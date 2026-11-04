ক্ষীপ্ৰ ন্যায়ক লৈ প্ৰশ্ন ? ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত নানা ঋষিৰ নানা মত !

ক্ষীপ্ৰ ন্যায়ক লৈ প্ৰশ্ন ? ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত নানা ঋষিৰ নানা মত !
ঘনকান্ত গগৈৰ আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু ঘটাৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যম আৰু সংবাদ মাধ্যমত বিষয়টোৱে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে...
Published : November 4, 2026 at 6:14 PM IST
গুৱাহাটী: সমগ্ৰ অসমৰ লগতে দেশ কঁপাই যোৱা গুৱাহাটীৰ হোটেল বিলাস ইনত সংঘটিত গুলীচালনা তথা পাঁচজনকৈ ব্যক্তিৰ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈৰ আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু হৈছে ৷ মঙলবাৰে উক্ত হত্যাৰ গোচৰত ঘনকান্ত গগৈৰ আৰক্ষী জিম্মাৰ ম্যাদ অন্ত পৰাত তেওঁক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ থানাত ৰুজু হৈ থকা এটা গোচৰত মঙলাবাৰে ঘনকান্তক কাৰাগাৰৰ পৰাই শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
শিৱসাগৰৰ পৰা অহা আৰক্ষীৰ এটা দলে নিশাই ঘনকান্তক লগত লৈ শিৱসাগৰ অভিমুখে ৰাওনা হয় ৷ কিন্তু গন্তব্যস্থান পোৱাৰ আগতেই বুধবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩.১০ বজাত শিৱসাগৰৰ ফুলপানী ছিগাৰ ৰংমন ধাবাৰ সমুখত ঘনকান্তই প্ৰস্ৰাৱ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীক গাড়ী ৰখাবলৈ কয় ৷
#WATCH | Sivasagar, Assam: Ghanakanta Gogoi, allegedly involved in the shooting deaths of five people in Guwahati, dies after being injured in a police firing incident in Sivasagar. SSP Papori Chetia says, "While transporting one wanted accused of Sivasagar Police Station... he requested for a nature's call and then in this area he was taken out of the vehicle for that. Because he is a trained professional shooter, so he tried to snatch the service pistol of our officer who is an investigating officer also. And during that scuffle, three rounds of bullets have been fired... and to prevent further assault, one of the PSO had to fire back from his service weapon and in that the accused was also injured and when he was brought to the hospital he was declared dead..." (03.11)— ANI (@ANI) November 4, 2026
আৰক্ষীৰ বাহনখন নিৰ্দিষ্ট স্থানত ৰোৱাৰ পাছতেই ঘনকান্তই উপ-পৰিদৰ্শক দেৱাশীষ শৰ্মাৰ পৰা পিষ্টল কাঢ়ি লৈ গুলীচালনা কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে আত্মৰক্ষাৰ বাবে গুলীচালনা কৰাত ঘনকান্ত গগৈ গুলীবিদ্ধ হয় ৷ তেওঁক লগে লগে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে ৷ এই তথ্য শিৱসাগৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাপৰি চেতিয়াই সদৰী কৰিছে ৷
VIDEO | Assam: Ghanakanta Gogoi, the primary accused in the Guwahati hotel firing case, killed in a police encounter in Sivasagar. Mobile forensic team at the encounter site. #AssamHotelFiring #SivasagarEncounter (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/gjek1r7P5X— Press Trust of India (@PTI_News) November 4, 2026
ঘনকান্ত গগৈৰ আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু ঘটাৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যম আৰু সংবাদ মাধ্যমত বিষয়টোৱে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ৷ একাংশই এই ঘটনাক সমৰ্থন জনালেও আন একাংশই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত প্ৰশ্ন তুলিছে ৷ বহুজনে সামাজিক মাধ্যমত এই মৃত্যুৰ ঘটনাক আইনী বৰ্হিভূত বুলি সমালোচনা কৰি দেশৰ আইনী ব্যৱস্থাৰ ওপৰত জনতাৰ আশ্বাস কিয় নোহোৱা হৈছে বুলি কোৱা দেখা গৈছে ৷
পাঁচজনকৈ ব্যক্তিক হত্যা কৰা ঘনকান্ত গগৈৰ বিচাৰ আদালতত কৰি তেওঁক ফাঁচী দিব লাগিছিল বুলি বিভিন্নজনে দাবী কৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে উপযুক্ত তদন্তৰে ঘনকান্তক অপৰাধী বিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলিও এইসকলে মন্তব্য কৰা দেখা গৈছে সামাজিক মাধ্যমত ৷ তাৰ মাজতেই আন একাংশই হত্যাৰ অভিযুক্ত ঘনকান্তৰ শেষ পৰিণতি এনেকুৱাই হোৱা উচিত বুলি আৰক্ষীৰ কাৰ্যক সমৰ্থন জনাইছে ৷
শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য আগবঢ়াই কয় যে তেওঁ ‘এনকাউণ্টাৰ’ৰ পৰিপন্থী যদিও ঘনকান্তৰ এই মৃত্যুত অ-সুখী নহয় ৷ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত অখিল গগৈয়ে ফেচবুকত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি ঘনকান্তক অতিশীঘ্ৰে হয় ফাঁচী নহয় গুলীয়াই মাৰিবলৈও দাবী জনাইছিল ৷
বুধবাৰে দিনৰ ভাগত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘আমাৰ সমষ্টিত এইটো প্ৰথম এনকাউণ্টাৰ ৷ নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰিপ’ৰ্ট ব্যুৰ’ত ভাৰতৰ ভিতৰতে অতি দুৰ্ধৰ্ষ হত্যাকাৰীৰূপে পৰিগণিত হোৱা অপৰাধী এটাক ইয়াত হত্যা কৰিছে ৷ যদিও মই এনকাউণ্টাৰ সমৰ্থন নকৰো, সেয়া মোৰ নীতিগত স্থিতি ৷ কিন্তু মই ভাবোঁ ঘনকান্ত গগৈৰ পৃথিৱীত জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নাই ৷’’
‘‘মই ভাবো আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি আজিকালি মানুহৰ বিশ্বাস কমি গৈছে ৷ আদালতে বহু দেৰিলৈকে ন্যায় প্ৰদান নকৰে ৷ বহুসময়ত ক’ৰ্টে এডজিকিউটিভৰ মতেও কাম কৰা দেখিছোঁ ৷ মই আশা কৰিছিলোঁ যে ঘনকান্ত গগৈ সন্দৰ্ভত ১৫ দিনৰ ভিতৰত অভিযোগনামা দিব আৰু তিনি মাহৰ ভিতৰত তেওঁক ফাঁচী বা গুলী কৰি হত্যা কৰাৰ বাবে ক’ৰ্টে নিৰ্দেশ দিব ৷ কিন্তু এতিয়া বেলেগ এটা গোচৰত আনি তেওঁক এনকাউণ্টাৰ কৰা হ’ল ৷ নীতিগতভাৱে মই এনকাউণ্টাৰ সমৰ্থন নকৰোঁ, কিন্তু এনে এজন দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ক’বলগা নাই৷’’ গগৈয়ে লগতে কয় ৷
বৰ্তমান চিআৰপিএফৰ সঞ্চালক প্ৰধান তথা অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক প্ৰধান জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পুৰণি পোষ্ট পুনৰ শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে- ‘‘নিউটনৰ তৃতীয় সূত্ৰৰ প্ৰাসংগিকতা অসমত কমি যোৱা নাই । ইয়াক অব্যাহত ৰাখক ৷’’
Relevance of Newton’s third law remains undiminished in Assam. Keep it up @assampolice— GP Singh (@gpsinghips) November 4, 2026
উল্লেখ্য যে ২০২১ চনৰ ১ ডিচেম্বৰত জি পি সিঙে এটা পোষ্টত নিউটনৰ তৃতীয় গতি সূত্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল । সেই পোষ্টটো কৰিছিল যোৰহাট চহৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত আছু নেতা অনিমেষ ভূঞাক গণপ্ৰহাৰ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত ৷ ঘটনাটোৰ মূল অভিযুক্ত নীৰজ দাস ওৰফে ক’লা ল’ৰাক ধৰাৰ সময়তেই নিশা পোষ্টটো দিছিল জি পি সিঙে ৷ সেই দিনাই পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ বাহনৰ পৰা জপিয়াই পলাবলৈ চেষ্টা কৰা নীৰজ দাসৰ মৃত্যু ঘটিছিল এছক’ৰ্ট বাহনৰ চেঁপাত ৷ এতিয়া ঘনকান্ত গগৈৰ আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হোৱাৰ পাছত পুনৰ নিউটৰ তৃতীয় সূত্ৰ মনত পেলাইছে আইপিএছ বিষয়াগৰাকীয়ে ৷
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘যিজনক এনকাউণ্টাৰ কৰা গ’ল... ঘনকান্ত গগৈ, তেওঁ অকলে এই গোটেই ঘটনাক্ৰমৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব নোৱাৰে ৷ তেওঁ নিশ্চয় এটা ভূ-মাফিয়া, সম্পত্তি মাফিয়া চক্ৰৰ অংশ ৷ তেওঁক সেনাপতি বুলি কোনেও ভবা নাই ৷ আমি পৰিয়ালৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ, তেওঁলোকেও কৈছে যে অধিক তদন্ত হোৱা উচিত ৷’’
‘‘বহুতেই ভাবিছে যে ঘনকান্ত গগৈৰ আঁৰত কিছুমান অদৃশ্য শক্তি লুকাই আছে ৷ সেইখিনি কথা ফাদিল হোৱা উচিত, তদন্ত হ’ব লাগে ৷ এনকাউণ্টাৰ হ’লেই যে গোটেইখিনি কেচ সামৰিব পাৰে, তেনে হ’ব নালাগে ৷ এনকাউণ্টাৰ বঢ়াৰ লগে লগে অপৰাধো বাঢ়িছে ৷ এনকাউণ্টাৰৰ লগে লগে যদি অপৰাধ কমিলহেঁতেন তেন্তে কোনো পৰিয়ালৰ লগত এনে নহ’লহেঁতেন ৷ তেওঁৰ আঁৰত কোন আছে আমি এতিয়াও গম পোৱা নাই ৷’’ গগৈয়ে লগতে কয় ৷
অসম আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন বিষয়া ভায়’লেট বৰুৱাই সামাজিক মাধ্যমত লিখিছে-
আৰক্ষীৰ হেফাজতত ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যুৰ পৰা তিনিটা কথা মূলতঃ স্পষ্ট হৈছে:
১. ন্যায় ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস হেৰাই যোৱা । প্ৰতিবাৰেই যেতিয়া কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি আৰক্ষীৰ হাতত বিতৰ্কিত পৰিস্থিতিত মৃত্যুমুখত পৰে, তেতিয়া আৰক্ষী আৰু ন্যায় ব্যৱস্থা দুয়োটাৰে প্ৰতি থকা জনসাধাৰণৰ আস্থাৰ আৰু অধিক অৱক্ষয় ঘটে ।
২. হোটেল বিলাস ইনৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত সত্য উদঘাটন অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰ'ল । ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যুৱে সত্য উদঘাটনৰ সেই অধ্যায়টো বন্ধ কৰি দিলে । আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধানৰ পাছত Charge Sheet দিলেও আদালতত trial নোহোৱাকৈ গোচৰটো বন্ধ হৈ যাব । ইফালে মৃত ঘনকান্তৰ মাৰণাস্ত্ৰৰ বৈধতাৰ বিষয়টোও বন্ধ হৈ ৰ'ব ।
৩. আৰক্ষীয়ে এনে ধৰণৰ বিপদজনক অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিৰাপদভাৱে এছৰ্ট কৰিবলৈ অক্ষম বুলি প্ৰমাণিত হ’ল । যি কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিৰ safe custody আৰু safe production before the court আৰক্ষীৰ মৌলিক দায়িত্ব । এই কথাবোৰ যেতিয়া এনে এটা high profile গোচৰত ইমান লজ্জাজনকভাৱে ব্যৰ্থ হয়, তেতিয়া ই জনসাধাৰণক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰে যে গ্ৰেপ্তাৰ, ৰিমাণ্ড আৰু প্ৰডাকচনৰ মৌলিক দায়িত্ব সমূহো আৰক্ষীয়ে সঠিকভাৱে পালন কৰিবলৈ অক্ষম ।
উল্লেখ্য যে ঘনকান্ত গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ হোটেল বিলাস ইনত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ পৰাই সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চা হৈছিল এটা বিষয়, সেয়া হৈছে কেতিয়া আৰক্ষীৰ গুলী ফুটিব ! অৱশেষত ঘনকান্ত গগৈৰ বুকু বিন্ধিলে আৰক্ষীৰ তপ্ত বুলেটে ৷
লগতে পঢ়ক:
ঘনকান্ত গগৈৰ মৃত্যুক ভগৱানৰ ন্যায় আখ্যা বৰপেটাৰ ভুক্তভোগী ভৰালী পৰিয়ালৰ
হোটেল বিলাস ইন হত্যাকাণ্ড: অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ