ETV Bharat / state

ক্ষীপ্ৰ ন্যায়ক লৈ প্ৰশ্ন ? ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত নানা ঋষিৰ নানা মত !

ঘনকান্ত গগৈৰ আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু ঘটাৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যম আৰু সংবাদ মাধ্যমত বিষয়টোৱে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে...

reaction over death of ghanakanta gogoi
ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত কাৰ কি মত ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2026 at 6:14 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সমগ্ৰ অসমৰ লগতে দেশ কঁপাই যোৱা গুৱাহাটীৰ হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত গুলীচালনা তথা পাঁচজনকৈ ব্যক্তিৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু হৈছে ৷ মঙলবাৰে উক্ত হত্যাৰ গোচৰত ঘনকান্ত গগৈৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ অন্ত পৰাত তেওঁক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ থানাত ৰুজু হৈ থকা এটা গোচৰত মঙলাবাৰে ঘনকান্তক কাৰাগাৰৰ পৰাই শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷

শিৱসাগৰৰ পৰা অহা আৰক্ষীৰ এটা দলে নিশাই ঘনকান্তক লগত লৈ শিৱসাগৰ অভিমুখে ৰাওনা হয় ৷ কিন্তু গন্তব্যস্থান পোৱাৰ আগতেই বুধবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩.১০ বজাত শিৱসাগৰৰ ফুলপানী ছিগাৰ ৰংমন ধাবাৰ সমুখত ঘনকান্তই প্ৰস্ৰাৱ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীক গাড়ী ৰখাবলৈ কয় ৷

আৰক্ষীৰ বাহনখন নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰোৱাৰ পাছতেই ঘনকান্তই উপ-পৰিদৰ্শক দেৱাশীষ শৰ্মাৰ পৰা পিষ্টল কাঢ়ি লৈ গুলীচালনা কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে আত্মৰক্ষাৰ বাবে গুলীচালনা কৰাত ঘনকান্ত গগৈ গুলীবিদ্ধ হয় ৷ তেওঁক লগে লগে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে ৷ এই তথ্য শিৱসাগৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাপৰি চেতিয়াই সদৰী কৰিছে ৷

ঘনকান্ত গগৈৰ আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু ঘটাৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যম আৰু সংবাদ মাধ্যমত বিষয়টোৱে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ একাংশই এই ঘটনাক সমৰ্থন জনালেও আন একাংশই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলিছে ৷ বহুজনে সামাজিক মাধ্যমত এই মৃত্যুৰ ঘটনাক আইনী বৰ্হিভূত বুলি সমালোচনা কৰি দেশৰ আইনী ব্যৱস্থাৰ ওপৰত জনতাৰ আশ্বাস কিয় নোহোৱা হৈছে বুলি কোৱা দেখা গৈছে ৷

পাঁচজনকৈ ব্যক্তিক হত্যা কৰা ঘনকান্ত গগৈৰ বিচাৰ আদালতত কৰি তেওঁক ফাঁচী দিব লাগিছিল বুলি বিভিন্নজনে দাবী কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে উপযুক্ত তদন্তৰে ঘনকান্তক অপৰাধী বিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও এইসকলে মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে সামাজিক মাধ্যমত ৷ তাৰ মাজতেই আন একাংশই হত্যাৰ অভিযুক্ত ঘনকান্তৰ শেষ পৰিণতি এনেকুৱাই হোৱা উচিত বুলি আৰক্ষীৰ কাৰ্যক সমৰ্থন জনাইছে ৷

শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য আগবঢ়াই কয় যে তেওঁ ‘এনকাউণ্টাৰ’ৰ পৰিপন্থী যদিও ঘনকান্তৰ এই মৃত্যুত অ-সুখী নহয় ৷ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত অখিল গগৈয়ে ফেচবুকত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি ঘনকান্তক অতিশীঘ্ৰে হয় ফাঁচী নহয় গুলীয়াই মাৰিবলৈও দাবী জনাইছিল ৷

বুধবাৰে দিনৰ ভাগত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘আমাৰ সমষ্টিত এইটো প্ৰথম এনকাউণ্টাৰ ৷ নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰিপ’ৰ্ট ব্যুৰ’ত ভাৰতৰ ভিতৰতে অতি দুৰ্ধৰ্ষ হত্যাকাৰীৰূপে পৰিগণিত হোৱা অপৰাধী এটাক ইয়াত হত্যা কৰিছে ৷ যদিও মই এনকাউণ্টাৰ সমৰ্থন নকৰো, সেয়া মোৰ নীতিগত স্থিতি ৷ কিন্তু মই ভাবোঁ ঘনকান্ত গগৈৰ পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নাই ৷’’

‘‘মই ভাবো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি আজিকালি মানুহৰ বিশ্বাস কমি গৈছে ৷ আদালতে বহু দেৰিলৈকে ন্যায় প্ৰদান নকৰে ৷ বহুসময়ত ক’ৰ্টে এডজিকিউটিভৰ মতেও কাম কৰা দেখিছোঁ ৷ মই আশা কৰিছিলোঁ যে ঘনকান্ত গগৈ সন্দৰ্ভত ১৫ দিনৰ ভিতৰত অভিযোগনামা দিব আৰু তিনি মাহৰ ভিতৰত তেওঁক ফাঁচী বা গুলী কৰি হত্যা কৰাৰ বাবে ক’ৰ্টে নিৰ্দেশ দিব ৷ কিন্তু এতিয়া বেলেগ এটা গোচৰত আনি তেওঁক এনকাউণ্টাৰ কৰা হ’ল ৷ নীতিগতভাৱে মই এনকাউণ্টাৰ সমৰ্থন নকৰোঁ, কিন্তু এনে এজন দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ক’বলগা নাই৷’’ গগৈয়ে লগতে কয় ৷

বৰ্তমান চিআৰপিএফৰ সঞ্চালক প্ৰধান তথা অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পুৰণি পোষ্ট পুনৰ শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে- ‘‘নিউটনৰ তৃতীয় সূত্ৰৰ প্ৰাসংগিকতা অসমত কমি যোৱা নাই । ইয়াক অব্যাহত ৰাখক ৷’’

উল্লেখ্য যে ২০২১ চনৰ ১ ডিচেম্বৰত জি পি সিঙে এটা পোষ্টত নিউটনৰ তৃতীয় গতি সূত্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল । সেই পোষ্টটো কৰিছিল যোৰহাট চহৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত আছু নেতা অনিমেষ ভূঞাক গণপ্ৰহাৰ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত ৷ ঘটনাটোৰ মূল অভিযুক্ত নীৰজ দাস ওৰফে ক’লা ল’ৰাক ধৰাৰ সময়তেই নিশা পোষ্টটো দিছিল জি পি সিঙে ৷ সেই দিনাই পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ বাহনৰ পৰা জপিয়াই পলাবলৈ চেষ্টা কৰা নীৰজ দাসৰ মৃত্যু ঘটিছিল এছক’ৰ্ট বাহনৰ চেঁপাত ৷ এতিয়া ঘনকান্ত গগৈৰ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱাৰ পাছত পুনৰ নিউটৰ তৃতীয় সূত্ৰ মনত পেলাইছে আইপিএছ বিষয়াগৰাকীয়ে ৷

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘যিজনক এনকাউণ্টাৰ কৰা গ’ল... ঘনকান্ত গগৈ, তেওঁ অকলে এই গোটেই ঘটনাক্ৰমৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব নোৱাৰে ৷ তেওঁ নিশ্চয় এটা ভূ-মাফিয়া, সম্পত্তি মাফিয়া চক্ৰৰ অংশ ৷ তেওঁক সেনাপতি বুলি কোনেও ভবা নাই ৷ আমি পৰিয়ালৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ, তেওঁলোকেও কৈছে যে অধিক তদন্ত হোৱা উচিত ৷’’

‘‘বহুতেই ভাবিছে যে ঘনকান্ত গগৈৰ আঁৰত কিছুমান অদৃশ্য শক্তি লুকাই আছে ৷ সেইখিনি কথা ফাদিল হোৱা উচিত, তদন্ত হ’ব লাগে ৷ এনকাউণ্টাৰ হ’লেই যে গোটেইখিনি কেচ সামৰিব পাৰে, তেনে হ’ব নালাগে ৷ এনকাউণ্টাৰ বঢ়াৰ লগে লগে অপৰাধো বাঢ়িছে ৷ এনকাউণ্টাৰৰ লগে লগে যদি অপৰাধ কমিলহেঁতেন তেন্তে কোনো পৰিয়ালৰ লগত এনে নহ’লহেঁতেন ৷ তেওঁৰ আঁৰত কোন আছে আমি এতিয়াও গম পোৱা নাই ৷’’ গগৈয়ে লগতে কয় ৷

অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন বিষয়া ভায়’লেট বৰুৱাই সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে-

আৰক্ষীৰ হেফাজতত ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যুৰ পৰা তিনিটা কথা মূলতঃ স্পষ্ট হৈছে:

১. ন্যায় ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস হেৰাই যোৱা । প্ৰতিবাৰেই যেতিয়া কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি আৰক্ষীৰ হাতত বিতৰ্কিত পৰিস্থিতিত মৃত্যুমুখত পৰে, তেতিয়া আৰক্ষী আৰু ন্যায় ব্যৱস্থা দুয়োটাৰে প্ৰতি থকা জনসাধাৰণৰ আস্থাৰ আৰু অধিক অৱক্ষয় ঘটে ।

২. হোটেল বিলাস ইনৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত সত্য উদঘাটন অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰ'ল । ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যুৱে সত্য উদঘাটনৰ সেই অধ্যায়টো বন্ধ কৰি দিলে । আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধানৰ পাছত Charge Sheet দিলেও আদালতত trial নোহোৱাকৈ গোচৰটো বন্ধ হৈ যাব । ইফালে মৃত ঘনকান্তৰ মাৰণাস্ত্ৰৰ বৈধতাৰ বিষয়টোও বন্ধ হৈ ৰ'ব ।

৩. আৰক্ষীয়ে এনে ধৰণৰ বিপদজনক অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিৰাপদভাৱে এছৰ্ট কৰিবলৈ অক্ষম বুলি প্ৰমাণিত হ’ল । যি কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিৰ safe custody আৰু safe production before the court আৰক্ষীৰ মৌলিক দায়িত্ব । এই কথাবোৰ যেতিয়া এনে এটা high profile গোচৰত ইমান লজ্জাজনকভাৱে ব্যৰ্থ হয়, তেতিয়া ই জনসাধাৰণক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰে যে গ্ৰেপ্তাৰ, ৰিমাণ্ড আৰু প্ৰডাকচনৰ মৌলিক দায়িত্ব সমূহো আৰক্ষীয়ে সঠিকভাৱে পালন কৰিবলৈ অক্ষম ।

উল্লেখ্য যে ঘনকান্ত গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ হোটেল বিলাস ইনত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পৰাই সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা হৈছিল এটা বিষয়, সেয়া হৈছে কেতিয়া আৰক্ষীৰ গুলী ফুটিব ! অৱশেষত ঘনকান্ত গগৈৰ বুকু বিন্ধিলে আৰক্ষীৰ তপ্ত বুলেটে ৷

লগতে পঢ়ক:

ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যুক ভগৱানৰ ন্যায় আখ্যা বৰপেটাৰ ভুক্তভোগী ভৰালী পৰিয়ালৰ

হোটেল বিলাস ইন হত্যাকাণ্ড: অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ

ঘাতকৰ গুলীয়ে নিথৰ দেহলৈ পৰিণত কৰা হেলেনা ভৰালী কোন আছিল ?

TAGGED:

গুৱাহাটীৰ হোটেল বিলাস ইন
ঘনকান্ত গগৈৰ আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু
ফুলপানী ছিগাৰ ৰংমন ধাবা
GHANAKANTA GOGOI KILLED
GHANAKANTA GOGOI CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.