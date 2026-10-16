ETV Bharat / state

জুবিন হত্যা গোচৰ : অমৃতপ্ৰভাৰ পাছত সন্দীপন গাৰ্গৰো জামিন লাভ

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন প্ৰদান কৰিলে সন্দীপন গাৰ্গক ৷

gauhati high court grants bail to sandipan garg
অমৃতপ্ৰভাৰ পাছত সন্দীপন গাৰ্গৰো জামিন লাভ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 16, 2026 at 3:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত জড়িত থকাৰ অভিযোগত কাৰাবন্দী হৈ থকা সন্দীপন গাৰ্গে অৱশেষত জামিন লাভ কৰিলে ৷ জুবিন গাৰ্গৰ সন্দেহজনক হত্যাৰ গোচৰত বিগত এবছৰৰো অধিক সময় বাক্সাৰ নিকাচীৰ কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছিল সন্দীপন গাৰ্গ ৷ উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ৷

আনহাতে মাত্ৰ ছয়দিনৰ পূৰ্বে একেটা গোচৰতে কাৰাবন্দী হৈ থকা অমৃতপ্ৰভা মহন্তই জামিন লাভ কৰিছিল ৷ চৰ্ত সাপেক্ষে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন প্ৰদান কৰিছিল অমৃতপ্ৰভা মহন্তক ৷

TAGGED:

সন্দীপন গাৰ্গ
সন্দীপন গাৰ্গৰ জামিন
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়
জুবিন গাৰ্গ
SANDIPAN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.