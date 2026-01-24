সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই শোকাৱহ ঘটনা: যুৱতীৰ প্ৰাণ ল'লে মৃত্যুঞ্জয়ে

সৰস্বতী পূজাৰ দিনাই শোকাৱহ ঘটনা: যুৱতীৰ প্ৰাণ ল'লে মৃত্যুঞ্জয়ে
সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোতে গুৱাহাটী মহানগৰীত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে এগৰাকী ২২ বছৰীয়া যুৱতীয়ে ।
Published : January 24, 2026 at 8:08 AM IST
গুৱাহাটী: সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোতে গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা । মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰাত মৃত্যুঞ্জয় ১০৮ ৰ খুন্দাত নিহত হয় এগৰাকী যুৱতী । থিতাতে নিহত হয় বঙাইগাঁৱৰ উত্তৰ শালমাৰাৰ লুনা ভৰদ্বাজ নামৰ ২২ বছৰীয়া যুৱতীগৰাকী ।
আনহাতে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় দেৰগাঁৱৰ অচ্যুত বৰুৱা নামৰ ২৪ বছৰীয়া এজন যুৱক । বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত GMCH ৰ আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে যুৱকজন ।
GMCHৰ অধীক্ষক ডাঃ দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "সন্ধিয়া ৬:১১ বজাত লুনা ভৰদ্বাজ আৰু অচ্যুত বৰুৱাক জৰুৰীকালীন বিভাগত অনা হৈছিল । লুনা ভৰদ্বাজ থিতাতে নিহত হৈছিল আৰু অচ্যুত বৰুৱা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত আছিল । পেটত আৰু ভৰিত আঘাত পাইছে যুৱকজনে । বৰ্তমান আই চি ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । থিতাতে নিহত হোৱা লুনা ভৰদ্বাজৰ মৃতদেহ শনিবাৰে পুৱা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ।"
ইয়াৰ লগতে তেওঁ জি এম চি এইচত ৱাৰ্ড বয় পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আছে বুলি মন্তব্য কৰি ৰোগীক দুব্যৱহাৰ কৰা ৱাৰ্ড বয়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে । আনহাতে ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে এম্বুলেন্সৰৰ চালকজনে । ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় বাহনখন জব্দ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ।
ইপিনে এই ঘটনাক লৈ গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰে সদৌ অসম ১০৮ মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাই । সন্থাৰ যুটীয়া সম্পাদক গণেশ গগৈ কয়, "আমাৰ স্থায়ী আৰু প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰতিবাদৰ সময়ছোৱাত অনভিজ্ঞ চালকৰ দ্বাৰা ১০৮ ৰ গাড়ীসমূহ চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈ কেৱল এটা প্ৰতিষ্ঠানে নিজক বচাবৰ বাবে যি ব্যৱস্থা কৰিছিল , তাৰ ফলত এগৰাকী ছোৱালীয়ে জীৱন আহুতি দিবলগীয়া হল ।"