গ্ৰাণ্টৰ ৰাহুল তাঁতীৰ ঘৰত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ । অভিশপ্ত নৈশ ক্লাবটোত কৰ্মচাৰী হিচাপে যোগ দিয়াৰ দিনাই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । এই ভয়াৱহ ঘটনাৰ আগদিনা কাঠাল গ্ৰাণ্টৰ বাসগৃহৰ পৰা গোৱালৈ গৈছিল ৰাহুল । পত্নী আৰু তিনিটা সন্তানক ঘৰতে থৈ ৰাহুল গোৱালৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল । এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই ৰাহুলৰ পৰিয়ালটোলৈ নামি আহিছে ঘোৰ অমানিশা ।
ডেৰ বছৰ ক্লাবটোত কৰ্মৰত আছিল মনজিৎ :
গোৱাৰ নৈশ ক্লাবৰ ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত নিহত কাছাৰৰ মনজিৎ মালৰ ঘৰতো উঠিছে কান্দোনৰ ৰোল । মৃত মনজিতৰ ঘৰ কাছাৰৰ শিলকুৰি ধৰমখাল গাঁৱত । অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ক্লাবটোৰ কৰ্মচাৰী আছিল মনজিৎ । বিগত ডেৰ বছৰ ধৰি মনজিৎ ক্লাবটোত কৰ্মৰত আছিল । ডেৰমাহ পূৰ্বে নিজা ঘৰলৈ আহিছিল ভনীয়েকৰ বিয়াৰ বাবে । পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল মনজিৎ ।