মহানগৰীৰ উন্নয়নৰ বাবে 'চিকুণ গুৱাহাটী মোৰ গুৱাহাটী' প্ৰতিযোগিতা

মহানগৰীৰ উন্নয়নৰ বাবে 'চিকুণ গুৱাহাটী মোৰ গুৱাহাটী' প্ৰতিযোগিতা
বুধবাৰে সংগ্ৰহ কৰিব শুকান জাবৰ । শুকান জাবৰ আৰু ভিজা জাবৰ পৃথকে পৃথকে সংগ্ৰহৰ ব্য়ৱস্থা ।
Published : November 4, 2025 at 1:40 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে পৌৰ নিগমে । এই পৰিকল্পনা তথা আঁচনিৰ বিষয়ে সদৰী কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই । মহানগৰীখন কেনেদৰে পৰিষ্কাৰ কৰা হ'ব সেই বিষয়েও মেয়ৰ শৰণীয়াই ব্য়াখ্য়া কৰে ।
বুধবাৰে সংগ্ৰহ কৰিব শুকান জাবৰ :
সোমবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই মহানগৰীৰ উন্নয়নৰ বাবে চাৰিটা 'প'ৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "মহানগৰীখন পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ৱাৰ্ডসমূহত এমাহ পূৰ্বে 'চিকুণ গুৱাহাটী মোৰ গুৱাহাটী'ৰ ব্য়ৱস্থা কৰিছো । আমি স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণত যোৱাবাৰ ৪০২ স্থানৰ পৰা ৪৪ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছো । এইবাৰ যাতে আমি আৰু আগুৱাই আহিব পাৰো তাৰ বাবে 'চিকুণ গুৱাহাটী মোৰ গুৱাহাটী'ৰ ব্য়ৱস্থা কৰিছো । শুকান জাবৰ আৰু ভিজা জাবৰৰ ব্য়ৱস্থা কৰিলে স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণত আমি বহুখিনি নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰো ।"
'চিকুণ গুৱাহাটী মোৰ গুৱাহাটী' শীৰ্ষক এক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই পুনৰ কয়, "প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ মাজত এই প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে । ৰাইজে এইক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । প্ৰতি বুধবাৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে শুকান জাবৰ সংগ্ৰহ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো ।" সেয়েহে মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই মহানগৰবাসীক এইক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে । সংবাদমেলত তেওঁ সপ্তাহত এটা দিন ৰাইজক শুকান জাবৰ দিবলৈ অনুৰোধ জনায় ।
পোহনীয়া জন্তুৰ এপ মুকলি :
পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ মৃগেন শৰণীয়াই আৰু কয় যে পোহনীয়া জন্তুৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে এপ মুকলি কৰা হৈছে । আনহাতে ট্ৰেড লাইচেন্স প্ৰসংগত কয়, "ব্যৱসায়ীসকলক ট্ৰেড লাইচেন্স প্ৰদান কৰা হ'ব ।" ১২ হাজাৰতকৈ অধিক ট্ৰেড লাইচেন্স ল'বলৈ বাকী থকা ব্যৱসায়ীসকলক ট্ৰেড লাইচেন্স লৈহে ব্যৱসায় কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় ।
পৌৰ নিগমে নিৰ্মাণ কৰিব ২০০ টা পথ :
মহানগৰীত পথ নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত ব্য়াখ্য় কৰি তেওঁ সংবাদমেলত কয়, "গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে উন্নয়নমূলক কাম কৰি আহিছে । ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ বাবে পাৰিষদসকলক উন্নয়নমূলক পুঁজি মোকলাই দিয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে । মহানগৰীৰ ৬০ টা ৱাৰ্ডৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ৪০ লাখ টকাকৈ আদায় দিয়া হ'ব । এই পুঁজিৰে মুঠ ১৮০-২০০ টা পথ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।"
নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ২৪০ টা ৰাজহুৱা প্ৰস্ৰাৱগাৰ :
তেওঁ লগতে কয়- "প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ ৰাজহুৱা স্থানত ডাঙৰ প্ৰস্ৰাৱগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ২০২৫-২৬ বৰ্ষত আটাইকেইটা ৱাৰ্ড সামৰি মুঠ ২৪০ টা প্ৰস্ৰাৱগাৰ বনোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ মন্দিৰ, নামঘৰ, ক্লাব আদি ৰাজহুৱা স্থানত সৰু সৰু প্ৰস্ৰাৱগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । প্ৰস্ৰাৱগাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত ২০ লাখকৈ পুঁজি আৱন্টন দিয়া হ'ব । তদুপৰি সৰু সৰু সভাগৃহ বনোৱাৰ নামত ২০ লাখ টকা মুকলি কৰি দিয়া হ'ব প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত । এইদৰে সভাগৃহ নিৰ্মাণ কৰিলে মহানগৰীত মুঠ ১৮০ টা সভাগৃহ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হম ।"
ইপিনে, প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত বিজুলীবাতি লগোৱাৰ বাবে ১০ লাখ টকাকৈ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে । ৰাজহুৱা স্থানত সৰু হাইমাষ্ট লাইট সংযোগৰ বাবে ১০ লাখ টকাকৈ দিয়া হ'ব । ১৩ খন শ্মশানত প্ৰথম পৰ্যায়ত এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব । পৰৱৰ্তী সময়ত বাকী ১৭-১৮ খন শ্মশানত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলিও মেয়ৰে উল্লেখ কৰে ।
৭ খন নতুন ছুপাৰ চাকাৰ ক্ৰয় :
মেয়ৰ শৰণীয়াই কয়,"গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিগত সময়ছোৱাত ৪৪১ টা নলা চাফা কৰা হৈছিল । এইবাৰ ৫৫৫ টা নলা চাফা কৰাৰ উপৰি ৫ খন নদী চাফা কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে । পুৰণি ১০ খন ছুপাৰ চাকাৰেৰে নলাবোৰ নিষ্কাশন কৰাৰ লগতে ৭ খনকৈ নতুন ছুপাৰ চাকাৰ বাহন অনা হৈছে । সৰু পথৰ নলাবোৰ পৰিষ্কাৰৰ বাবে এই সৰু ছুপাৰ চাকাৰ কেইখন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব । বেতকুছিলৈ স্থানান্তৰ হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয় । বেতকুছিত নিৰ্মাণ হৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ স্থায়ী নতুন কাৰ্যালয় । উজান বজাৰ আৰু গণেশগুৰিৰ পৰা বেতকুছিলৈ শীঘ্ৰেই স্থানান্তৰ হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়টো । ইয়াৰ বিপৰীতে উজান বজাৰৰ কাৰ্যালয়ৰ স্থানত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৬-৭ মহলীয়া বজাৰ গৃহ ।"