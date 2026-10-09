ETV Bharat / state

শাৰদীয় উৎসৱক লৈ পৌৰ নিগমৰ আহ্বান : প্ৰতিখন পূজাস্থলীত কপৌফুলৰ দৰে পাতল বেঙুনীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰক

প্ৰতিখন পূজা সমিতিক কপৌফুলৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পাতল বেঙুনীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান পৌৰ নিগমৰ ৷ লগতে সেউজীয়া,নীলা,ৰঙা,ক'লা অথবা হালধীয়া ৰঙৰ ডাষ্টবিনৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক ৷

GMC urges Use light purple colour in Guwahati's every Durga Puja mandap
প্ৰতিখন পূজাস্থলীত কপৌফুলৰ দৰে পাতল বেঙুনীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰক (File photo : ETV Bharat west bengal)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 9, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : সমাগত দুৰ্গা পূজা ৷ এইবাৰৰ দুৰ্গা পূজাত মহানগৰীৰ প্ৰতিখন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে নিজ নিজ পূজাস্থলীত সেউজীয়া, নীলা, ৰঙা আৰু ক'লা অথবা হালধীয়া ৰঙৰ চাৰিটা ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব । প্ৰতিখন পূজা সমিতিয়ে পূজাস্থলী আৰু ইয়াৰ চৌপাশ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে শুকুৰবাৰে এই কথা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই স্পষ্ট কৰি দিয়ে ৷

মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই আৰু কয় যে কোনো পথতে দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ পাতিব নোৱাৰিব ৷ লগতে তেওঁ কয় যে পূজাস্থলীত প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ একেবাৰে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে । এইবোৰৰ উপৰিও তেওঁ প্ৰতিখন পূজা সমিতিক জাতীয় ফুল কপৌফুলৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পাতল বেঙুনীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও আহ্বান জনায় ।

শুকুৰবাৰে বেতকুছিস্থিত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পৌৰ ভৱনৰ কাৰ্যালয়ত আগন্তুক দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে স্বচ্ছ দুৰ্গা পূজা প্ৰতিযোগিতা, ২০২৬ অনুষ্ঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এখন বিশেষ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷ এই সভাতে দুৰ্গা পূজা সন্দৰ্ভত এই সিদ্ধান্তসমূহ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে গ্ৰহণ কৰে ।

মেয়ৰ শৰণীয়াই কয়, ‘‘স্বচ্ছ দুৰ্গা পূজা প্ৰতিযোগিতা ১৬ অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব আৰু ২১ অক্টোবৰত সমাপ্ত হ’ব । প্ৰতিযোগিতাত মুঠ ১৭৫খন দুৰ্গা পূজা সমিতিক পুৰস্কৃত কৰা হ’ব । ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথম পুৰস্কাৰৰ বাবে ২৫খন, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰৰ বাবে ৫০খন আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰৰ বাবে ১০০খন পূজা সমিতি নিৰ্বাচিত কৰা হ’ব । পুৰস্কাৰসমূহ কালী পূজাৰ সময়ত বিতৰণ কৰা হ’ব ।’’

GMC urges Use light purple colour in Guwahati's every Durga Puja mandap
চ্ছ দুৰ্গা পূজা প্ৰতিযোগিতা (ETV Bharat Assam)

‘‘প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা পূজাস্থলীসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি মূল্যায়ন আৰু নম্বৰ প্ৰদানৰ বাবে অতিৰিক্ত আয়ুক্তৰ তত্ত্বাৱধানত এখন মুখ্য সমিতি গঠন কৰা হ’ব । এই সমিতিয়ে প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলী অনুসৰি পূজা স্থলীসমূহৰ স্বচ্ছতা আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ দিশসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিব ।’’ তেওঁ কয় ৷

লগতে ইচ্ছুক পূজা সমিতিসমূহক নিৰ্ধাৰিত আবেদনৰ বাবে প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰি ১৩ অক্টোবৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিবলৈ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক : শাৰদীয় উৎসৱক লৈ কঠোৰ প্ৰশাসন : সৰু-বৰ প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপতে চিচিটিভি কেমেৰা ৰখাটো বাধ্যতামূলক

লগতে পঢ়ক : দুৰ্গা পূজাৰ বাণিজ্য়িকিকৰণ: গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুৰ্গা পূজাত টিকটৰ ব্যৱস্থা

TAGGED:

পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়া
দুৰ্গা পূজাৰ ৰং পাতল বেঙুনীয়া
দুৰ্গা পূজা স্থলীৰ ৰং
স্বচ্ছ দুৰ্গা পূজা প্ৰতিযোগিতা ২০২৬
DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.