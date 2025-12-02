৭৩ দিনে পলাতক তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য শম্ভূ সিং ! প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি গৌৰৱ গগৈৰ পত্ৰ

৭৩ দিনে পলাতক তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য শম্ভূ সিং ! প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি গৌৰৱ গগৈৰ পত্ৰ
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত অপৰিৱৰ্তিত অচলাৱস্থাৰ তাৎক্ষণিক অৱসান বিচাৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্রেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
Published : December 2, 2025 at 4:28 PM IST
তেজপুৰ: অসম আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত স্থাপন হোৱা উচ্চ শিক্ষাৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অচলাৱস্থাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে লোকসভাৰ বিৰোধীৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে । লগতে সমগ্ৰ বিষয়টোত সঠিক তদন্তৰো দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে ৷
অসম প্ৰদেশ কংগ্রেছ কমিটীৰ(এ পি চি চি) সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক এক পত্ৰযোগে প্ৰায় ৭৩ দিনে পলাতক হৈ থকা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য প্ৰফেচৰ শম্ভূনাথ সিঙক কেন্দ্ৰ কৰি হৈ থকা প্ৰশাসনিক অচলাৱস্থা, বিত্তীয় অনিয়ম আৰু চৰম কু-শাসনৰ গুৰুতৰ অভিযোগৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী কৰিছে । সমান্তৰালকৈ বিশ্ববিদ্যালয়খনত দেখা দিয়া অচলাৱস্থাৰ অৱসান বিচাৰিছে ।
মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত গৌৰৱ গগৈয়ে অসম চুক্তিৰ অধীনত স্থাপিত এই কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়খনক উত্তৰ-পূবৰ উচ্চ শিক্ষাৰ পোহৰৰ প্ৰতীক বুলি অভিহিত কৰি কয়, ‘‘বৰ্তমান তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰশাসনিক অসদাচৰণ, জবাবদিহিতাৰ অভাৱ আৰু দুৰ্বল প্ৰতিষ্ঠানিক ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে গভীৰ প্ৰাতিষ্ঠানিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে ৷’’
কংগ্রেছ নেতাগৰাকীয়ে শেহতীয়া মাহকেইটাত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত উপাচাৰ্যগৰাকীক লৈ সৃষ্টি হোৱা একাধিক বিস্ফোৰক ঘটনাৰ কথা পত্ৰখনৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰিছে । উল্লেখযোগ্য যে, যোৱা ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত উপস্থিত হ’ব পৰা নাই বিতৰ্কিত উপাচাৰ্য শম্ভূনাথ সিং ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত গৌৰৱ গগৈয়ে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে অসমৰ সাংস্কৃতিক মহানায়ক প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পিছত সমগ্ৰ ৰাজ্য শোকৰ সাগৰত ডুবি থকাৰ সময়তে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্য প্ৰফেচৰ শম্ভূনাথ সিঙে কেতবোৰ অসংবেদনশীল মন্তব্য কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ৷ বিশ্ববিদ্যালয়খনে ৰাজ্যিক শোক দিৱস পালন কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ব্যাপক অসন্তোষৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে অস্থিৰ হৈ পৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ । এই ঘটনাৰ পিছত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনেও দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সন্থাৰ উদ্ধৃতিৰে গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত কয়-
- উপাচাৰ্যগৰাকী সৰহভাগ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুপস্থিত থকা আৰু ক্ষমতা আনুষ্ঠানিকভাৱে কাকো অৰ্পণ নকৰাকৈয়ে দূৰলৈ যোৱাৰ ফলত প্ৰশাসনিক কামত বিলম্ব আৰু প্ৰায় অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে ৷
- শিক্ষকৰ চৰম অভাৱ, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া স্থগিত হৈ থকা আৰু গৱেষণাৰ সহায়ৰ অভাৱত এন আৰ এফ ৰেংকিঙত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ তীব্ৰ স্খলন ঘটিছে ।
- বিত্তীয় আৰু ক্ৰয়-বিক্ৰয়ত গুৰুতৰ অনিয়ম, যেনে: বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সম্পত্তিৰ অনাধিকাৰ ব্যৱহাৰ, সীমাৰ বাহিৰত অত্যধিক ভ্ৰমণ ব্যয়, নিবিদা অবিহনে সা-সামগ্ৰী ক্ৰয়, অস্বচ্ছ ব্যৱস্থাৰে এজেন্সী নিয়োগ, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন আৰু বিধিৰ লংঘন কৰি নিযুক্তি আৰু ম্যাদ বৃদ্ধি, বিশেষকৈ বিত্ত বিষয়াৰ ম্যাদ বৃদ্ধি আৰু অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক পদ সৃষ্টি ।
- নতুনকৈ নিৰ্মিত অট্টালিকা আৰু ছাত্ৰাবাসত ইতিমধ্যে ধৰা পৰা আন্তঃগাঁথনিগত ত্ৰুটি ।
একে সময়তে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সন্থা (টুটা), ছাত্ৰ সংগঠন আৰু শিক্ষক সমাজে বাৰে বাৰে একে অভিযোগ উত্থাপন কৰি উপাচাৰ্যৰ অপসাৰণৰ দাবী জনাই আহিছে ।
এসময়ত উত্তৰ-পূবৰ প্ৰধান উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান আখ্যা দিয়া তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ অধোগমন ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তৎকালীন হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন বুলি গৌরৱ গগৈয়ে পত্ৰখনৰ যোগেদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ লগতে শৈক্ষিক মান আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক সততা পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে গৌৰৱ গগৈয়ে আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ।
লগতে পঢ়ক: উচ্চস্তৰীয় তদন্ত সমিতি গঠন,উপাচাৰ্যক অপসাৰণৰ দাবী তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় ঐক্যমঞ্চৰ