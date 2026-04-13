জিআই টেগ' লাভ কৰা গোমাচাই শিপিনীলৈ আনিছে বিষাদৰ চকুলো, পাৱাৰলুম গামোচাৰ গ্ৰাহত থলুৱা শিপিনীৰ গামোচা !
পাৱাৰলুমৰ গামোচাৰে ভৰিছে মহানগীৰ বজাৰ ৷ থলুৱা শিপিনীয়ে প্ৰস্তুত কৰা গামোচাৰ বিপৰীতে পাৱাৰলুমৰ গামোচাৰ চাহিদা বৃদ্ধি ৷
Published : April 13, 2026 at 6:48 PM IST
গুৱাহাটী : "হাতেৰে বৈছো মই বিহুৱান খনি, বুকুত সাবটি ল’বা হেঁপাহৰ ধন, আজি বিহুৰ দিনা, গামোচাখনি চাবা...।" মঙলবাৰে গৰুবিহু, আনহাতে ৰঙালীৰ ৰঙত বিলীন অসমীয়া ৷ মৰমৰ দীঘেৰে চেনেহৰ বাণীৰে বোৱা বিহুৱানখন দিবলৈ কোনোবা চেনেহী ৰৈ আছে চেনাইলৈ ৷ কিন্তু আধুনিকীকৰণৰ গ্ৰাসত অসমীয়া সমাজ ৷ গাঁৱৰ জীয়ৰী-বোৱাৰীয়ে বোৱা বিহুৱানখনৰ বিপৰীতে বজাৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰা বিহুৱানখনৰহে ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পাইছে ৷ ব্যৱসায়কেন্দ্ৰিক হৈ পৰিছে মৰমৰ দীঘেৰে চেনেহৰ বাণীৰে বোৱা ফুলাম বিহুৱানখন ৷
তথাপিও গাঁৱে-ভূঞে, চহৰে-নগৰে বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । বজাৰত ভিৰ কৰিছে গ্রাহক । অসমীয়া নতুন বছৰত আপোনজনক এখনি ফুলাম গামোচাৰে বিহুৱান দিবলৈ বজাৰলৈ ঢাপলি মেলিছে ৰাইজ । কিন্তু বজাৰত আন এক দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে । 'জিআই টেগ' লাভ কৰা অসমীয়াৰ স্বাভিমানৰ থলুৱা গামোচাৰ বিপৰীতে পাৱাৰলুমৰ গামোচাৰে ভৰিছে মহানগৰীৰ বজাৰ । ৰাজ্যৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্রশিল্প বিভাগৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ অসাধু ব্যৱসায়ী চক্রই বিহুৰ বজাৰত মেলি দিছে পাৱাৰলুমৰ গামোচা। যাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে থলুৱা শিপিনীসকল ৷
গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত অনুষ্ঠিত ৰঙালী মেলাত ৰামদিয়াৰ পৰা অহা গামোচা ব্যৱসায়ী দেবেন ডেকাই কয় ,"এইবাৰ ৰঙালী মেলালৈ ১০ লাখ টকাৰ চাৰি হাজাৰ গামোচা আনিছিলো । আজি পুৱালৈ দুই পৰা আঢ়ৈ লাখ টকাৰহে মাত্ৰ বিক্ৰী হৈছে । বিক্ৰী একেবাৰে ভাল নহয় । নিৰ্বাচন, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ বিহীন প্ৰথম বিহু তাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । কিন্তু পাৱাৰলুমৰ গামোচাৰ বাবে আমাৰ থলুৱা গামোচা বিক্ৰীত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে । বিগত বছৰত চৰকাৰে পাৱাৰলুমৰ গামোচাৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল । এইবাৰ কোনোধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই । যাৰ বাবে বজাৰত পাৱাৰলুমৰ গামোচা ভৰি পৰিছে । ফলত স্থানীয় শিপিনীবোৰৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে ।"
আনহাতে পলাশবাৰীৰ ব্যৱসায়ী গোলাপ বৰুৱাই কয়, "গামোচাৰ বিক্ৰী ভাল হৈছে । কিন্তু পাৱাৰলুমৰ গামোচা বজাৰত উভৈনদী হোৱাত আমাৰ ব্যৱসায়ত প্ৰভাৱ পৰিছে । পাৱাৰলুমৰ গামোচাবোৰ সস্তীয়া হোৱাৰ বাবে আমাৰ থলুৱা গামোচাবোৰত গ্ৰাহকে দামটো দিব নিবিচাৰে । ইমান দাম নে বাহিৰত এশ টকাতে পায় বুলি প্ৰশ্ন কৰে । তেতিয়া খং উঠে । কিন্তু যিসকল নিয়মীয়া গ্ৰাহক তেওঁলোকে লৈ যায় ।"
ইপিনে লখিমপুৰ পৰা অহা পুতলী দেউৰীয়ে কয় , "এইবাৰ গামোচাৰ বিক্ৰী মধ্যমীয়া হৈছে । ২৫০-২২০০ টকালৈ গামোচা আছে । পাৱাৰলুমৰ গামোচা কম দাম বাবে আমাক গ্ৰাহকে প্ৰশ্ন কৰে আমাৰ গামোচাৰ কিয় ইমান দাম বুলি । গ্ৰাহকক আমি বুজাবলগীয়া হৈছে থলুৱা গামোচাৰ বিষয়ে ।"
বিহুৰ বজাৰত পাৱাৰলুমৰ গামোচাৰ পয়োভৰৰ সন্দৰ্ভত শুৱালকুছি তাঁত শিল্প উন্নয়ন সমিতিৰ উপদেষ্টা ডঃ নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতা কয়, "থলুৱা গামোচাতকৈ পাৱাৰলুমৰ গামোচাৰ মূল্য কম ৷ যাৰ বাবে চাহিদাটো বেছি হয় যাৰ ফলত আমাৰ থলুৱা শিপিনীসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ইয়াৰ ফলত শিপিনীৰ সংখ্যা কমিছে, শিপিনীসকল লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ শিপিনীসকলৰ বজাৰ ত্যাগে অসমৰ থলুৱা শিল্পটোৰ বাবে ভংয়কৰ দিনলৈ লৈ গৈ আছে । গামোচাই জিআই টেগ লাভ কৰাৰ পিছত বজাৰত বহিঃৰাজ্যৰ গামোচা বিক্ৰীটো আইন বিৰুদ্ধ কথা । এইক্ষেত্ৰত বিভাগে অধিক তৎপৰ হোৱাটো প্ৰয়োজন । নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ বাবে হয়তো বিভাগবোৰে যিধৰণে কাম কৰিব লাগিছিল কৰিব পৰা নাই । যাৰ ফলত অসাধু চক্ৰই বজাৰলৈ পাৱাৰলুমৰ গামোচা মেলি দিছে।"
