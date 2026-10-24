কলগাছিয়াত ভূত ওলাইছে ! ১৬ বছৰীয়া কিশোৰৰ গাত ভূত জাপি দিয়াৰ অভিযোগ কবিৰাজৰ বিৰুদ্ধে

কলগাছিয়াত ভূত ওলাইছে ! ১৬ বছৰীয়া কিশোৰৰ গাত ভূত জাপি দিয়াৰ অভিযোগ কবিৰাজৰ বিৰুদ্ধে
কলগাছিয়াত ভূত ওলোৱাৰ চৰ্চাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য ! এগৰাকী ১৬ বছৰীয়া ছাত্ৰৰ অস্বাভাৱিক আচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ অঞ্চলটোত সমবেত বহু লোক ।
Published : October 24, 2026 at 1:46 PM IST
জনীয়া : বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত এখন ঠাইত এগৰাকী ১৬ বছৰীয়া কিশোৰৰ অস্বাভাৱিক আচৰণক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । ছাত্ৰজনে মাজে মাজে বিকট চিঞৰ মৰা, শৰীৰৰ পেশী টান হৈ পৰা আৰু অচেতন হৈ পৰাৰ দৰে অস্বাভাৱিক দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ তেওঁৰ ঘৰত বহু লোকৰ সমাগম ঘটে ।
একাংশ লোকৰ মতে, এই সমগ্ৰ ঘটনা 'ভূতে ধৰা' বা 'ভূত লম্ভা' বা অলৌকিক কাণ্ড । এই ঘটনাৰ লগত জড়িত কৰা হৈছে চাইফুল ইছলাম নামৰ এগৰাকী স্বয়ম্ভূ ওজা বা কবিৰাজক ।
আনকি এই কাণ্ড কৰি চাইফুল ইছলামে কিশোৰজনৰ চিকিৎসাৰ নামত ধন লুটাৰ অভিসন্ধি কৰাৰো অভিযোগ কৰিছে । অৱশ্যে উত্তেজিত লোকে ভণ্ড কবিৰাজক আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ।
কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, বিজ্ঞান আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এই অত্যাধুনিক যুগত এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত ৰহস্য কি ? এয়া সঁচাকৈয়ে কোনো অপশক্তিৰ কুদৃষ্টি নে সমাজত শিপাই থকা অন্ধবিশ্বাস আৰু মানসিক সজাগতাৰ অভাৱ ? এই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে কলগাছিয়াৰ ঘটনাটো সম্পৰ্কে জানো আহক ।
কলগাছিয়াত ভূত ওলাইছে !
কলগাছিয়াত ভূত ওলোৱাৰ চৰ্চাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । এগৰাকী ১৬ বছৰীয়া ছাত্ৰৰ অস্বাভাৱিক আচৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ অঞ্চলটোত সমবেত হৈছে বহু লোক ।
কেতিয়াবা বিকট চিঞৰ, কেতিয়াবা অচেতন হৈ পৰাৰ দৰে ছাত্ৰজনৰ আচৰণক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই সৃষ্টি হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ । কিন্তু প্ৰকৃততে কি হৈছে ছাত্ৰজনৰ সৈতে ? এয়া কোনো অলৌকিক ঘটনা নে ইয়াৰ আঁৰত আছে আন কিবা কাৰণ ?
কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গুনিয়ালগুৰি গাঁৱৰ জামাল উদ্দিনৰ পুত্ৰ আছিফ ইকবালৰ গাত ভূতে লম্ভিছে বুলি স্থানীয় ৰাইজৰ সন্দেহ । বৰ্তমান ছাত্ৰজনৰ অৱস্থা সংকটজনক ।
ছাত্ৰজনে এক প্ৰকাৰ মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে । মাজে মাজে বিকট চিঞৰ মাৰে, কেতিয়াবা অচেতন হৈ পৰে । ৰাইজে ইয়াৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত এজন ভণ্ড কবিৰাজক ইতিমধ্যে আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিছে ।
ভণ্ড কবিৰাজে ভূত জাপি দিয়াৰ অভিযোগ
এই ঘটনাৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খাই পৰিছে নাম্বাৰপাৰা গাঁৱৰ চাইফুল ইছলাম নামৰ এজন লোকৰ । স্থানীয় একাংশ লোকৰ অভিযোগ অনুসৰি, ছাত্ৰজনৰ এনে অৱস্থাৰ বাবে দায়ী এই লোকজন । অৱশ্যে এই অভিযোগৰ সত্যতা এতিয়াও তদন্তসাপেক্ষ ।
প্ৰাপ্ত অভিযোগ অনুসৰি, ছাত্ৰজনৰ অস্বাভাৱিক আচৰণক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত উত্তেজনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পায় । আনকি নিশাৰ ভাগত ছাত্ৰজনৰ অৱস্থা সংকটজনক হৈ পৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।
ইফালে চাইফুল ইছলাম নামৰ স্বয়ম্ভূ কবিৰাজজনে সহজ-সৰল লোকক ভয়-ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰি ভূতে ধৰাৰ কথা কৈ ধনৰ বিনিময়ত চিকিৎসা কৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে একাংশ স্থানীয় লোকে । অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহ আমাৰ দ্বাৰা স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিতকৰণ হোৱা নাই ।
ক্ষুব্ধ স্থানীয় ৰাইজ, ওজাক গতাই দিলে আৰক্ষীক
ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ক্ষুব্ধ হৈ পৰা একাংশ ৰাইজে চাইফুল ইছলামক আটক কৰি ৰখাৰ লগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় । পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত কলগাছিয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ভণ্ড কবিৰাজক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ যায় ।
ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ । স্থানীয় ৰাইজে ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি দোষী সাব্যস্ত হোৱা ভণ্ড কবিৰাজৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।
ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সমগ্ৰ ঘটনা
কিন্তু এই ঘটনাৰ মাজতে উত্থাপন হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন । ছাত্ৰজনৰ এনে অস্বাভাৱিক আচৰণৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি ? কোনো ব্যক্তিয়ে অন্ধবিশ্বাসৰ সুযোগ লৈছে নেকি ? নে ইয়াৰ আঁৰত আছে স্বাস্থ্যজনিত কোনো সমস্যা ? এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ বিচাৰিবলৈ উপযুক্ত চিকিৎসা পৰীক্ষা আৰু আৰক্ষীৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ প্ৰয়োজন ।
কেৱল অন্ধবিশ্বাসৰ আধাৰত কোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হোৱাটো উচিত নহয় । এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ওপৰত । তদন্তৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্য ।
কলগাছিয়াৰ ঘটনা আৰু আমাৰ সমাজত অন্ধবিশ্বাস বনাম বিজ্ঞানমনস্কতা
অলৌকিক ঘটনা নে মানসিক ব্যাধি ? এক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ
চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু মনোবিজ্ঞানৰ মতে, ভূত-প্ৰেতৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা বুলি ভবা ঘটনাৰ আঁৰত প্ৰকৃততে দুটা প্ৰধান কাৰণ থাকে । এটা হৈছে 'হিষ্টেৰিয়া' বা 'মাছ হিষ্টেৰিয়া' (Mass Hysteria) আৰু আনটো হৈছে 'হিপ্ন'টিক' বা 'ডিছ'চিয়েটিভ ডিছঅৰ্ডাৰ' ।
হিষ্টেৰিয়া কি ?
মানুহ যেতিয়া তীব্ৰ মানসিক চাপ, ভয় বা উত্তেজনাৰ বশৱৰ্তী হয় তেতিয়া নিজৰ আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱৰা হয় । ইয়াৰ ফলত ব্যক্তিজনে অস্বাভাৱিক চিঞৰ-বাখৰ, হাত-ভৰিৰ অস্বাভাৱিক সঞ্চালন বা অজ্ঞান হৈ পৰাৰ দৰে লক্ষণ দেখুৱায় । কোনো ক্ষেত্ৰত সমাজত বিয়পি পৰা ভয়ৰ বাবে একেলগে বহুতৰ ক্ষেত্ৰতো ই দেখা দিব পাৰে ।
হিপ্ন'টিক কি ?
'হিপ্ন'টিক' বা 'ডিছ'চিয়েটিভ ডিছঅৰ্ডাৰ'ৰ দৰে মানসিক অৱস্থাত ৰোগীয়ে আত্মপৰিচয় পাহৰি যায় । তেনেক্ষেত্ৰত কোনো এক অন্য শক্তি তেওঁৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰা বুলি অনুভৱ কৰি সেই মতেই আচৰণ কৰে ।
আনহাতে, হঠাৎ অচেতন হৈ পৰা বা বিকট শব্দ কৰি কঁপি উঠাটো মৃগী ৰোগৰো প্ৰধান লক্ষণ হ'ব পাৰে । ইয়াৰ বাবে সঠিক নিউৰ'লজিকেল চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন ।
অন্ধবিশ্বাস আৰু সমাজত কবিৰাজ-ওজাৰ প্ৰভাৱ
কলগাছিয়াৰ এই ঘটনাই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে বৰ্তমানৰ ডিজিটেল যুগত সামাজিক মাধ্যমে অন্ধবিশ্বাস বিয়পোৱাত ইন্ধনহে যোগাইছে । এজন অসুস্থ কিশোৰক হাস্পতাললৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে একাংশ ভণ্ড ওজাই অলৌকিকতাৰ দোহাই দি সহজ-সৰল লোকসকলক আৰ্থিকভাৱে শোষণ কৰাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰে ।
আনহাতে, অন্ধবিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হৈয়েই মানুহে বিজ্ঞানসন্মত চিকিৎসা বাদ দি এনে কুসংস্কাৰৰ জালত ভৰি দিয়ে । ইয়াৰ ফলত ৰোগীজনৰ জীৱন বিপদাপন্নও হ'ব পাৰে ।
অন্ধবিশ্বাস দূৰীকৰণৰ বাবে শিক্ষা আৰু বিজ্ঞানমনস্কতাৰ প্ৰয়োজন
এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এখন সমাজক কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ হ'লে কেৱল কিতাপৰ শিক্ষাই যথেষ্ট নহয় । ইয়াৰ বাবে মানুহৰ বিজ্ঞানমনস্কতাৰো প্ৰয়োজন । এই ক্ষেত্ৰত কেইমান কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ :
প্ৰথম পচন্দ হাস্পতাল : যিকোনো অস্বাভাৱিক শাৰীৰিক বা মানসিক লক্ষণে দেখা দিলে ৰোগীক ওজা বা কবিৰাজৰ ওচৰলৈ নিয়াৰ পৰিৱৰ্তে তৎক্ষণাত মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞ বা উপযুক্ত চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নিব লাগে ।
সজাগতাৰ প্ৰয়োজন : বিদ্যালয়, কলেজ আৰু গাঁওসমূহত অন্ধবিশ্বাসবিৰোধী সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকে মানসিক স্বাস্থ্যৰ গুৰুত্ব বুজি পায় ।
আইনী ব্যৱস্থা : জৰা-ফুকা বা ভূত খেদাৰ নামত অন্ধবিশ্বাস বিয়পোৱা ভণ্ড বাবা বা ওজাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।