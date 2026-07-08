গুৱাহাটীৰ য'তে ত'তে আৱৰ্জনা-পিক পেলোৱাৰ দিন শেষ !
গুৱাহাটীক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছে পৌৰ নিগম । নিয়ম পালন নকৰাসকলৰ বাবে ৩০০-২৫,০০০ টকাৰ জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা ।
Published : July 8, 2026 at 8:21 PM IST
গুৱাহাটী: এতিয়াৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰী লেতেৰা কৰিলে ৰক্ষা নাই ! ২৫ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত আপুনি জৰিমনা ভৰিব লাগিব । মহানগৰীখনক পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে অতি কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
একাংশ অসচেতন নাগৰিকৰ বাবে মহানগৰীৰ স্বচ্ছ অভিযান ব্যাহত হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৌৰ নিগমে কঠোৰ নীতি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । মহানগৰীৰ য'তে-ত'তে আৱৰ্জনা পেলোৱা, ৰাজহুৱা সম্পত্তি নষ্ট কৰা আৰু প্ৰাকৃতিক জলাশয় প্ৰদূষিত কৰা কাৰ্য ৰোধ কৰিবলৈ পৌৰ নিগমে এক নতুন ৰাজহুৱা জাননী জাৰি কৰিছে ।
এতিয়াৰে পৰা ৰাস্তাই ঘাটে আৱৰ্জনাই নহয়, পিক পেলালেও জৰিমনা ভৰিব লাগিব । জৰিমনাৰ পৰিমাণ ৩০০ টকাৰ পৰা ২৫,০০০ টকা পৰ্যন্ত ৰখা হৈছে । গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে নিৰ্ধাৰণ কৰা জৰিমনাসমূহ এনেধৰণৰ-
- এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিকৰ বেগ ব্যৱহাৰ কৰিলে-৫০০ টকা
- ৰাজহুৱা স্থানত থু পেলালে ভৰিব লাগিব-৩০০ টকা
- মুকলি ঠাইত শৌচ, প্ৰস্ৰাৱ কৰিলে ভৰিব লাগিব-৫০০ টকা
- ৰাস্তা, ৰাজহুৱা স্থানত আৱৰ্জনা পেলালে-২০০০ টকা
- মাছৰ আৱৰ্জনা, কাৰাখানাৰ আৱৰ্জনা পেলালে-১০০০ টকা
- ৰাজহুৱা স্থানত জন্তুৰ মল পেলালে জৰিমনা-৫০০ টকা
- উদ্যান, পর্যটন স্থানত আৱৰ্জনা পেলালে-৫০০ টকা
- পৌৰ নিগমৰ পানী যোগান ব্যৱস্থাৰ ক্ষতি কৰিলে-৫০০ টকা
- পয়প্রণালী নিষ্কাশন ব্যৱস্থাৰ ক্ষতি কৰা বা বাধা দিলে-৫০০ টকা
- অবৈধভাৱে ক্ষতিকাৰক পদার্থ পেলালে-২০০০ টকা
- পৌৰ নিগমৰ সীমাৰ ভিতৰত ৰাসায়নিক আৱৰ্জনা পেলালে - ৫০০০ টকা
- নদী, নলা, জলাশয়ত আৱৰ্জনা পেলালে -১০০০ টকা
- চৰকাৰী বেৰ, নলাৰ বেৰ, বিদ্যুতৰ খুঁটাত পোষ্টাৰ লগালে-৫০০০ টকা
- দলঙৰ খুঁটা, দলং, ৰাজহুৱা স্থানত পোষ্টাৰ লগালেও-৫০০০ টকা
- সামগ্ৰী পেলাই নলাৰ পানীৰ প্ৰবাহত বাধা দিলে-২৫,০০০ টকা
- ৰাস্তা, নলা, জলাশয়, মুকলি স্থানত কটা গছ-গছনি পেলালে-৫০০ টকা
এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই কয়, "প্ৰায় ২০-৩০ শতাংশ মানুহে গুৱাহাটীখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত অহৰহ বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । এইসকল লোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এতিয়াৰে পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে । জিএমচিৰ আইন উলংঘনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ২৫ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব । নতুন নিয়ম অনুসৰি মহানগৰীৰ ৰাস্তা-ঘাটত য'তে-ত'তে থু, পিক পেলালে জৰিমনা বিহা হ'ব । বিশেষকৈ ৰাজহুৱা স্থানত মাছ-মাংসৰ আৱৰ্জনা বা আন আৱৰ্জনা পেলোৱা আৰু নলা-নৰ্দমা বন্ধ কৰি আৱৰ্জনা সৃষ্টি কৰা সকলৰ বাবে জৰিমনাৰ পৰিমাণ অধিক হ'ব । এনে দায়িত্বহীন কামৰ বাবে ২৫ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব পাৰে ।"
তেওঁ সকলোকে জৰিমনা বিহাৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আৰু মহানগৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত সহযোগিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয়, "গুৱাহাটীৰ স্থায়ী বাসিন্দাসকলৰ বাবে এই জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা 'হোল্ডিং টেক্স'ৰ সৈতে সংযোগ কৰি দিয়া হ'ব । যদি কোনোবাই এই জৰিমনা বা কৰ পৰিশোধ নকৰে, তেন্তে তেওঁলোকৰ হোল্ডিং নম্বৰ বাতিল কৰা হ'ব ।"
Public Notice | Cleanliness is Everyone's Responsibility— Guwahati Municipal Corporation (@gmc_guwahati) July 6, 2026
Guwahati Municipal Corporation has notified the prohibition of various sanitation-related offences, including littering, illegal dumping, public urination, open defecation, spitting in public places, burning of waste and… pic.twitter.com/sLHOUMJC2k
আনহাতে গুৱাহাটীৰ অস্থায়ী বাসিন্দাসকলে নিয়ম উলংঘা কৰিলে পোনপটীয়াকৈ জৰিমনা বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । যদি তেওঁলোকে জৰিমনা নিদিয়ে তেন্তে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মেয়ৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
মেয়ৰ শৰণীয়াই লগতে কয়, "আইনখন ক্ষিপ্ৰতাৰে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মুঠ ৬ টা সংমণ্ডলত দুটাকৈ মুঠ ১২ টা ফ্লাইং স্কোৱাড গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে । এই স্কোৱাডসমূহে স্পষ্ট জৰিমনা বিহিব । পৰৱৰ্তী সময়ত এই স্কোৱাডৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি কৰা হ'ব ।"
আনহাতে সাধাৰণ ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰশাসনে অতি শীঘ্ৰেই এটা বিশেষ হোৱাটছএপ নম্বৰ মুকলি কৰিব । মহানগৰৰ কোনো স্থানত কোনোবাই আৱৰ্জনা পেলাই থকা দেখিলে নাগৰিকে মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে ফটো তুলি এই নম্বৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব । তথ্য প্ৰেৰণকাৰী লোকসকলৰ নাম আৰু নম্বৰ সম্পূৰ্ণ গোপন ৰখা হ'ব আৰু তেওঁলোকক পুৰস্কৃতও কৰা হ'ব ।"
ইফালে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ এই পদক্ষেপক মহানগৰীৰ একাংশ বাসিন্দাই আদৰণি জনাইছে । এই জৰিমনা বিহা ব্যৱস্থাটো কঠোৰভাৱে কাৰ্যকৰী কৰিলে গুৱাহাটী মহানগৰখন পৰিষ্কাৰ হ'ব বুলিও তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
জোনাইত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি দলৰ বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন