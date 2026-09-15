ETV Bharat / state

২৫ বছৰীয়া 'কল্পবাদ' : মৰাণত আনে নোযোৱা বাটেৰে গৈ সাধুবাদ বুটলিছে দাদুল চুতীয়াই

দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল চলোৱা দাদুল চুতীয়াই সম্পূৰ্ণ নিজা প্ৰচেষ্টাৰেই ২৫ বছৰৰ জুৰি প্ৰকাশ কৰি আহিছে এখন প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা ।

glorious 25 years of Wall news paper Kalpabad released in Moran
মৰাণৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত আছে ৰূপালী জয়ন্তী গৰকা এখন প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 10:49 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ : কোনো এখন প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰাটো নিঃসন্দেহে এক গৌৰৱৰ বিষয় । আধুনিক যন্ত্ৰৰ পয়োভৰ, সামাজিক মাধ্য়মৰ আগ্ৰাসী ৰূপৰ মাজত অতি সম্প্ৰতি প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা এখন বৰ্তি থকাটো এক প্ৰত্য়াহ্বান হৈ পৰিছে ।

এনে প্ৰত্য়াহ্বান নেওচি মৰাণৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত বিগত ২৫ বছৰ ধৰি এখন প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন কৰি অহা হৈছে । এগৰাকী সাহিত্যানুৰাগীৰ আশাশুধীয়া প্ৰচেষ্টাত এই প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখন উলিয়াই থকা হৈছে । হাতে লিখা এই প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখনত লিখা বহুতেই এতিয়া সাহিত্যিক তথা চিকিৎসক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

মৰাণৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত আছে ৰূপালী জয়ন্তী গৰকা এখন প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ত বাৰ্ষিক প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন কৰাটো শৈক্ষিক জীৱনৰ বাবে এটা উল্লেখনীয় মুহূৰ্ত । কবিতা, গল্প, প্ৰবন্ধ লিখাৰ হাবিয়াস বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাসমূহৰ পৰাই বহুতৰে আৰম্ভ হয় ।

বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ পৰাই যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভাষা সাহিত্যৰ চৰ্চা কৰি সৃষ্টিশীল প্ৰতিভা বিকাশৰ লগতে জাতীয় চিন্তা-চেতনাৰে সমৃদ্ধ হৈ উঠিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাৰ দ্বাৰা চেষ্টা কৰা হয়; কিন্তু স্কুল-কলেজ বা কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানত নহয়, ঘৰতে বিগত ২৫ বছৰ ধৰি এখন প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন কৰি সাহিত্য চৰ্চা অব্যাহত ৰাখি আহিছে মৰাণৰ দাদুল চুতীয়াই ।

glorious 25 years of Wall news paper Kalpabad released in Moran
মৰাণৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰত আছে ৰূপালী জয়ন্তী গৰকা এখন প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা (ETV Bharat Assam)

নতুন প্ৰজন্মক সাহিত্য চৰ্চাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিবলৈ নিজৰ বাসগৃহতেই তেওঁ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখন উলিয়াই আহিছে । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ মাজবিল গাঁৱৰ লোকসংস্কৃতিৰ সাধক দাদুল চুতীয়াই ‘কল্পবাদ’ নামৰ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখন উলিয়াই অঞ্চলটোত সাহিত্য চৰ্চাৰ এক জীপাল পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে । দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল চলাই থকা দাদুল চুতীয়াই নিজৰ কৰ্ম ব্যস্ততাৰ মাজতে বিগত ২৫ বছৰে ঘৰতে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন কৰি ৰাজ্যজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে ।

বৰ্তমান প্ৰতিযোগিতামূলক সমাজ ব্যৱস্থাত সাহিত্য চৰ্চাত অধিকাংশৰে অনীহা হোৱা সময়ত দাদুল চুতীয়াৰ এই প্ৰচেষ্টাক বিভিন্নজনে শলাগ লৈছে । আনকি তেওঁক উৎসাহিত কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখন উন্মোচন কৰিছে ।

উল্লেখযোগ্য যে সৰুৰে পৰা সাহিত্য চৰ্চা কৰা দাদুল চুতীয়াই ইতিমধ্যে 'বৈকুণ্ঠ যাবলে' নামৰ দিহা নামৰ পুথি, 'চাকো ঘেন দিঘেইন চাক' ঢোলৰ চাপৰ হাতপুথি, 'এহিমতে প্ৰৱেশিলা' ভাওনা চাপৰ পুথি আৰু 'ৰঙাবলি " কবিতা পুথি প্ৰকাশ কৰি উলিওৱাৰ লগতে পাঠকৰ মাজতো সমাদৃত হৈছে ।

ঘৰত পৰি থকা প্লাইবৰ্ডৰ ফ্ৰেমটোৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল:

নতুন প্ৰজন্মক সাহিত্য চৰ্চা কৰিবলৈ বাট দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা দাদুল চুতীয়াই কয়, "আমাৰ ইয়াত কবিতা পাঠৰ এটা অনুষ্ঠান আছিল । চোতালে চোতালে কবিতা, গল্প পাঠ হৈছিল । তেতিয়াৰে পৰাই সাহিত্য চৰ্চাৰ এক পৰিৱেশ পাইছিলো । ঘৰতেই প্লাইব'ৰ্ড এখন পৰি থকাত দেউতাক ক'লো ফ্ৰেম এটা বনাই দিয়ক ল'ৰা- ছোৱালী বিলাকৰ কবিতা, ছবি আদি সংগ্ৰহ কৰিম । সেইমতে দেউতাই বনাই দিলে । তেনেকৈয়ে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা আৰম্ভ কৰি আজি ২৫ সংখ্যক হ'লহি ।"

কণ কণ শিশু ওলাই আহিছে সাহিত্য চৰ্চা কৰিবলৈ:

দাদুল চুতীয়াই আৰম্ভ কৰা প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাৰ পৰাই অঞ্চলটোত গঢ়ি উঠিছে সাহিত্য চৰ্চাৰ ভাল‌ লগা পৰিৱেশ। কণ কণ শিশুৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনলৈকে সকলোৱে কবিতা, গল্প লিখাৰ লগতে ভাল লগা ছবি অঁকাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে । দাদুল চুতীয়াই কয়, "এই প্ৰচাৰ পত্ৰিকাখনক কেন্দ্ৰ কৰি সাহিত্যৰ লগতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পৰা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাত অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে বিভিন্নজনে কবিতা, গল্প, প্ৰৱন্ধ ছবি আঁকি দি আহিছে ।"

নতুন প্ৰজন্মৰ আধা সংখ্যকে সাহিত্য চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰখনত ভৰি দিছে :

সাহিত্য চৰ্চা কৰি ভালপোৱা দাদুল চুতীয়াই নিজৰ প্ৰচেষ্টাত ২৫ বছৰে ঘৰতে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাত উন্মোচন কৰি নিজক আনন্দিত আৰু সুখী অনুভৱ কৰা বুলি জানিবলৈ দি কয়, "এই প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন প্ৰজন্মই যথেষ্ট সহযোগিতা কৰি আহিছে । বৰ্তমান সময়ত নতুন প্ৰজন্মৰ আধা সংখ্যকে সাহিত্য চৰ্চাৰ লগতে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত ভৰি দিছে । আশা কৰিছো নতুন প্ৰজন্মই সাহিত্য চৰ্চাৰ এক পৰিৱেশ ধৰি ৰাখিব । তেওঁলোকৰ উৎসাহ দেখি এই প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাখনৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আৰু ভাল ধৰণেৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম "।‌

লগতে পঢ়ক:অসমৰ ৰে’ল নেটৱৰ্ক এতিয়া ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকৃত : মুখ্যমন্ত্ৰী দিলে এটা ভাল খবৰ

সৃষ্টিৰ মাজেৰে জুবিনক জীয়াই ৰাখক, নতুন প্ৰজন্মই তেওঁৰ আদৰ্শক বুজক: গৰিমা গাৰ্গ

TAGGED:

প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা
ৰূপালী জয়ন্তী
কল্পবাদ প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা
দাদুল চুতীয়া
WALL MAGAZINE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.