সাহিত্য সভাৰ মজিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ উপস্থাপন কৰোতে মত বিৰোধ হোৱাটো স্বাভাৱিক : দেৱজিৎ বৰা

অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰতিনিধি সভাত সভাপতিৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱক লৈ তীব্র উত্তেজনাময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷

অসম সাহিত্য সভাৰ বিতৰ্কক লৈ প্ৰধান সম্পাদকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 2, 2026 at 9:48 PM IST

গুৱাহাটী: অসম সাহিত্য সভাৰ গুৱাহাটী অধিবেশনৰ পতাকা উত্তোলনকাৰীক গামোচা পিন্ধোৱা-নিপিন্ধোৱা, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত নকৰা, প্ৰতিনিধি সভাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, পোৰা মাংস-পৰম্পৰাগত পানীয়ৰ বিপণি আদি বিভিন্ন বিষয়ক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ । যোৱা নিশা অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰতিনিধি সভাত সভাপতিৰ কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ প্ৰস্তাৱক লৈ তীব্র উত্তেজনাময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷

প্ৰতিনিধি সভাত হোৱা এনে অবাঞ্চিত পৰিস্থিতিৰ পাছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাই কয়, "সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন । কাইলৈ সামৰণি পৰিব । এটা বৰ্ণাঢ্য আয়োজন । আদৰণি সমিতিয়ে সুন্দৰভাবে আয়োজন কৰিছে । আমি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ বিভিন্ন সমস্যাতো পৰিছো । সমস্যাবিলাক থাকিবই, আমি মীমাংসা কৰিব লাগিব । আজি আজীৱন সভ্য সন্মিলন কাৰ্যসূচী আছে । বহুদিন ধৰি তেওঁলোকৰ অভিযোগ আছিল সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যসূচীলৈ নিমন্ত্ৰণ নাপায় । এই অভিযোগটো নিৰাময়ৰ বাবে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছো । যিসকল আজীৱন সদস্য আছে, তেওঁলোকক সেৱা কৰাটো আমাৰ লক্ষ্য আৰু কৰ্তব্য বুলি ভাবিছো ।"

অসম সাহিত্য সভাৰ বিতৰ্কক লৈ প্ৰধান সম্পাদকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "এই অধিবেশনত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ আলোচিত হ'ব সিদ্ধান্ত । নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি কাম-কাজ সম্পন্ন কৰিব লাগে । সাহিত্য সভাই সেইখিনি পৰ্যন্ত কৰে । আমি আকাশ উপ-মহিলা সমিতিৰ সকলোকে সংযোগ কৰি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰো । সকলো কাৰ্যসূচী সুকলমে হ'ব । অসম সাহিত্য সভা বুলিয়েই নহয়, আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্য সংগঠনসমূহত এনেকুৱা ধৰণৰ আলাপ-আলোচনা হয় । সদায় এটা পৰিবেশৰ মাজত সুন্দৰ, সুস্থিৰ সিদ্ধান্তৰ বাবে এটা পৰিৱেশ নিৰ্মিত হ'ব লাগে ।"

অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিৎ বৰাই কয়, "সাহিত্য সভাৰ মজিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ উপস্থাপন কৰোতে বহু হাজাৰ মানুহ সমবেত হৈ আলোচনা হয় । তাতে মত বিৰোধ হোৱাটো স্বাভাৱিক । অইন বিলাকৰ দৰেই আমাৰ কালিৰ প্ৰতিনিধি সভাতো বিভিন্ন বিষয়ত পূৰ্বৱৰ্তী বছৰৰ দৰে মতভেদ, বাদ-বিবাদ হয় । পাছদিনাই সকলো মীমাংসা হয় । কালিয়ো হৈছে । প্ৰতিনিধি সভা যেতিয়াই হ'ব, সেইদিনাই হয়েই; কিন্তু কথাটো হ'ল প্ৰতিনিধি সভা আমি সুস্থিৰভাবে চলাবৰ বাবে যিমানখিনি শৃংখলাবদ্ধ নীতি-নিয়ম আমি মানি চলিব লাগে, সেই নীতি নিয়ম চলাত কেতিয়াবা আমি ৰৈ যাও । এনেকুৱা কাৰণত সেইবিলাক হয় ।"

"সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি সকলো দিনৰ দিনটো কষ্ট কৰি তেওঁলোক আহিছে । তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা হৈছে । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ আলোচনাৰ সময়ত এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিবেশ সৃষ্টি হৈছে । বিগত বছৰতো তেনেকুৱা হয় । আলোচনা সমালোচনা হয়; কিন্তু সাহিত্য সভাৰ মজিয়াত এইটো হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক । তাৰবাবে মই আনক জগৰীয়া কৰিব নোৱাৰো । নীতি-শৃংখলা মানি সকলোৱে চলিব লাগে । সভাপতিয়ে বিচৰাটো তেওঁৰ প্ৰস্তাৱ । প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিবও পাৰে, নকৰিবও পাৰে । কৰিলেও তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰে, নকৰিলেও তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰে ৷ কিন্তু এই কথাটো অনুচিত হ'ব তেওঁ কিবা প্ৰস্তাৱ দিলে বুলিয়েই তেওঁক অসন্মান কৰাতো অনুচিত । তেওঁৰ বয়সটোক আমি সন্মান কৰিব লাগিব । সংশোধনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ছাৰৰ নেতৃত্বত হৈছে । আমি কৈছো যে আপোনালোকে যিখিনি কাম কৰে সেইখিনি যথাস্থানত উপস্থাপন কৰিব । মই সমন্বয়ক হিচাপে তেওঁলোকক সেই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ । সেইটো এটা কামৰ অংশ । শৃংখলাটো এজনে ৰাখিব নোৱাৰে, জনা-বুজা মানুহ একেলগে গোট খালে শৃংখলা হয় ।"

তেওঁ কয়, "কালি কোনোবাই জোতা পিন্ধি পতাকা উত্তোলন কৰিছে । মোক জোতাযোৰ খুলিবলৈ ঘোষণা কৰি ক'বলৈ এজনে কৈছে । মই কিন্তু সেইটো নাই কৰা । মই শৃংখলা ৰাখিবৰ বাবে মই নকও । শৃংখলা মই কৰিলে নহ'ব সকলোৱে কৰিব লাগিব । সমাজ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিলে সকলোৱে শৃংখলাবদ্ধ হ'ব লাগিব । সভাপতি ছাৰৰ প্ৰস্তাৱ একো গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই । সভাপতিৰ প্ৰস্তাৱ সদনে মানি নল'লে । সেইটো সকলোতে হয় । সাহিত্য সভাৰ মজিয়াত এইটো সহজ আৰু সৰল ঘটনা । সংবিধানিক বাধা স্বত্বেও তেওঁলোকে কেনেকৈ মতামত প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো মই লক্ষ্য ৰাখিম । সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম । সকলো মীমাংসা আমি আলোচনাৰে সমাপ্ত কৰিম । প্ৰধান সম্পাদক হিচাপে মই যেনেদৰে দায়বদ্ধ তেনেকৈ সকলো দায়বদ্ধ হ'ব লাগে । প্ৰতিনিধি সভাই গ্ৰহণ কৰিলেহে কাৰ্যকৰী হ'ব । প্ৰধান সম্পাদক হিচাপে ময়েই প্ৰস্তাৱটো কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব । আজিৰ তাৰিখত দুটা দিন অনুষ্ঠান হ'বলৈ গৈ আছে । মোৰ কৰ্মীক লৈ আমি কামখিনি কৰিব লাগিব । গতিকে এইটো হ'ব নালাগে তেওঁলোকে কিবা এটা কাম-কাজ কৰিলে বুলিয়েই শৃংখলাৰোধ পৰিস্থিতি হৈ যায় । তেওঁলোকৰ এইটো অপৰাধ বুলি গণ্য কৰিব নিবিচাৰো । তেওঁলোকক আচলতে বুজাই দিব লাগিব প্ৰতিনিধি সভাৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব কাৰ কাৰ । তেওঁলোকক ভাবিবলৈ শিকাই দিব লাগিব । মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিম, প্ৰতিনিধি সভাৰ নিৰ্মানত আপোনালোকৰ সহযোগিতা লাগিব ।"

আনহাতে অসম সাহিত্য সভাৰ দৰে এটা গৰিমামণ্ডিত অনুষ্ঠানৰ নামত সৃষ্টি হোৱা এনে বেমেজালিয়ে সভাৰ মৰ্যাদা অৱনমিত কৰাৰ লগতে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ভৱিষ্যতক লৈ বহু প্রশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে বুলি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন মহলত চৰ্চা চলিছে ।

