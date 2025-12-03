গুৱাহাটীত গৃহ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি ? পৌৰ নিগমৰ সৈতে শীঘ্ৰে কৰক যোগাযোগ
গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি, দখলৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আদিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ।
Published : December 3, 2025 at 7:47 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । বুধবাৰৰ পৰা ৩১ ডিচেম্বৰলৈ বিশেষ অভিযান মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে । ইয়াৰ জৰিয়তে কম সময়ৰ ভিতৰত আৰু সহজে লাভ কৰিব পাৰিব গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি । এই সন্দৰ্ভত বুধবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই কয়, "শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছিল যে গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি, দখল প্ৰমাণপত্ৰ আৰু নিয়মীয়াকৰণৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে কিছু অসুবিধা আছিল । এই প্ৰক্ৰিয়া দ্ৰুত কৰিবলৈ আজিৰে পৰা ৩১ ডিচেম্বৰলৈ বিশেষ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে । এই অভিযানৰ জৰিয়তে মহানগৰবাসীক ঘৰ নিৰ্মাণৰ অনুমতি, দখলীকৃত প্ৰমাণ পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আসোঁৱাহ দূৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"
ৰাজহ বৃদ্ধিৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । এই অভিযান তাৰো অংশ । এই সন্দৰ্ভত পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই কয়, "২০২৪-২৫ বৰ্ষত অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ অনুমতি দিয়াৰ বাবদ ১৬ কোটি টকা ৰাজহ সংগ্ৰহ হৈছিল । এইবাৰ বৰ্তমানলৈ আঢ়ৈৰ পৰা তিনি কোটি টকা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । অকুপেঞ্চি চাৰ্টিফিকেট (দখলৰ প্ৰমাণ পত্ৰ) লৈছে নে নাই সেইবোৰো চোৱা হ'ব । বিগত দুটা বছৰত বিশেষ অভিযানৰ জৰিয়তে সুফল লাভ কৰিছিলোঁ । যাৰ বাবে এইবাৰো এই অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰতিবছৰে ১২ শতাংশ ৰাজহ বৃদ্ধি কৰিব লাগে । পৌৰ নিগমে সংগ্ৰহ কৰা ৰাজহেৰে উন্নয়নমূলক কাম কৰিব নোৱাৰো যদি কেন্দ্ৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰে পুঁজি নিদিয়ে । সেয়ে চৰকাৰৰ পুঁজি লাভ কৰিবলৈ প্ৰতি বছৰে ৰাজহ বৃদ্ধি কৰিব লাগে । আমাৰ মুঠ কৰ বৃদ্ধি কৰা লক্ষ্য আছে যদিও আমি যধে-মধে নকৰো । কোনো ধৰণৰ কৰ বা মাছুল বৃদ্ধি নকৰাকৈ আমি ৰাজহ বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰিম । অহা মাৰ্চৰ ভিতৰত ১২/১৩ শতাংশ কৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিম । এইধৰণৰ চিন্তা-চৰ্চাৰে এই শিবিৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ ।"
ইফালে গুৱাহাটীত মহৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই । তেওঁ কয়, "বাৰিষাৰ পিছত বিভিন্ন ৰাজহুৱা আহ্বান পাইছোঁ যে মহৰ প্ৰকোপৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে । আমি বিভিন্ন স্থানত ফগিং কৰি আছোঁ । ডাঙৰ মেচিন ৮ টাৰে ফগিং কৰি থকা হৈছে । সৰু মেচিন ৩০ টা আছে । সৰু বৰ প্ৰায় ৪০ টকা মেচিনেৰে ফগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিম । তদুপৰি মহ মাৰিবলৈ ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে ২ টাকৈ স্প্ৰে মেচিনো দিয়া হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক :চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ সংখ্যা ১ লাখ ৪০ হাজাৰ স্পৰ্শ, সোনকালে হ'ব ২ লাখ: মুখ্যমন্ত্ৰী