ETV Bharat / state

মোদীৰ জন্মদিনত চাকি জ্বলাবলৈ কোৱাটো আহ্বান নে নিৰ্দেশ ? বুজি পোৱা নাই গৌৰৱ গগৈয়ে !

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা লোকসভাত বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।

Gaurav Gogoi
গৌৰৱ গগৈ (X @gauravgogoi)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 17, 2026 at 10:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজনৈতিক আদৰ্শত বিৰোধ থাকিলেও ৭৬ সংখ্যক ওপজা দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক শুভকামনা জনালে বিভিন্নজন বিৰোধী নেতাই । অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা লোকসভাত বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈয়েও নৰেন্দ্ৰ মোদীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । এক্সত এটা পোষ্টত তেওঁ লিখে- ‘‘আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিন । এই উপলক্ষে তেখেতক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ ।’’

কিন্তু ইয়াৰ লগতে মোদীৰ জন্মদিনত শুভেচ্ছা জনাই চাকি জ্বলাবলৈ আহ্বান জনোৱা কাৰ্যক সমালোচনা কৰে গগৈয়ে ৷ এক্সত কৰা পোষ্টটোত তেওঁ লিখে- ‘‘আমি জ্ঞাত যে প্ৰতিখন ৰাজ্যতে বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক আৰু দলৰ অন্যান্য নেতা-কর্মীসকলে ৰাইজক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনত প্ৰধানমন্ত্ৰীক চাকি জ্বলাই শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ কিন্তু এয়া কেৱল আহ্বান নে আদেশ সেয়া বুজিবলৈ টান হৈ পৰিছে ।’’

‘‘লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ অসমৰ গাঁৱে-ভূঞে শাসকীয় দলৰ একাংশ নেতা আৰু স্থানীয় কাৰ্যকৰ্তাই এক আবেদনৰ নামত দৰিদ্ৰ আৰু দুৰ্বল মহিলাসকলক কাৰ্যতঃ ভাবুকি দিছে যে যদি তেওঁলোকে চাকি জ্বলোৱা নাই তেন্তে চৰকাৰী আঁচনি আৰু সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ’ব । এনে আচৰণে সাধাৰণ নাগৰিকৰ প্ৰতি বিজেপিৰ সন্মানৰ পৰিসৰহে প্ৰমাণ কৰে । অসমবাসী ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে যদি আপোনালোকে যদি এগছি চাকি জ্বলাব বিচাৰে তেন্তে ১৯ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে, আমাৰ মৰমৰ জুবিন দাৰ প্ৰথম মৃত্যু বাৰ্ষিকীত এগছি চাকি জ্বলাই দিব ।’’ গগৈয়ে লগতে লিখে ৷

উল্লেখ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপিয়ে ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দেশজুৰি আৰম্ভ কৰিছে এমাহজোৰা সেৱা সংকল্প অভিযান । বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা ইচ্চুকসকলক ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ সন্ধিয়া এগছি বন্তি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নামত জ্বলাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল । বহুতেই এই আহ্বানক সমালোচনা কৰিলেও বিজেপিয়ে এক উৎসৱৰ দৰেই মোদীৰ জন্মদিনটো উদযাপন কৰা দেখা গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: গুৰুজীৰ জন্মদিন: মোদীৰ বিশেষ দিন টেমজেনৰ নাগালেণ্ড ষ্টাইলত !

TAGGED:

গৌৰৱ গগৈ
নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন
সেৱা সংকল্প অভিযান
GAURAV GOGOI
PM MODI BIRTHDAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.