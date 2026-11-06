প্ৰণৱ দলেৰ বিৰুদ্ধে থকা এনএছএ গোচৰ খাৰিজ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

প্ৰণৱ দলেৰ বিৰুদ্ধে থকা এনএছএ গোচৰ খাৰিজ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ
কাজিৰঙাৰ ইংলে পথাৰত পঞ্চতাৰকা হোটেল নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জনজাতীয় নেতা প্ৰণৱ দলেক আদালতৰ সকাহ..
Published : November 6, 2026 at 2:59 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ভূমি তথা মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী প্ৰণৱ দলেৰ বিৰুদ্ধে আৰোপ পৰা এনএছএ প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে । লগে লগে প্ৰণৱ দলেৰ মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল । কাজিৰঙাৰ ইংলে পথাৰত পঞ্চতাৰকা হোটেল নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি জনজাতীয় নেতাগৰাকী ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত দিছপুৰ আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এনএছএ (ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আইন) প্ৰয়োগ কৰা হয় । প্ৰণৱ দলে ১০০ দিনৰো অধিক সময় ধৰি কাৰাগাৰত আছে । ইফালে তেওঁক এনএছএৰ অধীনত বন্দী কৰি ৰখাক লৈ বিভিন্ন মহলত বিতৰ্ক অব্যাহত আছিল । অৱশেষত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ে প্ৰণৱ দলেৰ লগতে তেওঁৰ সমৰ্থকসকলক সকাহ প্ৰদান কৰিছে ।
প্ৰণৱ দলেক সকাহ প্ৰদানৰ খবৰ ৰাজহুৱা হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন মহলত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে । কাজিৰঙাৰ সমীপত পঞ্চতাৰকা হোটেল নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰি থকা অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়েও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত প্ৰণৱ দলেক আদালতে সকাহ প্ৰদান কৰাৰ খবৰ শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "কোনো চৰকাৰেই সংবিধানৰ ওপৰত নহয় ! প্ৰণৱ দলেৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এনএছএ বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গণতন্ত্ৰৰ জয় । ক্ষমতা অস্থায়ী, কিন্তু সংবিধান সৰ্বোচ্চ । প্ৰণৱ দলেলৈ বৈপ্লৱিক প্ৰণাম !"
No government is above the Constitution! The Gauhati High Court’s decision to quash the NSA against Pranab Doley is a victory for democracy. Power is temporary, but the Constitution is supreme. Revolutionary salute to Pranab Doley!— Lurinjyoti Gogoi (@lurinjtgogoi) November 6, 2026
ইফালে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও ফেচবুকৰ এটা পোষ্টত লিখিছে, "আৰু এটা ভাল খবৰ । যুৱ নেতা প্ৰণৱ দলেৰ এনএছএৰ গোচৰটো নাকচ হৈছে ।" কেনিয়াত ৭ খন মহাদেশৰ ২৬ টা খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰণৱ দলেৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ।
এই সুযোগতে কংগ্ৰেছ দলেও বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছে । এক্সৰ এটা পোষ্টত কংগ্ৰেছে লিখিছে, "কঠোৰ এনএছএৰ জৰিয়তে ভূমিৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ দিয়া কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰাৰ বিজেপি চৰকাৰে কৰা প্ৰচেষ্টা উন্মোচিত হৈছে । কাজিৰঙাৰ সমীপত প্ৰস্তাৱিত বিলাসী হোটেল প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতা কৰি খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰাৰ অপৰাধত ভূমি অধিকাৰ কৰ্মী প্ৰণৱ দলেক ১১৭ দিনৰ বাবে বন্দী কৰি ৰখা হৈছিল ।"
The BJP government’s attempt to silence voices fighting for land rights through the draconian NSA stands exposed. Land rights activist Pranab Doley was detained for 117 days for opposing the proposed luxury hotel project near Kaziranga and defending the rights of indigenous communities. The Hon’ble Gauhati High Court has now quashed his detention order, declaring it illegal. This decision is a reminder that dissent and democratic protest cannot be criminalised. No government can trample upon constitutional freedoms to protect powerful commercial interests. The fight for indigenous land rights, dignity and justice must go on. Satyameva Jayate!— Assam Congress (@INCAssam) November 6, 2026
কংগ্ৰেছে লগতে উল্লেখ কৰিছে, "গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এতিয়া তেওঁৰ আটকৰ নিৰ্দেশ বাতিল কৰি ইয়াক অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছে । এই সিদ্ধান্তই সোঁৱৰাই দিছে যে মতানৈক্য আৰু গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদক অপৰাধ বুলি গণ্য কৰিব নোৱাৰি । কোনো চৰকাৰে ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে সাংবিধানিক স্বাধীনতাক ভৰিৰে মোহাৰিব নোৱাৰে । খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰ, মৰ্যাদা আৰু ন্যায়ৰ যুঁজখন আগবাঢ়িব লাগিব ।"
উল্লেখ্য যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপত বিলাসী হোটেল নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰাৰ লগতে জনজাতীয় লোকৰ ভূমি সুৰক্ষাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে প্ৰণৱ দলেক ১২ জুলাইত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল যদিও পিছত আদালতে জামিন প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু জামিন লাভৰ পিছদিনাই অসম চৰকাৰে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এনএছএ আৰু দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ আৰোপ কৰি কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছিল । ইয়াৰ পিছতে কেৱল অসমতে নহয় বিদেশতো প্ৰণৱ দলেক মুকলি কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ হোৱা দেখা গৈছিল । যাৰ বাবে জনজাতীয় নেতাগৰাকী অসমৰ লগতে বিশ্বজুৰি চৰ্চিত হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :
কাজিৰঙাৰ পৰা কেনিয়ালৈ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ- কোন এই প্ৰণৱ দলে ?