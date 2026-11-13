কেৱল পান কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ডেৰে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ নহয়: গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়

কেৱল পান কাৰ্ড আৰু ভোটাৰ কাৰ্ডেৰে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ নহয়: গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়
দৰং জিলাৰ কুলচান বেগমক বিদেশী ঘোষণা কৰা বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ নিৰ্দেশ গৃহীত কৰি আদালতে তেওঁৰ লেখ আবেদন খাৰিজ কৰে ।
By PTI
Published : November 13, 2026 at 3:15 PM IST
গুৱাহাটী: নিজকে ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি কোৱা এগৰাকী মহিলাৰ দাবীক নস্যাৎ কৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে শেহতীয়াকৈ কয় যে কেৱল পান কাৰ্ড আৰু ফটোযুক্ত ভোটাৰ কাৰ্ডে (EPIC) কেতিয়াও কোনো নাগৰিকক ভাৰতীয় বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে বা পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব নোৱাৰে ৷
ইয়াৰ কাৰণ স্পষ্ট কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে কয় যে যদিহে সেই পৰিচয় পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা নথি-পত্ৰৰ তথ্যৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত নহয়, তেন্তে সেই পৰিচয় পত্ৰ বৈধ বুলি মানি লোৱা নহয় ।
STORY | Gauhati HC rules PAN card, voter card alone cannot establish Indian citizenship The Gauhati High Court rejected a woman's claim of Indian citizenship, stating that a PAN card and an Electoral Photo Identity Card (EPIC) alone cannot establish Indian citizenship or prove a family relationship unless supported by records used for their issuance. READ: https://t.co/PLXEPQZQ9t— Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2026
দৰং জিলাৰ কুলচান বেগমক বিদেশী ঘোষণা কৰা বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ নিৰ্দেশ গৃহীত কৰি আদালতে তেওঁৰ লেখ আবেদন খাৰিজ কৰে । ২০১৮ চনত মঙলদৈৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে কুলচান বেগমক ১৯৭১ চনৰ ২৫ মাৰ্চৰ পিছত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰা আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল মহিলাগৰাকীয়ে ।
ন্যায়াধীশ কল্যাণ ৰায় ছুৰানা আৰু ন্যায়াধীশ সুস্মিতা ফুকন খাউণ্ডৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে নিৰ্দেশ দিয়ে যে তেওঁ দাখিল কৰা নথি-পত্ৰত তেওঁৰ পিতৃৰ পান কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু নিজৰ নিৰ্বাচনী পৰিচয় পত্ৰ নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ বা পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে দাবী কৰা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ পৰ্যাপ্ত নহয় ।
যোৱা ৫ নৱেম্বৰৰ ৰায়দানত উচ্চ ন্যায়ালয়ে কয়, ‘‘আবেদনকাৰীয়ে দেখুওৱা পান কাৰ্ড আৰু EPIC নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ নহয় । এইবোৰ ভাৰতৰ আয়কৰ বিভাগ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ কোনো আনুষ্ঠানিক পৰীক্ষণ অবিহনে স্ব-আবেদন কৰি জাৰি কৰা নথি । গতিকে পান কাৰ্ড আৰু EPIC ৰ সৈতে প্ৰদান কৰা অভিলেখ প্ৰমাণিত নোহোৱালৈকে তেওঁ দেখুওৱা নথি-পত্ৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্বৰ প্ৰমাণ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি ।’’
আবেদনকাৰীয়ে তেওঁ ১৯৭৭ চনৰ ২৫ এপ্ৰিলত জন্মগ্ৰহণ কৰা আৰু গুৱাহাটীৰ খাৰঘুলিৰ লুইতপাৰ এলেকাত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা বুলি দাবী কৰে । ছাবেদ আলী আৰু জাহেদা খাতুনক তেওঁৰ ককা-আইতা বুলি দাবী কৰে কুলচান বেগমে ৷ তদানীন্তন কামৰূপ জিলাৰ নোছ’ত্ৰা গাঁৱৰ ১৯৬৬ আৰু ১৯৭০ চনৰ নিৰ্বাচনী তালিকাত তেওঁলোকৰ নাম উল্লেখ থকাৰ বিপৰীতে ছাবেদ আলীৰ পুত্ৰ আবু চান্দ মহম্মদক কুলচানে নিজৰ পিতৃ বুলি দাবী কৰে ।
মহিলাগৰাকীয়ে আবেদন জনাইছিল যে নাগৰিকত্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেওঁ ১৯৬৬ আৰু ১৯৭০ চনৰ ভোটাৰ তালিকা, পিতৃৰ পান কাৰ্ড আৰু EPIC, নিজৰ ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ, পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড, ২০১৮ চনৰ ভোটাৰ তালিকা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ আবেদনৰ স্বীকৃতি ৰচিদ দাখিল কৰিছিল ৷
তদুপৰি তেওঁৰ পিতৃ ভাৰতীয় নাগৰিক, যাৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত আছে ৷ তেওঁ ২০০৯ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰপেটাৰ পৰা আৰু ২০১১ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত বাঘবৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বুলিও দাবী জনায় । ২০১৩ চনত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচিত কাউন্সিলাৰ হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
উচ্চ ন্যায়ালয়ে অৱশ্যে ৰায় দিয়ে যে তেওঁৰ নিৰ্বাচনী আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰমাণপত্ৰই তেওঁৰ সৈতে কুলচানে দাবী কৰা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব নোৱাৰে ।
ৰায়দানত কোৱা হৈছে, ‘‘আবেদনকাৰীয়ে পিতৃ বুলি দাবী কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল আৰু তেওঁ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচিত ৱাৰ্ড সদস্য আছিল ৷ কিন্তু আবেদনকাৰীৰ উক্ত ব্যক্তিগৰাকীৰ সৈতে সম্পৰ্ক প্ৰমাণ কৰিবলৈ এয়া যথেষ্ট নহয় ৷’’
আদালতে আবেদনকাৰীৰ প্ৰক্ষেপিত পাৰিবাৰিক ইতিহাস আৰু নিৰ্বাচনী তালিকাত লিপিবদ্ধ বয়সৰ ক্ষেত্ৰতো অসামঞ্জস্যতা বিচাৰি উলিয়াই কয় যে তেওঁ পিতৃ বুলি দাবী কৰা ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম প্ৰথমবাৰৰ বাবে ১৯৯৭ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত আছিল, তেতিয়া তেওঁৰ বয়স ৫০ বছৰ বুলি লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল ৷ আদালতে কয় যে কোনো প্ৰমাণে তেওঁ দাবী কৰা ককাক-আইতাক আৰু পিতৃৰ ১৯৭০ চনৰ পৰা ১৯৯৭ চনলৈ ২৭ বছৰৰ ভিতৰত অসমত অবিৰত বসতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা নাই ।
আদালতে কয় যে আবেদনকাৰীয়ে তেওঁৰ ককাক-আইতাক আৰু পিতৃয়ে ৰাজ্যখনত অবিৰতভাৱে বাস কৰি আহিছে বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব । বিচাৰপীঠে আৰু কয় যে আবেদনকাৰীৰ নথি-পত্ৰই প্ৰয়োজনীয় পৰিয়ালৰ সংযোগ স্থাপন কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ লগতে আঞ্চলিক নিগমৰ প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰদান কৰা প্ৰমাণ পত্ৰত স্বাক্ষৰকাৰীয়ে এয়া প্ৰমাণ কৰা নাছিল ।
ৰেচন কাৰ্ড আৰু ২০১৮ চনৰ ভোটাৰ তালিকায়ো তেওঁ দাবী কৰা পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা বুলি আদালতে প্ৰকাশ কৰে ।
ন্যায়াধীশসকলে কয় যে প্ৰদৰ্শিত কোনো নথি-পত্ৰই আবেদনকাৰীক বিদেশী আইন, ১৯৪৬ৰ ৯ নং ধাৰাত তেওঁ ভাৰতৰ নাগৰিক আৰু ভাৰতীয় পিতৃ-মাতৃৰ কন্যা বুলি প্ৰমাণ কৰাত সহায় নকৰে । আবেদনকাৰীয়ে এন আৰ চি প্ৰক্ৰিয়াত আবেদনৰ প্ৰতিলিপি দাখিল কৰিছিল যদিও ন্যায়াধিকৰণে মতামত গৃহীত কৰাৰ সময়ত এন আৰ চিৰ চূড়ান্ত খচৰা আপডেট নকৰাৰ বাবে নথিখন প্ৰমাণ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব বুলি আদালতে ৰায় দিয়ে ।
২০০০ চনত পূৰ্বৰ অবৈধ প্ৰব্ৰজনকাৰী (ন্যায়াধিকৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্ণয় কৰা) আইন, ১৯৮৩ৰ অধীনত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল আৰু ২০০৫ চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই আইনখন বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ ব্যৱস্থালৈ বদলি কৰা হৈছিল । ন্যায়াধিকৰণৰ মতামত সমৰ্থন কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ লেখ আবেদন খাৰিজ কৰি ২০২২ চনৰ ১৮ এপ্ৰিলত তেওঁক প্ৰদান কৰা অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন বাতিল কৰে ।
অসমৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণ হৈছে অৰ্ধ ন্যায়িক সংস্থা যিয়ে বংশ লতিকা আৰু ১৯৭১ চনৰ ২৫ মাৰ্চক ৰাজ্যত প্ৰৱেশৰ চূড়ান্ত তাৰিখ হিচাপে গণ্য কৰি নাগৰিকত্বৰ বিষয়সমূহৰ বিচাৰ কৰে । বিদেশী ন্যায়াধিকৰণসমূহে বিদেশী ঘোষণা কৰাসকলে এই নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয় বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত আবেদন কৰিব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক: প্ৰকাশ পালে অসমৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা; কিমান ভোটাৰৰ নাম সোমাল, কিমান বাদ পৰিল ?