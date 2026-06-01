সংকটমুক্ত নহয় নলবাৰীৰ ঘটনাৰ ভুক্তভোগী কিশোৰী: আইচিইউত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজিছে
কিশোৰীগৰাকীয়ে মূৰ, পিঠি, মুখ, হাতত আঘাত পাইছে ৷ ফলত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা উন্নত হোৱা নাই আৰু মানসিকভাবে ভাগি পৰিছে
Published : June 1, 2026 at 5:47 PM IST
Updated : June 1, 2026 at 6:38 PM IST
গুৱাহাটী: নলবাৰীৰ গংগাপুৰত দেওবাৰে সন্ধিয়া ৰ'জ আলী ওৰফে আছিফ খানৰ আক্ৰমণত আহত কিশোৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনে আছে ?
গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আইচিইউত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজ দি থকা নলবাৰীৰ কিশোৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে ৷
আইচিইউত চিকিৎসাধীন যুৱতীগৰাকীৰ সন্দৰ্ভত জিএমচিএইছৰ অধীক্ষক চৌধুৰীয়ে কয়,"কিশোৰীগৰাকীৰ শৰীৰৰ কেইবাটাও অংশত চুৰিৰে আঘাত কৰিছে ৷ ফলত সংকটজন অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ কিশোৰীগৰাকী বিপদৰ পৰা বৰ্তমান মুক্ত নহয় ৷ চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰাত কিশোৰীগৰাকীয়ে মূৰ, পিঠি, মুখ, হাতত আঘাত পাইছে ৷ ফলত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা উন্নত হোৱা নাই আৰু মানসিকভাবে ভাগি পৰিছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"মূৰত ৩, ৪ আৰু ৫ চেণ্টিমিটাৰ কটা হৈছে ৷ পিঠি, ডিঙিত আঘাত যথেষ্ট হৈছে ৷ সেয়ে ইএনটি বিভাগৰ অধীনত চিকিৎসা চলি আছে ৷ বৰ্তমান তেওঁ বিপদৰ পৰা সংকটমুক্ত নহয় ৷"
গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধীক্ষক চৌধুৰীয়ে কয়, "গংগাপুৰত দেওবাৰে সন্ধিয়া ৭.৩০ বজাত এজন ব্যক্তিয়ে কিশোৰীগৰাকীক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিছিল । চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত কিশোৰীগৰাকীক নলবাৰীৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল। তাত প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰি জিএমচিএই লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । আমাৰ ইয়াৰ ১২.৩০ বজাত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । বৰ্তমান আইচিইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ।"
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈ থকাৰ মাজতে ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে আছিফ খান ওৰফে ৰ'জ আলী ৷ সোমবাৰে ৰ'জ আলীক মুকালমুৱা চৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল । কিন্তু আটক কৰাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ পৰা বন্দুক কাঢ়ি নিয়াৰ লগতে পলায়নৰ চেষ্টা কৰাত আছিফক আৰক্ষীয়ে গুলীয়াবলগীয়া হয় ।
