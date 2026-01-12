ETV Bharat / state

হাইক'ৰ্ট স্থানান্তৰত ন্যস্তস্বাৰ্থ কাৰ, উকীল সন্থাৰ নে আন কাৰোবাৰ ? নিজৰ স্থিতিত অটল বাৰ এছোচিয়েশ্যন

"১,১৭৪ জনে যে নাযাওঁ বুলি কৈছে ইয়াত কিবা ন্যস্তস্বাৰ্থ আছে নেকি... আমিহে ক'ব পাৰো কাৰোবাৰ ন্যস্তস্বাৰ্থ আছে ।" বাৰ এছোচিয়েশ্যনৰ সভাপতি ।

Gauhati HC transfer controversy
গুৱাহাটী হাইক'ৰ্ট বাৰ এছোচিয়েশ্যনৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 12, 2026 at 6:45 PM IST

গুৱাহাটী : দেওবাৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তে সংহত ন্যায়িক আদালত চৌহদৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ পিছতো নিজৰ স্থিতিত অটল আছে গুৱাহাটী হাইক'ৰ্ট বাৰ এছোচিয়েশ্যন ।

এই সন্দৰ্ভত সোমবাৰে বাৰ এছোচিয়েশ্যনৰ সভাপতি কমল নয়ন চৌধুৰীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, "হাইক'র্ট স্থানান্তৰৰ ক্ষেত্ৰত হাইক'র্টৰ প্ৰশাসনিক শাখাই যি ব্যৱস্থা লৈছে সেইটো সিদ্ধান্ত ভুল । বাস্তৱ সন্মত নহয় । বাস্তৱতে যিটো দৰকাৰ সেইটো তেওঁলোকে উপলব্ধি নাই কৰা । আইনৰ দিশৰ পৰা নৰ্থ-ইষ্ট ৰিঅর্গেনাইজেচন এক্টৰ ৩১ ধাৰাৰ মতে, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পুৰণি বিল্ডিংটোতে প্ৰিন্সিপাল ছীটটো হ'ব লাগে । আন ঠাইত হ'বলৈ হ'লে সংসদীয় আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তেহে সেয়া কৰিব পৰা যায় ।"

গুৱাহাটী হাইক'ৰ্ট বাৰ এছোচিয়েশ্যনৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "ন্যায়পালিকা মানে অকল ন্যায়াধীশসকলক বুজায় নে ইয়াত বহুত কিবাকিবি সোমাই আছে । আমাৰ বাক স্বাধীনতা আছে । ভাৰতবৰ্ষৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰো বাক স্বাধীনতা আছে । তেওঁ কালি কৈছে আমাৰ কিবা ন্যস্তস্বাৰ্থ জড়িত আছে বাবে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ । এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক । আমাৰ কোনো ন্যস্তস্বাৰ্থ নাই । আমাৰ ওপৰত এটা আৰোপ আছে যে আমাৰ কেইজনমানৰ নিৰ্দেশনাত এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থকা বুলি ।"

তেওঁ আৰু কয়, "সেইকাৰণে আমি ভোটদান কৰিছিলো । ১,৩৫৪ টা ভোটৰ ভিতৰত ১,১৭৪ জনে স্থানান্তৰৰ বিপক্ষে ভোট দিলে । ১,১৭৪ জনে যে নাযাওঁ বুলি ক'লে ইয়াত কিবা ন্যস্তস্বাৰ্থ আছে নেকি ? বৰং ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এই কথা কৈছে । ইয়াত কোনো ন্যস্তস্বাৰ্থৰ কথা নাই । আমিহে ক'ব পাৰো কাৰোবাৰ ন্যস্তস্বাৰ্থ আছে । হাইক'ৰ্টখন অন্য স্থানলৈ নিয়াৰ এইকাৰণেই যুক্তি নাই যে এনে কোনো অভাৱনীয় পৰিস্থিতি হোৱা নাই যাৰ ফলত আজি ন্যায়িক প্ৰশাসন চলাবলৈ অসুবিধা হৈছে ।"

বৰ্তমানৰ হাইক'ৰ্টৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "নতুন বিল্ডিঙত আদালত আছে ১৭ টা আৰু পুৰণি বিল্ডিঙত তিনিটা কাৰ্যকৰী হৈ আছে । ইয়াত ২০-২৩ টা কোৰ্টৰ প্ৰয়োজন, সেইটোৰ কাৰণে নতুন বিল্ডিঙত কৰিব পাৰে । আমাকতো এবাৰ সোধক, আমি দেখুৱাই দিম ক'ত কি আছে, ক'ত কি নাই । একপক্ষীয়ভাৱে এই সিদ্ধান্ত লৈছে, আগবাঢ়ি গৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে । আমাৰ লগত কোনো আলোচনা নকৰিলে । ৰাইজ বা ক'ৰ্টৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ, অনুষ্ঠানৰ কি অসুবিধা হ'ব ভাবি-চিন্তি নল'লে ।"

নতুন বিল্ডিঙত ব্যয়ৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "১৫০০-১৭০০ কোটি টকা ব্যয় নকৰিলেও কামটো চলিলে হয় । বাস্তৱ দৃষ্টিভংগীৰ পৰাও এই সিদ্ধান্ত ভুল । ইয়াত আমি আপত্তি কৰিছো । আধাৰশিলা স্থাপনৰ যি বিজ্ঞাপন দিছে, তাত থকা সুবিধাবোৰৰ অধিকাংশ ইয়াত আছে । হয়তো তাত ঠাই অলপ আহল-বহল হ'ব, সেইটো বেলেগ কথা ।"

আনহাতে, তেওঁ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ লন শইকীয়াক সমালোচনা কৰি কয়, "তেওঁ মহাধিবক্তা হিচাপে কথাবোৰ কোৱা যেন নালাগে । চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰৰ দৰে কথাবোৰ কয় যেন অনুভৱ হয় । তেওঁ কি কয়, কি নকয় তাক আমি গুৰুত্ব একেবাৰে নিদিওঁ । তেওঁক আমি গণ্টিত নধৰো । হাইক'ৰ্ট কৰ্তৃপক্ষ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আমাৰ মাজত কোনো ৰেচ লাগি থকা নাই । আমাৰ স্থিতি এইকাৰণে প্ৰতিপন্ন কৰিব বিচাৰিছো, কিয়নো আমি ভুল কোৱা নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ন্যায় ব্যৱস্থা নিয়াৰিকৈ চলাবলৈ যি সুবিধা লাগে সেইখিনি আছে । তেওঁলোকে জিলা ন্যায়াধীশৰ আদালত আৰু চি জি এমকেইখন ভালকৈ বনাবলৈ মনোনিৱেশ কৰিলে ভাল হয় । এইটোতো মনোনিৱেশ কৰিব লাগে অধিবক্তাসকলৰ বাবে কি কল্যাণমূলক আঁচনি তেওঁলোকে ল'ব পাৰে । অকল বিল্ডিং আৰু আন্তঃগাঁথনিত ইমান কিয় গুৰুত্ব দিয়ে ।"

চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয়, "আমাৰ আহ্বান, এতিয়াও সময় আছে পুনৰ বিবেচনা কৰক আৰু নকৰিলে খুব সোনকালেই আদালতৰ কাষ চাপিম ।"

আনহাতে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অৰূপ বৰবৰাই কয়, "বাৰৰ লগত আলোচনা কৰা নাই । বিগত আঢ়ৈ বছৰ ধৰি আমাক অন্ধকাৰত ৰাখিছে । লিগেচী আৰু ঐতিহ্য ডাঙৰ কথা । এই বিল্ডিংটোৰ অসমৰ জনমানসত ঐতিহ্য আছে । ঐতিহ্যক আওকাণ কৰিছে । ন্যস্তস্বাৰ্থ বুলি যি মন্তব্য কৰিছে এইটো‌ অগণতান্ত্ৰিক মন্তব্য ।"

শিলান্যাস কাৰ্যসূচীৰ বিজ্ঞাপন সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বিজ্ঞাপনত অৰ্ধ সত্য কথা কৈছে । সত্যৰ অপলাপ হৈছে বিজ্ঞানটোত ।" উল্লেখ্য যে, উক্ত সংবাদমেলত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰচিদ চৌধুৰী, কৃষ্ণকান্ত মহন্ত, মিলি হাজৰিকা, অধিবক্তা অপূর্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকে ।

