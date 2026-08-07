ETV Bharat / state

উজনি অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ গৌৰৱ গগৈৰ পত্ৰ

অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশেষ পেকেজ ঘোষণা কৰিব বুলি সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আশাবাদী ৷

ASSAM FLOODS 2026
অসমৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ গৌৰৱ গগৈৰ পত্ৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2026 at 9:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: উজনি অসমত সৃষ্টি হোৱা অভূতপূৰ্ব বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি জৰুৰী দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ যোৱা ৩০ জুলাইত লোকসভাৰ কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ উপ-দলপতি, যোৰহাটৰ সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে ।

এই পত্ৰত সাংসদগৰাকীয়ে বিশেষকৈ শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট জিলাত বানে সৃষ্টি কৰা বিধ্বংসী ৰূপ আৰু ইয়াৰ ফলত জনসাধাৰণে ভোগ কৰা দুৰ্দশাৰ কথা বিশদভাৱে দাঙি ধৰা হৈছে ।

দুৰ্যোগৰ পৰিসৰ আৰু ইয়াৰ ফলত ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনি, মানুহৰ জীৱন তথা জীৱিকাৰ প্ৰভূত ক্ষতিৰ দিশটো উনুকিয়াই গগৈয়ে ক্ষয়-ক্ষতি পূৰণ তথা পুনৰ্নিৰ্মাণৰ বাবে অসমক এক বিশেষ সাহায্য আৰু পুনৰসংস্থাপন পেকেজ ঘোষণা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অনুৰোধ জনায় । সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ এই অনুৰোধ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা এক প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ পত্ৰ পোৱা গৈছে ।

বানপীড়িত অঞ্চলসমূহৰ দ্ৰুত পুনৰুদ্ধাৰ আৰু দুৰ্দশাগ্ৰস্ত ৰাইজৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অতি সোনকালে এই বিশেষ বান সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপন পেকেজতো অনুমোদন জনাব বুলি যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে, শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি চলিত বৰ্ষৰ বানত ৯৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৪ জন লোক বৰ্তমানো নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ ২৫ খন জিলাৰ ১১,৮৪,৯৪৪ জন লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ বৰ্তমানো সাহাৰ্য শিবিৰত ৭৬,৮৮৫ জন বানপীড়িত লোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে ৷ বানপীড়িত জিলাকেইখনত ৪,০১১ টা বাসগৃহ বানত সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: বানত প্ৰভাৱিত উজনিৰ ৩০ খন চাহ বাগিচা;ক্ষয়-ক্ষতিৰ মূল্যায়ন চৰকাৰৰ

TAGGED:

প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ গৌৰৱ গগৈৰ পত্ৰ
অসমৰ বান পৰিস্থিতি
বান সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈৰ পত্ৰ
GAURAV GOGOI LETTER ON ASSAM FLOOD
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.