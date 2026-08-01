মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ ১১ কোটি টকাৰ অনুদান গৌতম আদানীৰ
মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ উদ্যোগপতি গৌতম আদানীয়ে আগবঢ়ালে ১১ কোটি টকাৰ অনুদান । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে দিলে ধন্যবাদ ।
By ANI
Published : August 1, 2026 at 2:51 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ তিনি জিলাত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰি তাণ্ডৱলীলা চলোৱাৰ পিছতে ভিন্নজনে ভিন্ন ধৰণেৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । মন্ত্ৰী, বিধায়ক আদিৰ পৰা উদ্যোগপতিলৈকে, সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ অৰ্থ প্ৰেৰণ কৰিছে । অসমৰ বন্যাৰ্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিত উদ্যোগপতি গৌতম আদানীয়ে ১১ কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে ।
শনিবাৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । সামাজিক মাধ্যমযোগে বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে । বানপীড়িত পৰিয়ালসমূহক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাক এই অনুদানে অধিক মজবুত কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ লিখে, "অসমৰ বানপীড়িত লোকসকলৰ সহায়ৰ বাবে গৌতম আদানীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ ১১ কোটি টকাৰ উদাৰ অনুদান আগবঢ়োৱা খবৰটো হঠাৎ জানিবলৈ পালোঁ । সদায়েই প্ৰচাৰৰ পৰা আঁতৰি নীৰৱভাৱে কাম কৰি অহা তেখেতে এইবাৰো অকল আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱাতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি, বানপীড়িত হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালৰ কাষত সময়মতে সহায় আগবঢ়াবলৈ বিভিন্ন মাধ্যমেৰে সম্পদ সংগ্ৰহৰ দিশতো নীৰৱে কাম কৰিছে ।"
I was heartened to learn that Shri @gautam_adani Ji has made an online contribution of ₹11 crore to the Chief Minister’s Relief Fund to strengthen our efforts to assist those affected by the #AssamFloods.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 31, 2026
True to his style of working away from the limelight, he has not only…
তেওঁ লগতে লিখে,"অসমৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাত বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যি আস্থা আৰু সাহস দেখুৱাই আহিছে, আজিও সংকটৰ এই সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি সেই একেই দায়বদ্ধতা আৰু সহমৰ্মিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে । অসমৰ দুখৰ সময়ত জনসাধাৰণৰ কাষত থিয় দিয়াৰ এই মানৱীয় পদক্ষেপৰ বাবে তেখেতলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
ইফালে, অভিনেতা কাৰ্তিক আৰিয়ানেও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ এক কোটি টকাৰ বৰঙণি আগবঢ়াই ৰাজ্যখনৰ বান সাহায্যৰ কামত সহায় আগবঢ়াইছে । অভিনেতাগৰাকীক তেওঁৰ অৱদানৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । অসমৰ বানপীড়িত লোকসকলক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে মুছলিম ৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চয়ো ।