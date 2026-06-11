যোৰহাটত গীতৰত্ন নগেন বৰা স্মৃতি দিৱস অনুষ্ঠিত
যোৰহাট জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি, গীতিকাৰ নগেন বৰাৰ স্মৃতি দিৱস উদযাপন । 'নগেন বৰাৰ নিৰ্বাচিত গীত' গ্ৰন্থ উন্মোচন ।
Published : June 11, 2026 at 11:10 PM IST
যোৰহাট: অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আৰু যোৰহাট জিলা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাটত অনুষ্ঠিত কৰা হয় 'গীতৰত্ন নগেন বৰা স্মৃতি দিৱস' । জিলাখনৰ দানবীৰ ৰাধাকান্ত সন্দিকৈ ভৱনত অনুষ্ঠিত এই দিৱসত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে সভাপতিত্বত কৰে ৷ এই কাৰ্যসূচীত মুখ্য বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে ভূপেন হাজৰিকা আন্তঃজাৰ্তিক ফাউণ্ডেশ্যনৰ সচিব ৰঞ্জন কুমাৰ দত্ত ।
মুখ্য বক্তাৰ ভাষণত ৰঞ্জন কুমাৰ দত্তই কয়, "গীতি সাহিত্য সাহিত্যৰ এক বিশেষ অংগ । কিন্তু সকলো গীত সাহিত্যৰ পৰ্যায়লৈ উন্নীত হোৱাটো সম্ভৱ নহয় । এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ দায়িত্ব আছে গীতিকাৰগৰাকীৰ । কিন্তু গীতৰত্ন নগেন বৰাই নিজৰ গীত সমূহক সাহিত্যৰ পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হৈছিল । নগেন বৰাৰ গীতসমূহ আছিল সুৰীয়া শব্দৰ সমদল । গীতৰত্ন নগেন বৰাই সদায় সৃষ্টিশীল কামত প্ৰাধান্য দিছিল ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "নগেন বৰাই সদায় পৰিস্থিতিক লৈ গীত ৰচনা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ গীতসমূহ আকাশবাণীৰ জৰিয়তে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে । আকাশবাণীৰ শ্ৰোতাসকলৰ বাবে এক পৰিচিত নাম গীতৰত্ন নগেন বৰা । তিনি সহস্ৰাধিক গীত ৰচনা কৰি গীতৰত্ন নগেন বৰাই আমাক এক গীতৰ বিশাল সাম্ৰাজ্য দি থৈ গৈছে । যি সমূহ গীতৰ কথাসমূহ সংৰক্ষণৰ অতি প্ৰয়োজন আছে ।"
অনুষ্ঠানত সভাপতিৰ মন্তব্যত ড৹ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামীয়ে কয়, "এগৰাকী শিল্পী সদায় সমাজৰ আদৰৰ । কিয়নো এগৰাকী শিল্পীয়ে নিজৰ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে । এগৰাকী শিল্পীৰ কাম সদায় এক সপোনক দিঠকত পৰিণত কৰা ।"
যোৰহাট জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি মহেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকাই বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শুভাৰম্ভ কৰা অনুষ্ঠানত স্মৃতি তৰ্পণ কৰে যোৰহাট জিলা সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি মাধৱ মহন্তই । আনহাতে যোৰহাট জিলা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক মিতালী শইকীয়াই আঁত ধৰা অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম সাহিত্য সভাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ সম্পাদক ড৹ জ্যোতিৰেখা হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত 'নগেন বৰাৰ নিৰ্বাচিত গীত' গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে আজিৰ সভাত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে ।
আনহাতে একেটা অনুষ্ঠানতে ৰাজ্যৰ চাৰিগৰাকী আগশাৰীৰ গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, কণ্ঠশিল্পী ক্ৰমে সন্ধ্যা দেৱী, মিনু বৰুৱা, জয়ন্ত নাথ আৰু জেতবন বৰুৱাক গীতৰত্ন নগেন বৰা স্মাৰক সন্মান প্ৰদান কৰা হয় । অনুষ্ঠানত অসম সাহিত্য সভাৰ উপ-সভাপতি পদুম ৰাজখোৱা, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক দেৱজিত বৰা, গীতৰত্ন নগেন বৰাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকল প্ৰমুখ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে ।