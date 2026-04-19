জাক জাক গাভৰুৰ জেং বিহুৰে মুখৰিত খোৱাঙৰ গৃহস্থৰ চোতাল
অসমীয়া সমাজ জীৱনত জেং বিহুৰ পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে নতুন প্ৰজন্ম । গৃহস্থৰ চোতালে চোতালে জীয়ৰীসকলৰ জেং বিহু ।
Published : April 19, 2026 at 12:57 PM IST
ডিব্ৰুগড়: অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু যদিও কৃষিভিত্তিক তথাপিও ৰং আৰু আনন্দ উলাহেৰে পৰিপূৰ্ণ । বিহুৰ উখল-মাখল পৰিৱেশ অব্যাহত আছে গ্ৰামাঞ্চলত । গৃহস্থৰ চোতালে চোতালে বিহু গোৱা পৰ্ব চলি আছে গাঁওসমূহত । ৰঙালী বিহু বুলি ক'লেই হুঁচৰি আৰু জেং বিহু আমাৰ মনলৈ আহে । জেং বিহু ৰঙালী বিহুৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ বুলি বিবেচিত হৈ আহিছে যদিও জেং বিহুৰ পৰম্পৰা ক্ৰমাৎ হেৰাই যোৱাৰ দৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।
কিন্তু ইয়াৰ মাজতো অসমীয়া সমাজ জীৱনত জেং বিহুৰ পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে নতুন প্ৰজন্ম । গৃহস্থৰ চোতালে চোতালে জীয়ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰিছে জেং বিহু । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং বাঁহনি পথাৰত এজাক জীয়ৰীয়ে গৃহস্থৰ চোতালে চোতালে জেং বিহু গাই বিহুৰ পৰম্পৰা অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে । বছৰটোৰ মংগল কামনাৰে প্ৰতিটো পৰিয়ালে টকা, বস্ত্ৰ আৰু তামোল-পাণৰ শৰাই আগবঢ়াই আৰ্শীবাদ গ্ৰহণ কৰিছে জেং বিহুৰ দলটো পৰা ।
উল্লেখযোগ্য যে, কেৱল যুৱতী-মহিলাৰ দ্বাৰাই পৰিৱেশন হয় জেং বিহু । কিছু কিছু লোকে জেং বিহুক গাভৰু বিহুৰ বুলিও কয় । বাঁহৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা টকা আৰু হাত চাপৰি বজাই বজাই জেং বিহু কৰা হয় । আধুনিক সমাজ ব্যৱস্থাত জেং বিহু প্ৰায় নোহোৱাৰ দৰেই হৈ পৰিছে । ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে জেং বিহুৰ দল গঠন হয় যদিও গৃহস্থৰ চোতালত জেং বিহু কৰা পৰম্পৰা কমি আহিছে । কিন্তু এনে সময়ত অসমীয়া সমাজ জীৱনত হেৰাই যাবলৈ ধৰা জেং বিহুৰ পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে নতুন প্ৰজন্ম ।
জেং বিহুৰ দলটোৰ সদস্যসকলে কয়, "গৰু বিহুৰ দিনাৰ পৰাই আমি একত্ৰিত হৈ ঘৰে ঘৰে জেং বিহু মাৰিছোঁ । আমি ১৫ গৰাকী লগ হৈ দলটো গঠন কৰিছোঁ । পূৰ্বৰ পৰা অনুশীলন নাই বাবে মঞ্চত এইবাৰ বিহু কৰা নহ'ব । পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কেৱল ঘৰে ঘৰেহে বিহু কৰা হৈছে । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ বিহীন এইবাৰ প্ৰথমটো ব'হাগ বাবে মনত দুখ আছে যদিও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বিহু পালন কৰা হৈছে ।"