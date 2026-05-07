হোমৰ গুৰিত নহয়, মৃত্যুৰ শীতল কোলাত শিৰত সেন্দূৰ পিন্ধাই বিদায় দিলে প্ৰিয়তমাক

আধৰুৱা হৈ ৰ'ল কেদাৰনাথ দৰ্শনৰ সপোন । আধৰুৱা হৈ ৰ'ল প্ৰিয়তমৰ সৈতে সাত জনমৰ বাবে বান্ধ খোৱাৰো সপোন । চিৰবিদায় ল’লে পাপৰি ডেকাই ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 7, 2026 at 8:00 PM IST

মৰিগাঁও: সপোন আছিল কেদাৰনাথ দৰ্শন । বাবাক দৰ্শন কৰি আহি ঘৰখন পতাৰো সপোন আছিল । প্ৰিয়তমৰ স'তে একেলগে জীৱনৰ বাকীছোৱা বাট বুলাৰ সপোন আছিল । কিন্তু... এনেকৈয়ে ভাগেনে সপোন !

ৰভাতলিত আয়তীৰ উৰুলি, মিতিৰ-কুটুমৰ উপস্থিতিত, হোমৰ গুৰিত বহি অগ্নি দেৱতাক সাক্ষী কৰি শিৰত সেন্দূৰ পিন্ধি আনন্দৰ অশ্ৰু নিগৰাই নতুন ঘৰ এখনলৈ ওলাই যোৱাৰ সপোন আছিল । কিন্তু এইখন ঘৰত আজি তাৰ এক বিপৰীত ছবি । বিয়াৰ ৰভা নাথাকিলেও মানুহেৰে ভৰি পৰিছে ঘৰখন । আনন্দৰ অশ্ৰুৰ পৰিৱৰ্তে বিষাদৰ চকুলোৰে সকলোৰে মনবোৰ গধুৰ । হোমৰ জুইৰ পৰিৱৰ্তে ধূপ-ধূনা জ্বলিছে, জুমুঠি জ্বলাইছে । নতুন ঘৰখনলৈ যাত্ৰা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যাত্ৰা কৰিছে অনন্ত ধামলৈ ।

হোমৰ গুৰিত শিৰত সেন্দূৰ পিন্ধাৰ পৰিৱৰ্তে মৃত্যুৰ শীতল কোলাত প্ৰিয়তমে কঁপা কঁপা হাতেৰে শিৰত পিন্ধাই দিছে সেন্দূৰ, আয়তীয়ে দিছে উৰুলি । কপালত জকমকাই থকা সেন্দূৰেৰে চাৰিজনে কান্ধত সাঙী কৰি তেওঁক নিছে মুক্তিধামলৈ । এই ভাষাৰে বুজাব নোৱৰা, হৃদয় বিগলিত হোৱা দৃশ্য মৰিগাঁৱৰ এখন ঘৰৰ । এই ঘৰখনত এতিয়া অসহনীয় পৰিৱেশ ।

পৱিত্ৰ ধাম কেদাৰনাথ দৰ্শনৰ হেঁপাহ বুকুত বান্ধি যাত্ৰা কৰিছিল এইগৰাকী যুৱতীয়ে । বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে হাঁহি-ধেমালিৰে আগবঢ়া সেই যাত্ৰাই যে ইমান ভয়ংকৰ ৰূপ ল’ব, তাক কোনেও কল্পনাও কৰা নাছিল । কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ পৰা মাত্ৰ ৫০০ মিটাৰ দূৰত্বত থকা অৱস্থাতে অকাল মৃত্যুক সাবটি লয় মৰিগাঁৱৰ দলংঘাটৰ পাপৰি ডেকাই ।

জানিব পৰা মতে, মৰিগাঁও জিলাৰ দলংঘাট নিবাসী দুলাল চন্দ্ৰ বৰদলৈ আৰু চন্দীমাই বৰদলৈৰ কন্যা পাপৰি ডেকাই বন্ধু-বান্ধৱীৰ এটা দলৰ সৈতে তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ বাবে উত্তৰাখণ্ডৰ কেদাৰনাথলৈ গৈছিল । যাত্ৰাপথত ৪ মে’ তাৰিখে কেদাৰনাথৰ অতি উচ্চতাত হঠাৎ উশাহ-নিশাহ লোৱাত কষ্ট অনুভৱ কৰে পাপৰিয়ে । মন্দিৰৰ পৰা মাত্ৰ ৫০০ মিটাৰ নিলগত থকা অৱস্থাতে তীব্ৰ শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাত আক্ৰান্ত হৈ যুৱতীগৰাকী অসুস্থ হৈ পৰে আৰু অৱশেষত সকলোকে কন্দুৱাই নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানে ।

ইফালে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা যেতিয়া পাপৰিৰ মৃতদেহ তেওঁৰ নিজগৃহত উপস্থিত হয় তেতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । জীৱন্ত অৱস্থাত তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ যোৱা জীয়াৰীৰ মৃতদেহ কফিনত অহা দেখি পিতৃ-মাতৃ তথা আত্মীয়-স্বজনৰ হিয়াভঙা কান্দোনত অঞ্চলটোৰ আকাশ-বতাহ কঁপি উঠে । গাঁৱৰ শ শ লোকে তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ ভিৰ কৰে । তাৰ মাজতে সৃষ্টি হয় আন এক হৃদয় বিদাৰক পৰিৱেশৰ । পাপৰিৰ মৃতদেহতে সেন্দূৰ দি তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমিকে পত্নীৰ মৰ্যাদা দি চিৰবিদায় জনায় ।

এই কৰুণ কাহিনীৰ আটাইতকৈ মৰ্মান্তিক দিশটো হ’ল পাপৰিৰ সংসাৰ গঢ়াৰ আধৰুৱা হৈ ৰোৱা সপোন । অহা ডিচেম্বৰ মাহত গুৱাহাটীৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ দত্তৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱাৰ কথা আছিল পাপৰিৰ । ঘৰখনত বিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ মাজতে এই খবৰে সকলোকে স্তব্ধ কৰি পেলাইছে । তাৰ মাজতে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ পূৰ্বে এক সামাজিক ৰীতি-নীতিৰে হ'বলগীয়া স্বামী জ্যোতিপ্ৰসাদ দত্তই পাপৰিৰ শিৰত সেন্দূৰ পিন্ধাই পত্নীৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে । চকুৰ পানীৰে পৱিত্ৰ কৰা এই দৃশই উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী লোকৰ চকু সেমেকাই তোলে ।

পাপৰি ডেকাৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, "... ২৯ তাৰিখে আবেলি বাবাৰ নামত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁলোকে এটা গ্ৰুপত কেদাৰনাথলৈ যাত্ৰা কৰিছিল । প্ৰথমতে ট্ৰেইনত তাৰ পিছত বাছত যাত্ৰা কৰি ঋষিকেশ আৰু হৰিদ্বাৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কেদাৰনাথৰ গৌড়কুন্দত গৈ পায় । পিছদিনা তাৰ পৰা তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত তেওঁলোকৰ যাত্ৰা শেষ হোৱাৰ ৫০০ মিটাৰমান আগতে তাই অলপ ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে আৰু বৰষুণত তিতি যায় । অলপ তুষাৰপাতো আছিল । তাই উঠিব পৰা নাছিল, লগত থকা মানুহে ওপৰলৈ লৈ যায় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "নিশা প্ৰায় ১০ মান বজাত কেদাৰনাথৰ ওপৰভাগ পায় । তেওঁ ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰাত গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰতে জিৰণি ল'ব দিয়ে । লাহে লাহে গাটো বেছি বেয়া হৈ আহে... ৰাতি প্ৰায় ২টামান বজাত লগৰখিনিয়ে যেতিয়া দৰ্শনৰ কাৰণে লাইন পাতিবলৈ ওলাই গ'ল তেতিয়া তেওঁ ৰুমটোত অকলে আছিল... পুৱা ৫.৩০ মান বজাত তেওঁলোক আহি পাওঁতে তেওঁৰ অৱস্থা বৰ সংকটজনক আছিল । কিন্তু পাল্কীৰে তললৈ নমাই অনাৰ সময়তে পুৱা ৮.৩০ মান বজাত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।"

এগৰাকী নম্ৰ আৰু অমায়িক যুৱতী হিচাপে পৰিচিত পাপৰি ডেকাৰ এই আকস্মিক বিয়োগ মৰিগাঁও অঞ্চলৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি হিচাপে বিবেচিত হৈছে । তেওঁৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰি সমগ্ৰ দলংঘাটবাসীয়ে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।

