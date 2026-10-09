শাৰদীয় উৎসৱক লৈ পৌৰ নিগমৰ আহ্বান : প্ৰতিখন পূজাস্থলীত কপৌফুলৰ দৰে পাতল বেঙুনীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰক
প্ৰতিখন পূজা সমিতিক কপৌফুলৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পাতল বেঙুনীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান পৌৰ নিগমৰ ৷ লগতে সেউজীয়া,নীলা,ৰঙা,ক'লা অথবা হালধীয়া ৰঙৰ ডাষ্টবিনৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক ৷
Published : October 9, 2026 at 8:20 PM IST
গুৱাহাটী : সমাগত দুৰ্গা পূজা ৷ এইবাৰৰ দুৰ্গা পূজাত মহানগৰীৰ প্ৰতিখন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে নিজ নিজ পূজাস্থলীত সেউজীয়া, নীলা, ৰঙা আৰু ক'লা অথবা হালধীয়া ৰঙৰ চাৰিটা ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব । প্ৰতিখন পূজা সমিতিয়ে পূজাস্থলী আৰু ইয়াৰ চৌপাশ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে শুকুৰবাৰে এই কথা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৷
মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই আৰু কয় যে কোনো পথতে দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ পাতিব নোৱাৰিব ৷ লগতে তেওঁ কয় যে পূজাস্থলীত প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ একেবাৰে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । এইবোৰৰ উপৰিও তেওঁ প্ৰতিখন পূজা সমিতিক জাতীয় ফুল কপৌফুলৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পাতল বেঙুনীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও আহ্বান জনায় ।
শুকুৰবাৰে বেতকুছিস্থিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পৌৰ ভৱনৰ কাৰ্যালয়ত আগন্তুক দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে স্বচ্ছ দুৰ্গা পূজা প্ৰতিযোগিতা, ২০২৬ অনুষ্ঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এখন বিশেষ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ এই সভাতে দুৰ্গা পূজা সন্দৰ্ভত এই সিদ্ধান্তসমূহ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে গ্ৰহণ কৰে ।
মেয়ৰ শৰণীয়াই কয়, ‘‘স্বচ্ছ দুৰ্গা পূজা প্ৰতিযোগিতা ১৬ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু ২১ অক্টোবৰত সমাপ্ত হ’ব । প্ৰতিযোগিতাত মুঠ ১৭৫খন দুৰ্গা পূজা সমিতিক পুৰস্কৃত কৰা হ’ব । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম পুৰস্কাৰৰ বাবে ২৫খন, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰৰ বাবে ৫০খন আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰৰ বাবে ১০০খন পূজা সমিতি নিৰ্বাচিত কৰা হ’ব । পুৰস্কাৰসমূহ কালী পূজাৰ সময়ত বিতৰণ কৰা হ’ব ।’’
‘‘প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা পূজাস্থলীসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি মূল্যায়ন আৰু নম্বৰ প্ৰদানৰ বাবে অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ তত্ত্বাৱধানত এখন মুখ্য সমিতি গঠন কৰা হ’ব । এই সমিতিয়ে প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলী অনুসৰি পূজা স্থলীসমূহৰ স্বচ্ছতা আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ দিশসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিব ।’’ তেওঁ কয় ৷
লগতে ইচ্ছুক পূজা সমিতিসমূহক নিৰ্ধাৰিত আবেদনৰ বাবে প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰি ১৩ অক্টোবৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিবলৈ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া আহ্বান জনায় ।