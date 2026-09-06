বাঘেলৰ অভিজ্ঞতা অসম কংগ্ৰেছৰ বাবে অমূল্য হ'ব : গৌৰৱ গগৈ
জিতেন্দ্ৰ সিঙক বিদায়, কংগ্ৰেছ দলৰ অসমৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলক । সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এআইচিচিৰ সিদ্ধান্তক জনালে আদৰণি ।
By PTI
Published : September 6, 2026 at 7:56 PM IST
গুৱাহাটী : শেহতীয়াকৈ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলক অসমৰ প্ৰভাৰী তথা এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিযুক্তি দিছে । কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীক অসমৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব দিয়াৰ পিছতে এআইচিচিৰ এই সিদ্ধান্তক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে আদৰণি জনাইছে ।
দেওবাৰে সামাজিক মাধ্যমযোগে বাঘেলৰ নিযুক্তিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি গগৈয়ে কয় যে অসমত দলটোৰ সাংগঠনিক কাম-কাজ আগবঢ়াই নিয়াত বাঘেলৰ অভিজ্ঞতা আৰু পৰামৰ্শ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত গৌৰৱ গগৈয়ে লিখিছে, "আমি অসমত এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ভূপেশ বাঘেলজীৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী । তেওঁ অভিজ্ঞতা আৰু পথ প্ৰদৰ্শন আমাৰ বাবে আমূল্য হ'ব ।" একেটা পোষ্টতে গগৈয়ে পূৰ্বে এই দায়িত্বত থকা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।
We in Assam look forward to working with AICC GS Shri @bhupeshbaghel ji.— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) September 5, 2026
His experience and guidance will be invaluable for us.
I am grateful to Shri @JitendraSAlwar for his stewardship and mentorship of the party in the recent past.
উল্লেখ্য যে, অসমৰ শেহতীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ শোচনীয় পৰাজয় আৰু দুৰ্বল প্ৰদৰ্শনৰ পাছতে জিতেন্দ্ৰ সিঙে অসমৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল । তেতিয়াৰে পৰা এই পদ খালী হৈ আছিল । গৌৰৱ গগৈয়ে পোষ্টটোত লিখিছে, "শেহতীয়া সময়ছোৱাত দলটোৰ নেতৃত্ব আৰু পথ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে মই জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ ।"
শনিবাৰে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই এক বৃহৎ সাংগঠনিক ৰদ-বদল কৰে । ইয়াৰ অংশ হিচাপে ভূপেশ বাঘেলক অসমৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হয় । পূৰ্বে বাঘেল পঞ্জাব কংগ্ৰেছৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্বত আছিল । পাঞ্জাবত আগন্তুক নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি দলটোৱে সাংগঠনিক তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰাৰ সময়তে তেওঁক অসমলৈ স্থানান্তৰ কৰে ।
ইফালে ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বাঘেল অসমত দলটোৰ বাবে নতুন নহয় । বিগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল । সেয়ে ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি আৰু দলটোৰ সাংগঠনিক অৱস্থাৰ সৈতে তেওঁৰ কিছু অভিজ্ঞতা আছে । একেদৰে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনক লৈ দলটোৱে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়তে ভূপেশ বাঘেলৰ এই নতুন দায়িত্বই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : অসমত ভূপেশ বাঘেল, পঞ্জাৱত শচীন পাইলটক কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত নিযুক্তি