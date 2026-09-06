ETV Bharat / state

বাঘেলৰ অভিজ্ঞতা অসম কংগ্ৰেছৰ বাবে অমূল্য হ'ব : গৌৰৱ গগৈ

জিতেন্দ্ৰ সিঙক বিদায়, কংগ্ৰেছ দলৰ অসমৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলক । সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এআইচিচিৰ সিদ্ধান্তক জনালে আদৰণি ।

Gaurav Gogoi
বাঘেলৰ অভিজ্ঞতা অসম কংগ্ৰেছৰ বাবে অমূল্য হ'ব : গৌৰৱ গগৈ (FB@Gauravgogoi)
author img

By PTI

Published : September 6, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : শেহতীয়াকৈ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলক অসমৰ প্ৰভাৰী তথা এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিযুক্তি দিছে । কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীক অসমৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পিছতে এআইচিচিৰ এই সিদ্ধান্তক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে আদৰণি জনাইছে ।

দেওবাৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে বাঘেলৰ নিযুক্তিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয় যে অসমত দলটোৰ সাংগঠনিক কাম-কাজ আগবঢ়াই নিয়াত বাঘেলৰ অভিজ্ঞতা আৰু পৰামৰ্শ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত গৌৰৱ গগৈয়ে লিখিছে, "আমি অসমত এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভূপেশ বাঘেলজীৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী । তেওঁ অভিজ্ঞতা আৰু পথ প্ৰদৰ্শন আমাৰ বাবে আমূল্য হ'ব ।" একেটা পোষ্টতে গগৈয়ে পূৰ্বে এই দায়িত্বত থকা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।

উল্লেখ্য যে, অসমৰ শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ শোচনীয় পৰাজয় আৰু দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ পাছতে জিতেন্দ্ৰ সিঙে অসমৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল । তেতিয়াৰে পৰা এই পদ খালী হৈ আছিল । গৌৰৱ গগৈয়ে পোষ্টটোত লিখিছে, "শেহতীয়া সময়ছোৱাত দলটোৰ নেতৃত্ব আৰু পথ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে মই জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ ।"

শনিবাৰে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই এক বৃহৎ সাংগঠনিক ৰদ-বদল কৰে । ইয়াৰ অংশ হিচাপে ভূপেশ বাঘেলক অসমৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হয় । পূৰ্বে বাঘেল পঞ্জাব কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্বত আছিল । পাঞ্জাবত আগন্তুক নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি দলটোৱে সাংগঠনিক তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰাৰ সময়তে তেওঁক অসমলৈ স্থানান্তৰ কৰে ।

ইফালে ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বাঘেল অসমত দলটোৰ বাবে নতুন নহয় । বিগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল । সেয়ে ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু দলটোৰ সাংগঠনিক অৱস্থাৰ সৈতে তেওঁৰ কিছু অভিজ্ঞতা আছে । একেদৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক লৈ দলটোৱে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়তে ভূপেশ বাঘেলৰ এই নতুন দায়িত্বই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক : অসমত ভূপেশ বাঘেল, পঞ্জাৱত শচীন পাইলটক কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিযুক্তি

TAGGED:

গৌৰৱ গগৈ
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটী
এআইচিচি
ভূপেশ বাঘেল
ASSAM CONGRESS INCHARGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.