মহানগৰীৰ উন্মুক্ত নলা শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

মহানগৰীৰ উন্মুক্ত নলা সন্দৰ্ভত যিকোনো মুহূৰ্তত আদালতত তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তই ।

open sewers in Guwahati
মহানগৰীৰ উন্মুক্ত নলাই কঢ়িয়াইছে শংকা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 13, 2026 at 8:53 AM IST

গুৱাহাটী : বিগত সময়ত স্মাৰ্ট চিটি বুলি চৰকাৰে দাবী কৰি আহিলেও বিগত সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উন্মুক্ত নলাত পৰি শিশুসহ কেইবাগৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে । বিশেষকৈ কৃত্ৰিম বানৰ সময়ত মহানগীৰৰ উন্মুক্ত নলাই শংকিত কৰি তুলি আহিছে মহানগৰবাসীক । সেয়েহে মহানগৰীৰ উন্মুক্ত নলাক লৈ কঠোৰ হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় ।

মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত উন্মুক্ত হৈ থকা প্রতিটো নলা শীঘ্ৰে বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে । অহা ২৫ মে’ৰ ভিতৰত কামৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান দাখিলৰ বাবে ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছে । ন্যায়ালয়ে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তক এই সন্দৰ্ভত তথ্য দাখিল কৰিব পৰাকৈ সাজু হৈ থকাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে । যিকোনো মুহূৰ্তত আদালতত তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তগৰাকীয়ে । আনহাতে ন্যায়ালয়ে গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্রতিখন নগৰ-চহৰৰ নলা নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে । ৰাজ্যৰ কোনো চহৰতে যাতে উন্মুক্ত অৱস্থাত নলা নাথাকে তাৰবাবে নিৰ্দেশ দিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ।

ইফালে, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ তথ্য অগ্ৰাহ্য কৰিছে ন্যায়াধীশে । গুৱাহাটীত উন্মুক্ত নলা নাই বুলি তথ্য দিছিল লোক নিৰ্মাণ বিভাগে । অধিবক্তা সন্দীপ চমৰীয়াৰ ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত শুনানি গ্রহণ কৰি ন্যায়ালয়ে এই নিৰ্দেশ দিছে । উল্লেখ্য যে গুৱাহাটী আৰু অসমৰ অন্যান্য চহৰ অঞ্চলত উন্মুক্ত নলা আৰু নিষ্কাশন ব্যৱস্থাৰ সমস্যাক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কৰ্তৃপক্ষক কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ।

মহানগৰীৰ উন্মুক্ত নলাই হৈছে মৰণফান্দ (ETV Bharat Assam)

অধিবক্তা সন্দীপ চামৰীয়াই দাখিল কৰা জনস্বাৰ্থ জড়িত গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আদালতে মহানগৰীৰ সকলো উন্মুক্ত নলা পলম নকৰাকৈ বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । তদুপৰি বিষয়াসকলক অহা ২৫ মে’ৰ ভিতৰত কামৰ অগ্ৰগতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ কয় । আদালতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তক প্ৰয়োজন হ’লে যিকোনো সময়তে আদালতৰ সন্মুখত তথ্য দাখিল কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে সমগ্ৰ অসমৰ সকলো চহৰ-নগৰৰ নলা-নিষ্কাশন ব্যৱস্থা সঠিকভাৱে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে যাতে ৰাজহুৱা স্থানত কোনো উন্মুক্ত নলা নাথাকে । শুনানিৰ সময়ত লোক নিৰ্মাণ বিভাগে গুৱাহাটীত কোনো উন্মুক্ত নলা নাই বুলি সদৰী কৰিছিল যদিও এই দাবী আদালতে নাকচ কৰে । লক্ষণীয় বিষয় যে কেইদিনমান পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত কৃত্ৰিম বানৰ সময়ত এগৰাকী মহিলাৰ উন্মুক্ত মেনহ'লত পৰি মৃত্যু হৈছিল । অনুৰূপ ঘটনা গুৱাহাটীত পূৰ্বেও বহুবাৰ সংঘটিত হৈছে ।

