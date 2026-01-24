ETV Bharat / state

সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই শোকাৱহ ঘটনা: যুৱতীৰ প্ৰাণ ল'লে মৃত্যুঞ্জয়ে

সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোতে গুৱাহাটী মহানগৰীত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী ২২ বছৰীয়া যুৱতীয়ে ।

Girl lost her life in a tragic accident in Guwahati city, on the day of Saraswati Puja
সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই শোকাৱহ ঘটনা, প্ৰাণ হেৰুৱালে যুৱতীয়ে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 24, 2026 at 8:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোতে গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা । মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাত মৃত্যুঞ্জয় ১০৮ ৰ খুন্দাত নিহত হয় এগৰাকী যুৱতী । থিতাতে নিহত হয় বঙাইগাঁৱৰ উত্তৰ শালমাৰাৰ লুনা ভৰদ্বাজ নামৰ ২২ বছৰীয়া যুৱতীগৰাকী ।

আনহাতে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় দেৰগাঁৱৰ অচ্যুত বৰুৱা নামৰ ২৪ বছৰীয়া এজন যুৱক । বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত GMCH ৰ আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যুৱকজন ।

সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই শোকাৱহ ঘটনা, প্ৰাণ হেৰুৱালে যুৱতীয়ে (ETV Bharat Assam)

GMCHৰ অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "সন্ধিয়া ৬:১১ বজাত লুনা ভৰদ্বাজ আৰু অচ্যুত বৰুৱাক জৰুৰীকালীন বিভাগত অনা হৈছিল ।‌ লুনা ভৰদ্বাজ থিতাতে নিহত হৈছিল আৰু অচ্যুত বৰুৱা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত আছিল । পেটত আৰু ভৰিত আঘাত পাইছে যুৱকজনে । বৰ্তমান আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । থিতাতে নিহত হোৱা লুনা ভৰদ্বাজৰ মৃতদেহ শনিবাৰে পুৱা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ।"

ইয়াৰ লগতে তেওঁ জি এম চি এইচত ৱাৰ্ড বয় পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আছে বুলি মন্তব্য কৰি ৰোগীক দুব্যৱহাৰ কৰা ৱাৰ্ড বয়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে । আনহাতে ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে এম্বুলেন্সৰৰ চালকজনে । ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় বাহনখন জব্দ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ।

ইপিনে এই ঘটনাক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে সদৌ অসম ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাই । সন্থাৰ যুটীয়া সম্পাদক গণেশ গগৈ কয়, "আমাৰ স্থায়ী আৰু প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত অনভিজ্ঞ চালকৰ দ্বাৰা ১০৮ ৰ গাড়ীসমূহ চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈ কেৱল এটা প্ৰতিষ্ঠানে নিজক বচাবৰ বাবে যি ব্যৱস্থা কৰিছিল , তাৰ ফলত এগৰাকী ছোৱালীয়ে জীৱন আহুতি দিবলগীয়া হল ।"

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলঙত স্থাপন হ'ব টোল প্লাজা

প্ৰসংগ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন : ৰাইজৰ দলৰ অভিযোগ আৰু বিজেপিৰ প্ৰত্যুত্তৰ

TAGGED:

SARASWATI PUJA
GIRL DEAD IN ROAD ACCIDENT
TRAGIC ROAD ACCIDENT
ইটিভি ভাৰত অসম
TRAGIC ROAD ACCIDENT IN GUWAHATI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.