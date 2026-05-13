মহানগৰীৰ উন্মুক্ত নলা শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

মহানগৰীৰ উন্মুক্ত নলা শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ
মহানগৰীৰ উন্মুক্ত নলা সন্দৰ্ভত যিকোনো মুহূৰ্তত আদালতত তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তই ।
Published : May 13, 2026 at 8:53 AM IST
গুৱাহাটী : বিগত সময়ত স্মাৰ্ট চিটি বুলি চৰকাৰে দাবী কৰি আহিলেও বিগত সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উন্মুক্ত নলাত পৰি শিশুসহ কেইবাগৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে । বিশেষকৈ কৃত্ৰিম বানৰ সময়ত মহানগীৰৰ উন্মুক্ত নলাই শংকিত কৰি তুলি আহিছে মহানগৰবাসীক । সেয়েহে মহানগৰীৰ উন্মুক্ত নলাক লৈ কঠোৰ হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় ।
মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত উন্মুক্ত হৈ থকা প্রতিটো নলা শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে । অহা ২৫ মে’ৰ ভিতৰত কামৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান দাখিলৰ বাবে ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে । ন্যায়ালয়ে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তক এই সন্দৰ্ভত তথ্য দাখিল কৰিব পৰাকৈ সাজু হৈ থকাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে । যিকোনো মুহূৰ্তত আদালতত তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তগৰাকীয়ে । আনহাতে ন্যায়ালয়ে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্রতিখন নগৰ-চহৰৰ নলা নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে । ৰাজ্যৰ কোনো চহৰতে যাতে উন্মুক্ত অৱস্থাত নলা নাথাকে তাৰবাবে নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ।
ইফালে, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ তথ্য অগ্ৰাহ্য কৰিছে ন্যায়াধীশে । গুৱাহাটীত উন্মুক্ত নলা নাই বুলি তথ্য দিছিল লোক নিৰ্মাণ বিভাগে । অধিবক্তা সন্দীপ চমৰীয়াৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত শুনানি গ্রহণ কৰি ন্যায়ালয়ে এই নিৰ্দেশ দিছে । উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী আৰু অসমৰ অন্যান্য চহৰ অঞ্চলত উন্মুক্ত নলা আৰু নিষ্কাশন ব্যৱস্থাৰ সমস্যাক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কৰ্তৃপক্ষক কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ।
অধিবক্তা সন্দীপ চামৰীয়াই দাখিল কৰা জনস্বাৰ্থ জড়িত গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আদালতে মহানগৰীৰ সকলো উন্মুক্ত নলা পলম নকৰাকৈ বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । তদুপৰি বিষয়াসকলক অহা ২৫ মে’ৰ ভিতৰত কামৰ অগ্ৰগতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ কয় । আদালতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তক প্ৰয়োজন হ’লে যিকোনো সময়তে আদালতৰ সন্মুখত তথ্য দাখিল কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে সমগ্ৰ অসমৰ সকলো চহৰ-নগৰৰ নলা-নিষ্কাশন ব্যৱস্থা সঠিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে যাতে ৰাজহুৱা স্থানত কোনো উন্মুক্ত নলা নাথাকে । শুনানিৰ সময়ত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে গুৱাহাটীত কোনো উন্মুক্ত নলা নাই বুলি সদৰী কৰিছিল যদিও এই দাবী আদালতে নাকচ কৰে । লক্ষণীয় বিষয় যে কেইদিনমান পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত কৃত্ৰিম বানৰ সময়ত এগৰাকী মহিলাৰ উন্মুক্ত মেনহ'লত পৰি মৃত্যু হৈছিল । অনুৰূপ ঘটনা গুৱাহাটীত পূৰ্বেও বহুবাৰ সংঘটিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:ভয়ংকৰ জলাশয়ত পৰিণত সমগ্ৰ গুৱাহাটী : নলাত পৰি প্ৰাণ গ'ল মহিলাৰ, স্কুল-কলেজ সকলো বন্ধ
গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান: চৰকাৰৰ গাফিলতিৰ সমানে জগৰীয়া জনতাৰ নিৰ্লিপ্ততাও