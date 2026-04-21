পৱন খেড়াৰ জামিন আৱেদনৰ শুনানি সম্পন্ন : ৰায়দান সংৰক্ষিত ন্যায়ালয়ৰ, বুধবাৰে ৰায়দানৰ সম্ভাৱনা
মহানগৰীৰ ক্ৰাইম ব্ৰান্সত ৰুজু হোৱা গোচৰত অগ্রিম জামিন বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া ।
Published : April 21, 2026 at 10:15 PM IST
গুৱাহাটী: গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত মঙলবাৰে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন খেড়াৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি সম্পন্ন হয় । অৱশ্যে শুনানি সম্পন্ন হয় যদিও ৰায়দান সংৰক্ষিত ৰাখে ন্যায়ালয়ে । বুধবাৰে গোচৰটোৰ ৰায়দানৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ন্যায়ালয়ত পৱন খেড়াৰ হৈ যুক্তি দর্শাইছিল অধিবক্তা কমল নয়ন চৌধুৰীয়ে । লগতে দিল্লীৰ পৰা ভিডিঅ’ কনফাৰেঞ্চিঙৰ যোগেদি যুক্তি আগবঢ়াই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভিয়ে । আনহাতে অসম চৰকাৰৰ হৈ যুক্তি আগবঢ়াই মহাধিবক্তা দেৱজিৎ লন শইকীয়াই ।
মহানগৰীৰ ক্ৰাইম ব্ৰান্সত ৰুজু হোৱা গোচৰত অগ্রিম জামিন বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া । জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে দাখিল কৰা এই জামিন আৱেদনখনৰ সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ে মঙলবাৰে শুনানি গ্ৰহণ কৰে যদিও ৰায়দান সংৰক্ষিত ৰাখে ।
উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ তিনিখনকৈ ৰাষ্ট্ৰৰ পাছপ’ৰ্ট থকাৰ লগতে বিদেশত সম্পত্তি থকা বুলি এখন সংবাদমেলৰ জৰিয়তে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল পৱন খেড়াই । কিন্তু এনে অভিযোগক লৈয়ে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে ক্রাইম ব্ৰান্সত গোচৰ ৰুজু কৰে । এই গোচৰতে আৰক্ষীয়ে পৱন খেড়াক বিচাৰি দিল্লীপর্যন্ত অভিযান চলাইছিল যদিও তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ।
ইয়াৰ মাজতে পৱন খেড়াই কৰা আৱেদনত তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে খেড়াক এসপ্তাহৰ বাবে ট্রেনজিট জামিন প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে খেড়াক প্ৰদান কৰা জামিনৰ নিৰ্দেশনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় অসম চৰকাৰ । উচ্চতম ন্যায়ালয়েও শুনানিৰ অন্তত তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জামিনৰ নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে । ফলত পৱন খেড়াই এই স্থগিতাদেশৰ নিৰ্দেশ প্রত্যাহাৰ আৰু ট্ৰেনজিট জামিনৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ বাবে পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈ এখন আৱেদন দাখিল কৰে ।
কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই আৱেদন নাকচ কৰি খেড়াক অসমৰ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'বলৈ নির্দেশ দিয়ে । এনে নির্দেশনাৰ পিচতে অগ্রিম জামিন বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকী ।
