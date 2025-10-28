মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদায় ওলোটা কথাই বুজে : কিয় ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে ?

ETV Bharat / state

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদায় ওলোটা কথাই বুজে : কিয় ক'লে গৌৰৱ গগৈয়ে ?

অসমীয়া যুৱক-যুৱতীক লৈ কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত প্ৰিয়াংক খাৰ্গেক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা । উভতি ধৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে ।

Published : October 28, 2025

মিৰ্জা : কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়ংক খাৰ্গেই অসমত কিয় ছেমি কণ্ডাক্টৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰা হৈছে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাৰ পিচতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই সন্দৰ্ভত উভতি ধৰে কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বিষয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাত এইবাৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।

মঙলবাৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বৰঝাৰ বিমান বন্দৰত এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদায় ওলোটা কথাই বুজে ।

গৌৰৱ গগৈয়ে কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে সেয়া ব্য়াখ্য়া কৰি কয়, "কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী প্ৰিয়ংক খাৰ্গেই কৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ ইঞ্জিনীয়াৰিং টেলেণ্ট কৰ্ণাটকলৈ গৈ আছে । হয়তো আমাৰো অসমৰ ভাল ভাল টেলেণ্ট থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কৰ্ণাটকলৈ পঢ়িবলৈ যায় । অসমৰ ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনীয়াৰে কৰ্ণাটকত কাম কৰি আছে । সেইখিনি অসমৰেই ইঞ্জিনীয়াৰিং টেলেণ্ট । এইখিনি কথা প্ৰিয়ংক খাৰ্গেই ক'লে যে বিজেপিৰ চৰকাৰ থকা ৰাজ্য়বোৰতেই কিয় কেন্দ্ৰৰ আঁচনিসমূহ দিছে ।"

"এই ছেমি কণ্ডাক্টৰ আঁচনি কেৱল গুজৰাট আৰু অসমত আছে ৷ অৰ্থাৎ য'ত বিজেপি চৰকাৰ আছে তাত কিয় দিছে বুলি খাৰ্গেই কৈছিল । তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছে; কিন্তু হায়দৰাবাদতেই অসমৰেই ইঞ্জিনীয়াৰসকল আছে । তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ থকা বাবহে কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰৰ আঁচনিসমূহ তাত দিয়া হোৱা নাই নেকি ? যাৰ ফলত আমাৰে ইঞ্জিনীয়াৰবোৰ বঞ্চিত হৈছে । অসমৰ টেলেণ্টসমূহ কৰ্ণাটকত আছে, সেই কথাখিনি ক’ব খুজিছিল । কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থকা ৰাজ্যসমূহক বঞ্চিত কৰিছে সেই কথাখিনি কওঁতে তেওঁ আবেগিক হৈছিল । "

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সন্দৰ্ভত মন্তব্য:

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় সন্দৰ্ভত কয়, "যিদিনাই SIT গঠন হ'ল সিদিনাই মোৰ সন্দেহ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তথ্য় নোলোৱাটোহে বিচাৰিছে । SIT ৰ ভিতৰত সেই একেইকেজন মানুহ । ইচ্ছু ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ SIT গঠন কৰি দিয়া হয় । যেতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে SIT গঠন কৰিলে তেতিয়াৰ পৰাই গম পালো যে তথ্য লুকাবলৈহে SIT গঠন কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া কেৱল ভয়ৰ ৰাজনীতিহে কৰি আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা অসমত এতিয়া গ্ৰহনযোগ্য নহয় ।"

