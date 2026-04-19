ETV Bharat / state

জাক জাক গাভৰুৰ জেং বিহুৰে মুখৰিত খোৱাঙৰ গৃহস্থৰ চোতাল

অসমীয়া সমাজ জীৱনত জেং বিহুৰ পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে নতুন প্ৰজন্ম । গৃহস্থৰ চোতালে চোতালে জীয়ৰীসকলৰ জেং বিহু ।

Girls traditionally perform Jeng Bihu at Khowang, Dibrugarh
জাক জাক গাভৰুৰ জেং বিহুৰে মুখৰিত খোৱাঙৰ গৃহস্থৰ চোতাল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 19, 2026 at 12:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু যদিও কৃষিভিত্তিক তথাপিও ৰং আৰু আনন্দ উলাহেৰে পৰিপূৰ্ণ । বিহুৰ উখল-মাখল পৰিৱেশ অব্যাহত আছে গ্ৰামাঞ্চলত । গৃহস্থৰ চোতালে চোতালে বিহু গোৱা পৰ্ব চলি আছে গাঁওসমূহত । ৰঙালী বিহু বুলি ক'লেই হুঁচৰি আৰু জেং বিহু আমাৰ মনলৈ আহে । জেং বিহু ৰঙালী বিহুৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ বুলি বিবেচিত হৈ আহিছে যদিও জেং বিহুৰ পৰম্পৰা ক্ৰমাৎ হেৰাই যোৱাৰ দৰে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ।

কিন্তু ইয়াৰ মাজতো অসমীয়া সমাজ জীৱনত জেং বিহুৰ পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে নতুন প্ৰজন্ম । গৃহস্থৰ চোতালে চোতালে জীয়ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰিছে জেং বিহু । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং বাঁহনি পথাৰত এজাক জীয়ৰীয়ে গৃহস্থৰ চোতালে চোতালে জেং বিহু গাই বিহুৰ পৰম্পৰা অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে । বছৰটোৰ মংগল কামনাৰে প্ৰতিটো পৰিয়ালে টকা, বস্ত্ৰ আৰু তামোল-পাণৰ শৰাই আগবঢ়াই আৰ্শীবাদ গ্ৰহণ কৰিছে জেং বিহুৰ দলটো পৰা ।

জাক জাক গাভৰুৰ জেং বিহুৰে মুখৰিত খোৱাঙৰ গৃহস্থৰ চোতাল (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে, কেৱল যুৱতী-মহিলাৰ দ্বাৰাই পৰিৱেশন হয় জেং বিহু । কিছু কিছু লোকে জেং বিহুক গাভৰু বিহুৰ বুলিও কয় । বাঁহৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা টকা আৰু হাত চাপৰি বজাই বজাই জেং বিহু কৰা হয় । আধুনিক সমাজ ব্যৱস্থাত জেং বিহু প্ৰায় নোহোৱাৰ দৰেই হৈ পৰিছে । ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে জেং বিহুৰ দল গঠন হয় যদিও গৃহস্থৰ চোতালত জেং বিহু কৰা পৰম্পৰা কমি আহিছে । কিন্তু এনে সময়ত অসমীয়া সমাজ জীৱনত হেৰাই যাবলৈ ধৰা জেং বিহুৰ পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে নতুন প্ৰজন্ম ।

Girls traditionally perform Jeng Bihu at Khowang, Dibrugarh
বিহুলৈ বুলি জাক পাতি পাতি নাচনীসকল (ETV Bharat Assam)

জেং বিহুৰ দলটোৰ সদস্যসকলে কয়, "গৰু বিহুৰ দিনাৰ পৰাই আমি একত্ৰিত হৈ ঘৰে ঘৰে জেং বিহু মাৰিছোঁ । আমি ১৫ গৰাকী লগ হৈ দলটো গঠন কৰিছোঁ । পূৰ্বৰ পৰা অনুশীলন নাই বাবে মঞ্চত এইবাৰ বিহু কৰা নহ'ব । পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি কেৱল ঘৰে ঘৰেহে বিহু কৰা হৈছে । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ বিহীন এইবাৰ প্ৰথমটো ব'হাগ বাবে মনত দুখ আছে যদিও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বিহু পালন কৰা হৈছে ।"

Girls traditionally perform Jeng Bihu at Khowang, Dibrugarh
বছৰটোৰ কুশল কামনাৰে সেৱা লৈছে গৃহস্থই (ETV Bharat Assam)

লগতে পঢ়ক: বনৰ মাজত মই যে লুকাই আছিলোঁ, জুবিনে মোক বিচাৰি উলিয়ালে: উচুপি উঠিল জুবিনৰ মৰমৰ পখিলা বাইদেউ

ডিমৰীয়া সাংবাদিক সন্থাৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ, ৰঙালী বিহু উপলক্ষে জ্যেষ্ঠজনৰ আৰ্শীবাদ গ্ৰহণ

TAGGED:

ৰঙালী বিহু ২০২৬
জেং বিহু
ডিব্ৰুগড়
বহাগ বিহু
RONGALI BIHU 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.