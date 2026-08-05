ETV Bharat / state

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ; সংৰক্ষণ কৰিব মেধিজন শ্ৰীশ্ৰী গজলা সত্ৰৰ সাঁচিপতীয়া পুথি

অসমৰ সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিশেষ পদক্ষেপ । বানবিধ্বস্ত মেধিজন শ্ৰীশ্ৰী গজলা সত্ৰৰ সাঁচিপতীয়া পুথিসমূহ সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা।

Medhijan Shree Shree Gajala Satra
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংৰক্ষণ কৰিব মেধিজন শ্ৰীশ্ৰী গজলা সত্ৰৰ সাঁচিপতীয়া পুথি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 5, 2026 at 9:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমৰ বানবিধ্বস্ত পৰিস্থিতিৰ মাজতো ৰাজ্যখনৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক দায়িত্বশীল আৰু সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে৷

শতিকাজুৰি জ্ঞান, বিশ্বাস, আধ্যাত্মিকতা আৰু সভ্যতাৰ অমূল্য সাক্ষী হৈ থকা শিৱসাগৰ জিলাৰ বানবিধ্বস্ত মেধিজন শ্ৰীশ্ৰী গজলা সত্ৰৰ আপুৰুগীয়া সাঁচিপতীয়া পুথিসমূহ উদ্ধাৰ, সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ লক্ষ্যৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাণ্ডুলিপি সংৰক্ষণ বিভাগৰ এটি বিশেষজ্ঞৰ দলে নিষ্ঠা, ধৈৰ্য, দক্ষতা আৰু আন্তৰিকতাৰে অবিৰতভাৱে কাম কৰি আছে ।

Medhijan Shree Shree Gajala Satra
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংৰক্ষণ কৰিব মেধিজন শ্ৰীশ্ৰী গজলা সত্ৰৰ সাঁচিপতীয়া পুথি (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দক্ষিণ-পূব এছিয়া অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ মেদিনীমোহন গগৈ তথা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ গ্ৰন্থাগাৰৰ পাণ্ডুলিপি বিভাগৰ ধনজিৎ তালুকদাৰৰ নেতৃত্বত বিশেষজ্ঞ দলটোৱে 'কীৰ্তন', 'ভক্তি ৰত্নাৱলী', 'ভক্তি প্ৰেমাৱলী', বিভিন্ন চৰিত-পুথি, 'কথাসাৰ' আদি অসমৰ আধ্যাত্মিক, সাহিত্যিক আৰু ঐতিহাসিক ঐতিহ্যৰ অমূল্য সাক্ষ্য বহন কৰা বহুতো দুৰ্লভ সাঁচিপাত উদ্ধাৰ কৰি সংৰক্ষণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।

সংৰক্ষণকাৰী দলটোৱে পুনৰুদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা চলাই থকা দুৰ্লভ পাণ্ডুলিপিসমূহৰ ভিতৰত প্ৰায় ৩০০ বছৰ পুৰণি 'ৰামায়ণ' আৰু ২৬৩ বছৰ পুৰণি 'কীৰ্তন' তথা 'দশম'ৰ সাঁচিপাত বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য ।

Medhijan Shree Shree Gajala Satra
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংৰক্ষণ কৰিব মেধিজন শ্ৰীশ্ৰী গজলা সত্ৰৰ সাঁচিপতীয়া পুথি (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক ননীগোপাল মহন্তৰ নেতৃত্বত বিশ্ববিদ্যালয়খনে অসমৰ অমূল্য সাঁচিপাত, পাণ্ডুলিপি আৰু অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান-সম্পদৰ সংৰক্ষণ, গৱেষণা আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । এই ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টাই অসমৰ ঐতিহাসিক আৰু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গভীৰ দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় বহন কৰে ।

উক্ত পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য অধ্যাপক ননীগোপাল মহন্তই উল্লেখ কৰে, “সাঁচিপাত কেৱল অতীতৰ লিখিত দলিল নহয়, ই অসমৰ জ্ঞান-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি আৰু আত্মপৰিচয়ৰ জীৱন্ত সাক্ষ্য । এই অমূল্য সম্পদসমূহ সংৰক্ষণ কৰাটো আমাৰ নৈতিক, শৈক্ষিক আৰু সামাজিক দায়িত্ব । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই দায়িত্ব নিষ্ঠা আৰু আন্তৰিকতাৰে পালন কৰি আহিছে আৰু ভৱিষ্যতেও অসমৰ ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি যাব ।”

Medhijan Shree Shree Gajala Satra
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংৰক্ষণ কৰিব মেধিজন শ্ৰীশ্ৰী গজলা সত্ৰৰ সাঁচিপতীয়া পুথি (ETV Bharat Assam)

ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কেৱল অতীতৰ স্মৃতি ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰয়াস নহয়, এয়া এটা জাতিৰ ইতিহাস, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি আৰু আত্মপৰিচয় আগন্তুক প্ৰজন্মৰ হাতত সুৰক্ষিতভাৱে অৰ্পণ কৰাৰ এক গধুৰ দায়িত্ব । গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনৰবাৰ সেই দায়িত্বক সন্মান জনাই অসমৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এক অনুকৰণীয় ভূমিকা পালন কৰিছে ।

১৮ শতিকাত স্থাপিত মেধিজন শ্ৰীশ্ৰী গজলা সত্ৰৰ এই সাঁচিপাতসমূহ কেৱল প্ৰাচীন পুথি নহয়, ই অসমৰ ইতিহাস, সাহিত্য, আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, দৰ্শন আৰু জাতীয় চেতনাৰ অমূল্য সম্পদ । উক্ত সম্পদসমূহ সংৰক্ষণৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমৰ অতীত আৰু ভৱিষ্যতৰ মাজত এক শক্তিশালী জ্ঞান-সেতু নিৰ্মাণৰ দিশত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল : প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নৈতিক সমৰ্থন
লগতে পঢ়ক :আমি কাকো এৰি অহা নাছিলোঁ: বান বিভীষিকাৰ মাজত এনডিআৰএফৰ ৩০ ঘণ্টীয়া জীৱন-মৃত্যুৰ সংগ্ৰাম

TAGGED:

মেধিজন শ্ৰীশ্ৰী গজলা সত্ৰৰ সাঁচিপাত
গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়
সাঁচিপাতৰ পুথি
গজলা সত্ৰৰ সাঁচিপতীয়া পুথি
MEDHIJAN SHREE SHREE GAJALA SATRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.