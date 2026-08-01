গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী : পৰম্পৰা-আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে আধুনিকতাৰ মিশ্ৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
অসমৰ ওচৰতে আছে বিশ্বৰ প্ৰথম এণ্টি স্মাৰ্ট চিটী । দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব । সেই স্থানত উপস্থিত হৈ ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে কি দেখিলে ?
Published : August 1, 2026 at 6:20 PM IST
-শোণিত কুমাৰ গোস্বামী
গেলেফু (ভূটান) : এখন চহৰ বুলি ক'লে বিশৃংখল পৰিৱেশ, আধুনিকতাৰ কোলাহল, যান-বাহনৰ শব্দ, ওখ ওখ অট্টালিকা, যান্ত্ৰিকতা-এই ধাৰণাবোৰে আমাৰ মনলৈ আহে । কিন্তু এই ধাৰণাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এখন চহৰ গঢ় লৈ উঠিছে অসমৰে সীমান্তত । সেইখন হৈছে গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী (Gelephu Mindfulness City) । ভূটানৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত থকা এই মনোৰম চহৰখনত ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছে ।
অসমৰ মাজেৰে গেলেফুলৈ কেনেকৈ যাব ?
অসমৰ সীমান্তৰ চিৰাং জিলাৰ চিৰাং-ৰুণিখাতা পথেৰে দাদগিৰি সীমান্তৰ চেকপইণ্ট অতিক্ৰম কৰি এই আকৰ্ষণীয় চহৰখনত উপস্থিত হ'ব পাৰি । অৱশ্যে গেলেফুত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে সশস্ত্ৰ সীমা বল আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা সংস্থাই তন্ন-তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে । এই পথেৰেই ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকো প্ৰৱেশ কৰে চহৰখনত ।
গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী কি ?
প্ৰায় ২,৬০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাজুৰি বিস্তৃত গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী ২০২৪ চনত ৰয়েল চাৰ্টাৰৰ জৰিয়তে স্থাপন কৰা হয় । ইয়াক ভূটানৰ অতি বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত প্ৰশাসনিক অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ।
ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছৰ নামগিয়েল ৱাংচুকৰ সপোনৰ প্ৰকল্প হিচাপে এই চহৰখন গঢ়ি তোলা হৈছে ।
ইয়াৰ লক্ষ্য হিচাপে বিশ্বজুৰি বৃদ্ধি পোৱা অনিশ্চয়তা আৰু ভূ-কৌশলগত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত আধ্যাত্মিকতা, প্ৰকৃতি আৰু আধুনিক উদ্ভাৱনৰ সমন্বয়ত এক নতুন ধৰণৰ উন্নয়নৰ মডেল গঢ়ি তোলা হৈছে ।
গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীৰ (জিএমচি) অৰ্থ হৈছে 'One Country, Two System' ধাৰণাৰ আধাৰত থকা এটা অঞ্চল যি ৰয়েল ভূটান চৰকাৰৰ পৰা পৃথকভাৱে পৰিচালিত । অৰ্থাৎ এই ধাৰণাৰ অধীনত এয়া পূৰ্ণ কাৰ্যবাহী আৰু আইন প্ৰণয়ন ক্ষমতাৰ লগতে স্বতন্ত্ৰ ন্যায় ব্যৱস্থাও লাভ কৰিছে ।
কিয় মানসিক শান্তি বা মাইণ্ডফুলনেছ ?
গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী সম্পূৰ্ণৰূপে বৌদ্ধ দৰ্শন, মানৱ কল্যাণ, স্থায়িত্ব আৰু সামগ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰীয় সুখ (Gross National Happiness) নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । যাৰ বাবে ইয়াক বিশ্বৰ প্ৰথম 'এণ্টি স্মাৰ্ট চিটী' বুলিও কোৱা হয় ।
ডুবাই, ছিংগাপুৰ বা নিউয়ৰ্ক আদি চহৰৰ দৰে কেৱল সুউচ্চ অট্টালিকা বা প্ৰযুক্তিৰ আধিপত্য নহয়, গেলেফুত তাতকৈ বেছি মানৱ কল্যাণ, মানসিক শান্তি আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
ডেনমাৰ্কৰ বিশ্ববিখ্যাত স্থপতিবিদ বিয়াৰ্কে ইংগেলছে এই চহৰৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰিছে । ইয়াৰ আন এক বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ইয়াত গছতকৈ ওখ কোনো অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা নহ'ব । সেউজ অৰ্থনৈতিক কৰিড'ৰ গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ লগতে বিশ্বৰ সচেতন বিনিয়োগ নীতিও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । ভূটানৰ যুৱ সমাজক চাকৰিৰ সন্ধানত আন দেশলৈ যোৱা ৰোধ কৰি নিজ দেশতেই অধিক দৰমহা লাভ কৰাৰ ব্যৱস্থাও জিএমচিৰ অন্যতম লক্ষ্য হয় ।
চহৰখনৰ অধিক তথ্য সংগ্ৰহৰ উদ্দেশ্যে ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে ছাৰপাং জিলাৰ অধ্যক্ষ (জংখাগ ছোগদু থ্ৰিজিন) তথা ছেৰশং গেৱগৰ মুখ্য প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ (গুপ) সৈতে কথা পাতিছিল ।
সেই সময়ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গেলেফু কিয় বিশ্বৰ আন চহৰৰ তুলনাত পৃথক । তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে, "কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা, জৰিমনা আৰু প্ৰশাসনৰ প্ৰচেষ্টাই গেলেফুক শান্ত কৰি ৰাখিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ভূটানত ভাৰতীয় পৰ্যটকৰ বাবে বহনক্ষম উন্নয়ন মাচুলৰ (Sustainable Development Fee) ব্যৱস্থা আছে । এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকে এদিনৰ বাবে ১,২০০ টকা এই মাচুল দিব লাগে । বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে ডলাৰ ৷"
তেওঁ লগতে যোগ দিয়ে, "অৱশ্যে গেলেফুৰ ক্ষেত্ৰত আন এক বিশেষ সুবিধা আছে । বহনক্ষম উন্নয়ন মাচুল অবিহনে প্ৰৱেশ । স্থলপথেৰে আহিলে এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় নাগৰিকে ভোটাৰ কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড দেখুৱাই গেলেফুত বিনামূলীয়াকৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আৰু ২৪ ঘণ্টাৰ বাবে থাকিব পাৰে । ২৪ ঘণ্টা শেষ হোৱাৰ পিছত পুনৰ একে প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰৱেশ কৰাৰ সুযোগ আছে ।"
বিমানবন্দৰ আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা
গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী এক উন্নয়নমুখী প্ৰকল্প । ইয়াত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ হৈছে যদিও বৰ্তমান পাৰো (ভূটান) আৰু কলকাতাৰ (ভাৰত) মাজত হে বিমানসেৱা চলি আছে । ভূটানৰ একমাত্ৰ এয়াৰলাইন ড্ৰুক এয়াৰৰ দ্বাৰা আপুনি আকাশমাৰ্গেৰে গৈ দেশখন ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে । অৱশ্যে স্থলপথেৰে বিভিন্ন সুবিধা আছে ।
অসমৰ চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিভিন্ন সীমান্ত পথেৰে আপুনি গেলেফুত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ।
ভাৰত-ভূটান সম্পৰ্ক
দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত ছেৰিঙে কয়, "ভূটানে সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক সন্মান সহকাৰে গেলেফুলৈ স্বাগতম জনায় । য'ত তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণ, আধ্যাত্মিক আৰু বহনক্ষম প্ৰকৃতিৰ সৈতে জীৱন ধাৰণৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিব ।"
ৰজাৰ প্ৰতি আনুগত্য
গেলেফুত ভূটানৰ ৰজাৰ উপস্থিতি যেন সকলো ঠাইতে অনুভৱ কৰিব পাৰি । ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, হোটেল, ৰাজহুৱা স্থান সকলোতে ৰাজ পৰিয়ালৰ ফটো দেখা যায় । এই সন্দৰ্ভত ছেৰিঙে কয়, "ৰজা আমাৰ হৃদয়ত থাকে । ৰজাৰ সুখতে ভূটানবাসী সুখী ।"
অসমৰ ওচৰতে বিকল্প উন্নয়নৰ মডেল
সমগ্ৰ বিশ্বই যেতিয়া প্ৰযুক্তি, যান্ত্ৰিকতা আদিৰ দিশত দৌৰিছে তেনে সময়ত ভূটানৰ গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী কেৱল নতুন চহৰ নহয় ই উন্নয়নৰ বিকল্প দৰ্শন । অসমৰ সীমান্তৰ ওচৰতে গঢ় লৈ উঠা এই প্ৰকল্পই ভৱিষ্যতে দক্ষিণ এছিয়াত এক নতুন উন্নয়ন মডেল হিচাপে পৰিগণিত হ'ব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক :
অসমৰ বান: চৰকাৰৰ ওপৰত আশা হেৰুৱাই কিয় নিজকে জগৰীয়া কৰিলে আদিল হুছেইনে ?