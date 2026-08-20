ETV Bharat / state

সঁচাকৈয়ে যদি অসমৰ চিন্তা কৰে ১০ হাজাৰ কোটিৰ বিশেষ পেকেজ দিয়ক, প্ৰধানমন্ত্ৰীক দাবী গৌৰৱৰ

গগৈয়ে এক্সত এক পোষ্টযোগে কয় যে মানুহৰ আৰ্থিক ক্ষতি আৰু পথ, দোকান, বিদ্যালয় আৰু খোৱাপানীৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতিৰ বাবে এই বিশেষ পেকেজৰ প্ৰয়োজন আছে ।

Gaurav Gogoi
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ (X @gauravgogoi)
author img

By PTI

Published : August 20, 2026 at 10:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক ৰাজ্যখনক ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিশেষ পেকেজ প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ যাতে শেহতীয়া বানপানীৰ সময়ত মানুহৰ আৰ্থিক লোকচান আৰু গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে উপযুক্ত আৰ্থিক সাহায্য দিব পৰা যায় ।

গগৈয়ে এক্সত এক পোষ্টযোগে কয় যে মানুহৰ আৰ্থিক ক্ষতি আৰু পথ, দোকান, বিদ্যালয় আৰু খোৱাপানীৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতিৰ বাবে এই বিশেষ পেকেজৰ প্ৰয়োজন আছে ।

লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতিগৰাকীয়ে কয় যে ৰাইজৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষতি আৰু পথ, দোকান, বিদ্যালয়, খোৱাপানীকে ধৰি গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষতিৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে অসমক ১০ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিশেষ পেকেজ দিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক অনুৰোধ জনালোঁ ।

তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে অসমে কেবা দশকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভয়াৱহ বানপানীৰ সৈতে যুঁজি থকাৰ সময়তে পি এম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডত ৮,৪৫২ কোটি টকা জমা হৈছিল ।

‘‘সঁচাকৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ বাবে চিন্তা কৰে নে ? পি এম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডৰ শেহতীয়া অডিট প্ৰতিবেদন প্ৰকাশত বহু পলম হোৱাৰ পিছত আৰু সংলগ্ন টোকা নোহোৱাকৈ প্ৰকাশ কৰা গৈছে যে এই পুঁজিৰ প্ৰায় ৯৩ শতাংশ ফিক্সড ডিপ’জিটত ৰখাই থোৱা হৈছিল, আনহাতে ২০২৪–২৫ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত মাত্ৰ ৮৭.৮৫ লাখ টকা খৰচ হৈছিল ৷’’ গগৈয়ে কয় ।

এতিয়া কেন্দ্ৰই এছডিআৰএফৰ অধীনত প্ৰথম কিস্তি হিচাপে অসমৰ বাবে ৩৭৯.৩৫ কোটি টকা অনুমোদন জনাইছে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাহায্য পুঁজিৰ অস্তিত্ব থকাৰ পিছতো বৃহৎ পৰিসৰৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাৰ বাবে আৰু অধিক বিস্তৃত কাৰ্যভাৰ পৰিচালনাৰ বাবে এই পুঁজিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে ৷

‘‘এই পুঁজি বহল উৎসৰ পৰা সম্পদ একত্ৰিত আৰু লাভৱান কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছিল । তথাপিও যেতিয়া অসমক সম্পদৰ জৰুৰী প্ৰয়োজন হৈছিল, তেতিয়া পিএম কেয়াৰ্ছ ফাণ্ডে পুঁজি দিব নোৱাৰিলে ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ।

অসমে কেন্দ্ৰৰ পৰিৱৰ্তে বিভিন্ন সংগঠন আৰু ব্যক্তিগত বৰঙণিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল, যাৰ বাবে ‘‘এটা মৌলিক প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে- সঁচাকৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ বাবে চিন্তা কৰে নে ?’’ গগৈয়ে কয় ।

উল্লেখ্য যে যোৱা ১৯ জুলাইত হোৱা বিধ্বংসী বানৰ কবলত পৰে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাট তিনিওখন জিলা ৷ প্ৰায় পাঁচ দশকৰো অধিককাল এনে বান দেখা নাছিল এই লোকসকলে ৷ প্ৰায় ২০ ফুট উচ্চতালৈকে পানী উঠাত ভয়াৱহভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে জিলা কেইখনৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল । এই বানত বৰ্তমানলৈকে ১০৫ জন লোকৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ।

লগতে পঢ়ক: নতুন দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ: বিকশিত অসম সন্দৰ্ভত আলোচনা

TAGGED:

গৌৰৱ গগৈ
নৰেন্দ্ৰ মোদী
বানপানী
PM CARES FUND
ASSAM FLOODS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.