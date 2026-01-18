ETV Bharat / state

গণৰাজ্য দিৱসত দিল্লীৰ পেৰেডত উজলিব আশাৰীকান্দিৰ টেৰাকোটা শিল্প

নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰৰ অন্তৰ্গত আশাৰীকান্দি গাঁওখন টেৰাকোটা শিল্পৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে জনাজাত ।

গণৰাজ্য দিৱসত উজলি উঠিব টেৰাকোটা শিল্প (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 18, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
ধুবুৰী: ঐতিহাসিক টেৰাকোটা শিল্প উজলি উঠিব দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত । গণৰাজ্য দিৱসত দিল্লীৰ পেৰেডত আশাৰীকান্দিৰ মৃৎশিল্পীৰ টেৰাকোটা শিল্প হ'ব প্ৰদৰ্শিত । গণৰাজ্য দিৱসত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সাজু গৌৰীপুৰৰ আশাৰীকান্দিৰ মৃৎশিল্পী । এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ইয়াৰ সৈতে জড়িত লোকসকল ।

এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ বিষয়বস্তু "আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত আৰু বন্দে ভাৰত" । আশাৰীকান্দিৰ এগৰাকী শিল্পী যোগেশ পালে এই সন্দৰ্ভত কয়, "দুবছৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 'মন কী বাত'ত আশাৰীকান্দিৰ টেৰাকোটা সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰিছিল । গণৰাজ্য় দিৱসত আশাৰীকান্দিৰ টেৰাকোটা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । ইয়াৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ জীৱনশৈলীও দাঙি ধৰা হ'ব । এই বিষয়ে জানিব পাৰি খুব আনন্দিত হৈছো ।"

উল্লেখ্য যে নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰৰ অন্তৰ্গত আশাৰীকান্দি গাঁওখন টেৰাকোটা শিল্পৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্বতে জনাজাত । গাঁওখনৰ পাল সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰায় ১৬০ টা পৰিয়ালে টেৰাকোটা শিল্পৰে বিশ্বদৰবাৰত আশাৰীকান্দিৰ নাম উজলাই তুলিছে । ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে আশাৰীকান্দি গাঁওখনৰ টেৰাকোটা শিল্পক জি আই টেগৰো স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে । অসমৰ অন্যান্য ঠাইৰ বহু লোকে আশাৰীকান্দিৰ পৰা টেৰাকোটা শিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ টেৰাকোটা শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ এই শিল্পক আগুৱাই নিয়াত অৰিহনা যোগাইছে ।

আশাৰীকান্দিৰ টেৰাকোটা শিল্পৰ লগত জড়িত লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা মাটিক লৈও সমাজত চৰ্চা হোৱা দেখা যায় । টেৰাকোটাৰ সামগ্ৰীসমূহ প্ৰস্তুতৰ বাবে আশাৰীকান্দিৰ শিল্পীসকলে ব্যৱহাৰ কৰা মাটিৰ যিটো গুণ সেই গুণ অন্য ঠাইৰ মাটিত দেখিবলৈ পোৱা নাযায় । আশাৰীকান্দি গাঁৱত বৰ্তমানে মৃৎশিল্পীসকলে মাটিৰে চাহৰ কাপ সাজি উলিয়াই বজাৰত সেই মাটিৰ চাহৰ কাপ বিক্ৰী কৰি যথেষ্ট সঁহাৰি পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

