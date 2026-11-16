কাজিৰঙাৰ পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক জগৰীয়া কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে

কাজিৰঙাৰ পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক জগৰীয়া কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে
বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি সাংসদগৰাকীয়ে অঞ্চলটোত স্বাস্থ্যসেৱা সুবিধাৰ বিধ্বস্ত অৱস্থা বুলি বৰ্ণনা কৰি এই বিষয়টোত জবাবদিহিতাৰ দাবী কৰিছে ।
By ANI
Published : November 16, 2026 at 6:11 PM IST
যোৰহাট : কাজিৰঙাৰ ৰঙাজানত সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ অসম চৰকাৰৰ ওচৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে জবাবদিহিতাৰ দাবী জনাইছে । বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি সাংসদগৰাকীয়ে অঞ্চলটোত স্বাস্থ্যসেৱা সুবিধাৰ বিধ্বস্ত অৱস্থা বুলি বৰ্ণনা কৰি এই বিষয়টোত জবাবদিহিতাৰ দাবী কৰিছে ।
সাংসদ গগৈয়ে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল উপস্থিত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা দুৰ্ঘটনাটোত আহত যাত্ৰীসকলৰ লগতে প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ পৰিয়ালৰ লোককো সাক্ষাৎ কৰে । ইয়াৰ পিচতেই এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সাংসদ গগৈয়ে কয় যে এই দুৰ্ঘটনাটো দেশ-বিদেশৰ পৰা আহিবলগীয়া পৰ্যটকৰ এক প্ৰধান পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পৰিচিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপতে সংঘটিত হৈছে ।
I have come to Kaziranga to meet with the families of the deceased. It is painful to learn that the victims could not be treated at a hospital nearby and were taken to a hospital in the neighbouring district. Furthermore it is shocking that the nearest hospital had become the temporary home for police officers. It seems that these police officers are there to guard the construction of a private resort. The hotel is being constructed on a disputed property after usurping the land of local aadivasi labourers. This is the value of people’s lives in Assam. Hospitals have police staying inside them instead of doctors. Resorts are more important than the dignity of labourers.— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) November 15, 2026
সাংসদ গগৈয়ে কয় যে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ ওচৰতে এখন ডাঙৰ চিকিৎসালয় থকাৰ পাছতো ৰোগীসকলে তাত চিকিৎসা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে । এই চিকিৎসালয়খন এক উপযুক্ত জৰুৰীকালীন স্বাস্থ্য সেৱা কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আৰক্ষীৰ লোকেহে ব্যৱহাৰ কৰি আছিল বুলি সাংসদগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
সাংসদগৰাকীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰি কয় যে অঞ্চলটোৰ ওচৰতে নিৰ্মাণৰত এখন ৰিজ'ৰ্টক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিবলৈ আৰক্ষীৰ লোকসকলে চিকিৎসালয়খনৰ চৌহদৰ ভিতৰত শিবিৰ পাতি আছিল । তেওঁ চৰকাৰে এই পৰিস্থিতিৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰি সাংসদ গগৈয়ে কয়, "যদি ব্যক্তিগত ট্ৰেভেলাৰখনৰ মালিকক দায়ী কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰি, তেন্তে চৰকাৰো সমানেই বা তাতোকৈও বেছি দায়ী ।” গগৈয়ে অঞ্চলটোত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত কৰাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
গগৈয়ে লগতে কয় যে কেইবাজনো আহত যাত্ৰীৰ অৱস্থা এতিয়াও সংকটজনক হৈ আছে । তেওঁ বিশেষকৈ মূল ঘাইপথ তথা পৰ্যটনস্থলীসমূহৰ ওচৰৰ অঞ্চলসমূহত স্বাস্থ্যসেৱাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ তাৎক্ষণিক উন্নতিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
সাংসদগৰাকীয়ে লগতে প্ৰতিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ এজন সদস্যক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ দাবী জনায় । এই দুৰ্ঘটনাটোত নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হেৰুওৱা লোকসকলৰ লগতে যাৰ আত্মীয়সকল এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ দাবী জনাই কয়, "এইধৰণৰ সহায়ত শোকাবহ ঘটনাটোৰ পিছত পৰিয়ালসমূহে চম্ভালাৰ বাবে সকাহ লাভ কৰিব ।"
আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ ৰাজনৈতিক আক্ৰমণ কৰি গগৈয়ে অভিযোগ উত্থাপন কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভুক্তভোগী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি পৰ্যাপ্ত সংবেদনশীলতা প্ৰদৰ্শন কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে । তেওঁ কয়, "যাত্ৰী বা এজেন্সিৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যদি এজাহাৰ দাখিল কৰিব পাৰে, তেন্তে স্বাস্থ্যসেৱাৰ অতি শোচনীয় অৱস্থাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধেও গোচৰ ৰুজু হোৱা উচিত বুলি মই ভাবো ।"
সাংসদ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁৰ অগ্ৰাধিকাৰসমূহক লৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰে আৰু ব্যংগাত্মক মন্তব্য কৰি কয় যে ৰিজ’ৰ্ট আৰু কেছিনোৰ প্ৰতি থকা কথিত আগ্ৰহ পূৰণ কৰিবলৈ শৰ্মাক থাইলেণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে । আনহাতে অসমৰ ৰাইজক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ দায়িত্ব আন কাৰোবাৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিব লাগে বুলিও তেওঁ কয় ।
লগতে পঢ়ক:পৰিয়ালৰ চাৰিজন সদস্য জীয়াই আছে নে নাই নাজানে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ ওভতা যুৱকে
কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰেভেলাৰৰ মালিকক গ্ৰেপ্তাৰ, দুদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ