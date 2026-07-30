মথাউৰি নিৰ্মাণত হেমাহি কৰা ঠিকাদাৰক পুনৰ কাম দিব নালাগে: গৌৰৱ গগৈ
মাথাউৰি নিৰ্মাণ কেনেকুৱা হৈছে আৰু কিদৰে নিৰ্মাণ কৰিছে সেই কথাবোৰত যদি ৰাইজ অসন্তুষ্ট হয় তেতিয়া ঠিকাদাৰক ধন মোকোলাই দিব নালাগে বুলি কয় গৌৰৱে ৷
Published : July 30, 2026 at 8:40 PM IST
যোৰহাট: বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত উপস্থিত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৷ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ উদ্যোগত বন্যাৰ্তৰ মাজত সাহায্য বিতৰণ সভাপতিগৰাকীৰ ৷ মথাউৰি নিৰ্মাণ সন্দৰ্ভত কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, ‘‘কেইমাহ মান পূৰ্বে ইয়াত মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম কৰা হৈছিল ৷ সেই সময়ত কামবোৰক লৈ ৰাইজ অসন্তুষ্ট আছিল ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ অনুৰোধ, পৰামৰ্শসমূহক অৱজ্ঞা কৰি ঠিকাদাৰে টীয়কৰ ধনতোলাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ ফলত মুহূৰ্তৰ ভিতৰত বানে মাথাউৰি ছিঙি লৈ গ’ল ৷ সেয়েহে ৰাইজক অৱজ্ঞা কৰি মাথাউৰি নিৰ্মাণত হেমাহি কৰা ঠিকাদাৰক পুনৰ কাম দিব নালাগে ৷ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ কঠোৰ হ’ব লাগে ৷
‘‘চৰকাৰ যদি এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ নহয় তেতিয়া হ’লে এই পৰিস্থিতি বেলেগত দেখা পাম । মাথাউৰি নিৰ্মাণ কেনেকুৱা হৈছে আৰু কিদৰে নিৰ্মাণ কৰিছে সেই কথাবোৰত যদি ৰাইজ অসন্তুষ্ট হয় তেতিয়া ঠিকাদাৰক ধন মোকোলাই দিব নালাগে ৷ ৰাইজ পৰা কামৰ খতিয়ানৰ প্ৰমাণ পত্ৰ লোৱাৰ পিছতহে ঠিকাদাৰক ধন মোকোলাই দিব লাগে চৰকাৰে ৷’’ এইদৰে ৰাইজ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনালে গৌৰৱ গগৈয়ে ।
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এই ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় বিধায়ক আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ বহুতো কৰণীয় আছে । মাথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম যদি পলম হয়, তেতিয়া পুনৰ ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিব ৷ সেয়েহে কামবোৰ আগতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰক । এই অঞ্চলটোত এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ পানী সোমাইছে, আকৌ সেই অৱস্থাৰ ফালে গৈ আছে । মাথাউৰি নিৰ্মাণত আসোঁৱাহ থাকি গ’লে ৰাইজৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে ।’’
‘‘মই ইয়ালৈ ৰাইজৰ কথা শুনিবলৈ আহিছোঁ । আমি যিমান বাতৰি দেখিছোঁ, প্ৰত্যক বাতৰিত ৰাইজৰ পৰা এটাই কথা শুনিছোঁ যে আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা অতি বেয়া, আমাৰ ঘৰ ভাঙি গ’ল,আমাৰ ঘৰ পুনৰবাৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব । তাৰ কাৰণে আমাক আৰ্থিক সাহাৰ্য লাগিব । বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে কৈছে আমি মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিম আৰু আমাৰ কিতাপ-পত্ৰ নাই ৷ বহুতে কৈছে আমাৰ পশুধন নাই, পশুধনক দিবলৈ খাদ্য নাই ৷’’ গগৈয়ে কয় ৷
ৰাইজৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘বহু ৰাইজে আমাক কৈছে ৰাস্তা নাই ৷ ৰাস্তাত চৰকাৰে শিল এগাড়ীও পেলোৱা নাই ৷ ৰাইজে নিজে শিলগুটি পেলাই সেয়া ব্যৱস্থা কৰি লৈছে ৷ চৰকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা নাই মানুহবোৰে, নিজেই কৰিছে আৰু চৰকাৰতকৈ উজনি অসমৰ ৰাইজক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ৰাইজে বেছি সহায় কৰিছে । আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ পৰা পেকেজ বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ৰাস্তা-ঘাট, ঘৰ-বাৰী, কৃষি পথাৰ সকলো নষ্ট হৈ গ’ল ।’’
তেওঁ লগতে কয় যে উজনি অসমৰ ৰাইজে কিছুদিন আগতে এইখন চৰকাৰক যি হাৰত মৰম দিছিল সেই হাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকৰ বাবে একো কৰিব পৰা নাই । গৌৰৱ গগৈৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ এক সঁজাতি দলে টীয়ক আৰু মৰিয়নীৰ বানাক্ৰান্তসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা লগতে অলপ সকাহ হোৱাকৈ বান সাহায্য প্ৰদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক: বানপীড়িত অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিনামূলীয়া পাঠ্য়পুথি লৈ উজনিলৈ ৰাওনা ৭ খন ট্ৰাক