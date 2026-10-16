জুবিন হত্যা গোচৰ : অমৃতপ্ৰভাৰ পাছত সন্দীপন গাৰ্গৰো জামিন লাভ
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন প্ৰদান কৰিলে সন্দীপন গাৰ্গক ৷
Published : October 16, 2026 at 3:50 PM IST
হায়দৰাবাদ : জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুত জড়িত থকাৰ অভিযোগত কাৰাবন্দী হৈ থকা সন্দীপন গাৰ্গে অৱশেষত জামিন লাভ কৰিলে ৷ জুবিন গাৰ্গৰ সন্দেহজনক হত্যাৰ গোচৰত বিগত এবছৰৰো অধিক সময় বাক্সাৰ নিকাচীৰ কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ আছিল সন্দীপন গাৰ্গ ৷ উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ৷
আনহাতে মাত্ৰ ছয়দিনৰ পূৰ্বে একেটা গোচৰতে কাৰাবন্দী হৈ থকা অমৃতপ্ৰভা মহন্তই জামিন লাভ কৰিছিল ৷ চৰ্ত সাপেক্ষে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন প্ৰদান কৰিছিল অমৃতপ্ৰভা মহন্তক ৷
অধিক তথ্যৰ বাবে অপেক্ষাৰত...
লগতে পঢ়ক: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ২০২৬ : যোৰহাটত তিৰুপতি বালাজী মন্দিৰ, জগন্নাথ পুৰীৰ পৰা আদিযোগীলৈকে...