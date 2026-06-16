ETV Bharat / state

ম’হৰ শিঙৰ পেঁপাৰ ভৌগোলিক স্বীকৃতিত এগৰাকী লোকশিল্পীৰ মনৰ কথা

দীৰ্ঘদিন ধৰি লোকসংস্কৃতিৰ সাধনা কৰি অহা যোৰহাট জিলাৰ সোণাৰী গাঁৱৰ পাৰ্থ প্ৰতিম নেওগে পেঁপাই ভৌগোলিক সূচকাংক লাভ কৰাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ৷

GI status to Assamese Bihu Pepa
লোকশিল্পী পাৰ্থ প্ৰতিম নেওগ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 16, 2026 at 4:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: অসম আৰু অসমীয়া সাংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰৰ বাবে এক ভাল খবৰ ৷ অসমৰ ম’হৰ শিঙৰ পেঁপা আৰু বাঁহ শিল্পকে ধৰি চাৰিপদ সামগ্ৰীয়ে লাভ কৰিছে ভৌগোলিক সূচকাংক ৷ ম’হৰ শিঙৰ পেঁপা, বাঁহ শিল্প, কাৰ্বি হস্ততাঁত শিল্প আৰু দেউৰী বস্ত্ৰশিল্পই লাভ কৰিছে GI Tag ৷ এই খবৰে স্বাভাৱিকতেই অসমবাসীক উৎফুল্লিত কৰিছে ৷

দীৰ্ঘদিন ধৰি লোকসংস্কৃতিৰ সাধনা কৰি অহা যোৰহাট জিলাৰ সোণাৰী গাঁৱৰ পাৰ্থ প্ৰতিম নেওগেও পেঁপাই ভৌগোলিক সূচকাংক লাভ কৰাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ৷

পেঁপাৰ ভৌগলিক স্বীকৃতিত আনন্দ প্ৰকাশ পাৰ্থ প্ৰতিম নেওগৰ (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘পৰম্পৰাগত লোকবাদ্য পেঁপাই ভৌগোলিক সূচাংক লাভ কৰাত আনন্দিত হৈছোঁ ৷ আমি দিনে-ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি বনোৱা পেঁপাসমূহ অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে ক্ৰয় কৰে । এই বিশেষ ক্ষণত আমি যিমান লোকশিল্পী আছোঁ, সকলো উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু আনন্দিত হৈছোঁ । আমি বিশ্ব বজাৰত এক স্বীকৃতি লাভ কৰিছোঁ, এই স্বীকৃতিয়ে অনাগত দিনত পেঁপাসমূহ বিশ্ববাসীৰ আগত দাঙি ধৰিবৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰিব । লগতে এখন ভাল বজাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম ।’’

GI status to Assamese Bihu Pepa
লোকশিল্পী পাৰ্থ প্ৰতিম নেওগ (ETV Bharat)

উল্লেখ্য যে লোকবাদ্যৰ প্ৰতি ৰাপ থকা পাৰ্থ প্ৰতিম নেওগে নিজে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা প্ৰায় ১০০ ৰো অধিক লোকবাদ্য সংৰক্ষণৰ প্ৰয়াস কৰি আহিছে ৷

সেই উদ্দেশ্যে তেওঁ গঢ় দিছে এটি সংগ্ৰহালয় ৷ এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘পশ্চিমীয়া বাদ্যৰ বিপৰীতে নৱপ্ৰজন্মই আমাৰ চহকী লোকবাদ্যসমূহ যাতে আকোঁৱালি লয় বা ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই ১০০ ৰো অধিক লোকবাদ্য সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ ।’’

GI status to Assamese Bihu Pepa
বাঁহৰ পেঁপা (ETV Bharat)

‘‘আমি এক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি পশ্চিমীয়া লোকবাদ্যৰ বিপৰীতে থলুৱা লোকবাদ্যসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ ৷ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যিখিনি ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা সেয়া ধৰি ৰাখিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিছোঁ । আমাৰ সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহৰ কেনেদৰে অধিক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে কাম কৰিছোঁ ৷ এই বাদ্যযন্ত্ৰ নিৰ্মাণ আৰু প্ৰসাৰৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাৰো এক প্ৰচেষ্টা আমি চলাই আহিছোঁ । লোকবাদ্য নিৰ্মাণ কৰাই নহয়, ইয়াৰ প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰিছোঁ । এই স্বীকৃতিৰ জৰিয়তে বিশ্বত এখন বিশাল বজাৰ পাম বুলি ভাবিছোঁ ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷

GI status to Assamese Bihu Pepa
পাৰ্থ প্ৰতিম নেওগৰ সংগ্ৰহালয় (ETV Bharat)

এইগৰাকী লোকশিল্পীয়ে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰাও সমাদৰ লাভ কৰিছে ৷ এই বৰ্ষৰ ১৯ মে’ত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মূৰ সৈতে বাৰ্তালাপৰ সুবিধা লাভ কৰিছিল ৷ কলা-সংস্কৃতিৰ সাধনাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা সন্মানো লাভ কৰিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে ।

GI status to Assamese Bihu Pepa
ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত পাৰ্থ প্ৰতিম নেওগ (ETV Bharat)

সেই অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰি নেওগে কয়, ‘‘গাঁৱৰ কেচা পথৰে গৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন পালোঁ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা যি সন্মান পালোঁ সেয়া কলা-সংস্কৃতি সাধনা কৰিয়েই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত থিয় দিব পৰাটো আমাৰ লোকশিল্পী কাৰণে গৌৰৱ কথা । ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আমাৰ লোকবাদ্যসমূহৰ সন্দৰ্ভত বহু সময় কথা পাতিলে । ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে অসমৰ প্ৰতি থকা ভালপোৱা কথাও প্ৰকাশ কৰিছে ।’’

লগতে পঢ়ক:

ম’হৰ শিঙৰ পেঁপাৰ ভৌগোলিক স্বীকৃতি লাভ: এই সাফল্যৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজনক জানেনে ?

ম’হৰ শিঙৰ পেঁপাৰ পৰা বাঁহশিল্পলৈ... অসমৰ চাৰিবিধ ঐতিহ্যপূৰ্ণ সামগ্ৰীক ভৌগোলিক সূচকাংক প্ৰদান

TAGGED:

পাৰ্থ প্ৰতিম নেওগ
লোকবাদ্য
ম’হৰ শিঙৰ পেঁপা
বাঁহ শিল্প
GI STATUS TO ASSAMESE BIHU PEPA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.