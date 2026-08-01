ETV Bharat / state

গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী : পৰম্পৰা-আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে আধুনিকতাৰ মিশ্ৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি

অসমৰ ওচৰতে আছে বিশ্বৰ প্ৰথম এণ্টি স্মাৰ্ট চিটী । দেখিলে আপুনিও আচৰিত হ'ব । সেই স্থানত উপস্থিত হৈ ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে কি দেখিলে ?

Gelephu Mindfulness City
গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী : পৰম্পৰা-আধ্যাত্মিকতাৰ সৈতে আধুনিকতাৰ মিশ্ৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 6:20 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

-শোণিত কুমাৰ গোস্বামী

গেলেফু (ভূটান) : এখন চহৰ বুলি ক'লে বিশৃংখল পৰিৱেশ, আধুনিকতাৰ কোলাহল, যান-বাহনৰ শব্দ, ওখ ওখ অট্টালিকা, যান্ত্ৰিকতা-এই ধাৰণাবোৰে আমাৰ মনলৈ আহে । কিন্তু এই ধাৰণাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত এখন চহৰ গঢ় লৈ উঠিছে অসমৰে সীমান্তত । সেইখন হৈছে গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী (Gelephu Mindfulness City) । ভূটানৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত থকা এই মনোৰম চহৰখনত ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছে ।

অসমৰ মাজেৰে গেলেফুলৈ কেনেকৈ যাব ?

গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী সন্দৰ্ভত কি ক'লে স্থানীয় প্ৰতিনিধিয়ে (ETV Bharat)

অসমৰ সীমান্তৰ চিৰাং জিলাৰ চিৰাং-ৰুণিখাতা পথেৰে দাদগিৰি সীমান্তৰ চেকপইণ্ট অতিক্ৰম কৰি এই আকৰ্ষণীয় চহৰখনত উপস্থিত হ'ব পাৰি । অৱশ্যে গেলেফুত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে সশস্ত্ৰ সীমা বল আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা সংস্থাই তন্ন-তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে । এই পথেৰেই ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকো প্ৰৱেশ কৰে চহৰখনত ।

Gelephu Mindfulness City
অসমৰ চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰৰ মাজেৰে গৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি গেলেফুত (ETV Bharat)
Gelephu Mindfulness City
চিৰাং-ৰুণিখাতা পথেৰে দাদগিৰি সীমান্তৰ চেকপইণ্ট অতিক্ৰম কৰি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি চহৰখনত (ETV Bharat)

গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী কি ?

প্ৰায় ২,৬০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাজুৰি বিস্তৃত গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী ২০২৪ চনত ৰয়েল চাৰ্টাৰৰ জৰিয়তে স্থাপন কৰা হয় । ইয়াক ভূটানৰ অতি বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত প্ৰশাসনিক অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ।

ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছৰ নামগিয়েল ৱাংচুকৰ সপোনৰ প্ৰকল্প হিচাপে এই চহৰখন গঢ়ি তোলা হৈছে ।

Gelephu Mindfulness City
ভূটানৰ ৰজা জিগমে খেছৰ নামগিয়েল ৱাংচুকৰ সপোনৰ প্ৰকল্প গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী (ETV Bharat)

ইয়াৰ লক্ষ্য হিচাপে বিশ্বজুৰি বৃদ্ধি পোৱা অনিশ্চয়তা আৰু ভূ-কৌশলগত প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত আধ্যাত্মিকতা, প্ৰকৃতি আৰু আধুনিক উদ্ভাৱনৰ সমন্বয়ত এক নতুন ধৰণৰ উন্নয়নৰ মডেল গঢ়ি তোলা হৈছে ।

গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীৰ (জিএমচি) অৰ্থ হৈছে 'One Country, Two System' ধাৰণাৰ আধাৰত থকা এটা অঞ্চল যি ৰয়েল ভূটান চৰকাৰৰ পৰা পৃথকভাৱে পৰিচালিত । অৰ্থাৎ এই ধাৰণাৰ অধীনত এয়া পূৰ্ণ কাৰ্যবাহী আৰু আইন প্ৰণয়ন ক্ষমতাৰ লগতে স্বতন্ত্ৰ ন্যায় ব্যৱস্থাও লাভ কৰিছে ।

Gelephu Mindfulness City
প্ৰায় ২,৬০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাজুৰি বিস্তৃত গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী (ETV Bharat)

কিয় মানসিক শান্তি বা মাইণ্ডফুলনেছ ?

গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী সম্পূৰ্ণৰূপে বৌদ্ধ দৰ্শন, মানৱ কল্যাণ, স্থায়িত্ব আৰু সামগ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰীয় সুখ (Gross National Happiness) নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । যাৰ বাবে ইয়াক বিশ্বৰ প্ৰথম 'এণ্টি স্মাৰ্ট চিটী' বুলিও কোৱা হয় ।

Gelephu Mindfulness City
ৰয়েল ভূটান চৰকাৰৰ পৰা পৃথকভাৱে পৰিচালিত গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী (ETV Bharat)

ডুবাই, ছিংগাপুৰ বা নিউয়ৰ্ক আদি চহৰৰ দৰে কেৱল সুউচ্চ অট্টালিকা বা প্ৰযুক্তিৰ আধিপত্য নহয়, গেলেফুত তাতকৈ বেছি মানৱ কল্যাণ, মানসিক শান্তি আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।

ডেনমাৰ্কৰ বিশ্ববিখ্যাত স্থপতিবিদ বিয়াৰ্কে ইংগেলছে এই চহৰৰ নক্সা প্ৰস্তুত কৰিছে । ইয়াৰ আন এক বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ইয়াত গছতকৈ ওখ কোনো অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা নহ'ব । সেউজ অৰ্থনৈতিক কৰিড'ৰ গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।

Gelephu Mindfulness City
বিশ্বৰ প্ৰথম 'এণ্টি স্মাৰ্ট চিটী' হৈছে গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী (ETV Bharat)

পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ লগতে বিশ্বৰ সচেতন বিনিয়োগ নীতিও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । ভূটানৰ যুৱ সমাজক চাকৰিৰ সন্ধানত আন দেশলৈ যোৱা ৰোধ কৰি নিজ দেশতেই অধিক দৰমহা লাভ কৰাৰ ব্যৱস্থাও জিএমচিৰ অন্যতম লক্ষ্য হয় ।

Exclusive report on Gelephu Mindfulness City
গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীত ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক (ETV Bharat)

চহৰখনৰ অধিক তথ্য সংগ্ৰহৰ উদ্দেশ্যে ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে ছাৰপাং জিলাৰ অধ্যক্ষ (জংখাগ ছোগদু থ্ৰিজিন) তথা ছেৰশং গেৱগৰ মুখ্য প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ (গুপ) সৈতে কথা পাতিছিল ।

সেই সময়ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গেলেফু কিয় বিশ্বৰ আন চহৰৰ তুলনাত পৃথক । তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে, "কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা, জৰিমনা আৰু প্ৰশাসনৰ প্ৰচেষ্টাই গেলেফুক শান্ত কৰি ৰাখিছে ।"

Gelephu Mindfulness City
আধ্যাত্মিকতা, প্ৰকৃতি আৰু আধুনিক উদ্ভাৱনৰ সমন্বয়ৰ মিশ্ৰণ (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে কয়, "ভূটানত ভাৰতীয় পৰ্যটকৰ বাবে বহনক্ষম উন্নয়ন মাচুলৰ (Sustainable Development Fee) ব্যৱস্থা আছে । এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকে এদিনৰ বাবে ১,২০০ টকা এই মাচুল দিব লাগে । বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে ডলাৰ ৷"

Gelephu Mindfulness City
হোটেল, ৰাজহুৱা স্থান সকলোতে আছে ৰাজ পৰিয়ালৰ ফটো (ETV Bharat)

তেওঁ লগতে যোগ দিয়ে, "অৱশ্যে গেলেফুৰ ক্ষেত্ৰত আন এক বিশেষ সুবিধা আছে । বহনক্ষম উন্নয়ন মাচুল অবিহনে প্ৰৱেশ । স্থলপথেৰে আহিলে এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় নাগৰিকে ভোটাৰ কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড দেখুৱাই গেলেফুত বিনামূলীয়াকৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আৰু ২৪ ঘণ্টাৰ বাবে থাকিব পাৰে । ২৪ ঘণ্টা শেষ হোৱাৰ পিছত পুনৰ একে প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰৱেশ কৰাৰ সুযোগ আছে ।"

Gelephu Mindfulness City
উন্নয়নৰ বিকল্প দৰ্শন গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী (ETV Bharat)
Gelephu Mindfulness City
গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী (ETV Bharat)

বিমানবন্দৰ আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা

গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী এক উন্নয়নমুখী প্ৰকল্প । ইয়াত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ হৈছে যদিও বৰ্তমান পাৰো (ভূটান) আৰু কলকাতাৰ (ভাৰত) মাজত হে বিমানসেৱা চলি আছে । ভূটানৰ একমাত্ৰ এয়াৰলাইন ড্ৰুক এয়াৰৰ দ্বাৰা আপুনি আকাশমাৰ্গেৰে গৈ দেশখন ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে । অৱশ্যে স্থলপথেৰে বিভিন্ন সুবিধা আছে ।

Gelephu Mindfulness City
গেলেফুত আছে কঠোৰ আইনী আৰু জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা (ETV Bharat)

অসমৰ চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিভিন্ন সীমান্ত পথেৰে আপুনি গেলেফুত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে ।

ভাৰত-ভূটান সম্পৰ্ক

দুয়োখন দেশৰ সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত ছেৰিঙে কয়, "ভূটানে সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক সন্মান সহকাৰে গেলেফুলৈ স্বাগতম জনায় । য'ত তেওঁলোকে শান্তিপূৰ্ণ, আধ্যাত্মিক আৰু বহনক্ষম প্ৰকৃতিৰ সৈতে জীৱন ধাৰণৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰিব ।"

Gelephu Mindfulness City
গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী (ETV Bharat)

ৰজাৰ প্ৰতি আনুগত্য

গেলেফুত ভূটানৰ ৰজাৰ উপস্থিতি যেন সকলো ঠাইতে অনুভৱ কৰিব পাৰি । ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, হোটেল, ৰাজহুৱা স্থান সকলোতে ৰাজ পৰিয়ালৰ ফটো দেখা যায় । এই সন্দৰ্ভত ছেৰিঙে কয়, "ৰজা আমাৰ হৃদয়ত থাকে । ৰজাৰ সুখতে ভূটানবাসী সুখী ।"

Gelephu Mindfulness City
গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটীত গছতকৈ ওখ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে (ETV Bharat)

অসমৰ ওচৰতে বিকল্প উন্নয়নৰ মডেল

Gelephu Mindfulness City
২০২৪ চনত ৰয়েল চাৰ্টাৰৰ জৰিয়তে স্থাপন কৰা হয় গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী (ETV Bharat)

সমগ্ৰ বিশ্বই যেতিয়া প্ৰযুক্তি, যান্ত্ৰিকতা আদিৰ দিশত দৌৰিছে তেনে সময়ত ভূটানৰ গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটী কেৱল নতুন চহৰ নহয় ই উন্নয়নৰ বিকল্প দৰ্শন । অসমৰ সীমান্তৰ ওচৰতে গঢ় লৈ উঠা এই প্ৰকল্পই ভৱিষ্যতে দক্ষিণ এছিয়াত এক নতুন উন্নয়ন মডেল হিচাপে পৰিগণিত হ'ব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক :

অসমৰ বান: চৰকাৰৰ ওপৰত আশা হেৰুৱাই কিয় নিজকে জগৰীয়া কৰিলে আদিল হুছেইনে ?

TAGGED:

ভূটানৰ গেলেফু
ভাৰত ভূটান সম্পৰ্ক
গেলেফু চহৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
GELEPHU MINDFULNESS CITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.