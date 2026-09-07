ETV Bharat / state

বাংলাদেশলৈ বিতাড়িত মুমতাজৰ স্বামীক ২ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

ন্যায়াধীশ কল্যাণ ৰায় সুৰানা আৰু ন্যায়াধীশ সুস্মিতা ফুকন খাউণ্ডৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে এই নিৰ্দেশ গৃহীত কৰে ।

Gauhati HC
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2026 at 10:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ দ্বাৰা ‘বিদেশী’ ঘোষিত এগৰাকী মুছলমান মহিলাৰ স্বামীক ২ লাখ টকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ বাবে অসম চৰকাৰক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰ কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে । বিদেশী ন্যায়াধীকৰণে মহিলাগৰাকীক ‘বিদেশী’ ঘোষণা কৰাৰ পাছত তেওঁ সেই নিৰ্দেশৰ বিৰুদ্ধে আইনী প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ কোনো সুযোগ লাভ কৰা নাছিল ৷

যোৱা ৩ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰদান কৰা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই আদেশ বিদেশী ঘোষণা কৰা এগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে জড়িত প্ৰথমটো এনে দৃষ্টান্ত । ন্যায়াধীশ কল্যাণ ৰায় সুৰানা আৰু ন্যায়াধীশ সুস্মিতা ফুকন খাউণ্ডৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে এই নিৰ্দেশ গৃহীত কৰে । ইয়াৰ পিছতে বিতাড়িত মহিলা মুমতাজ বেগমৰ স্বামী মুজামেল হকে দাখিল কৰা হাবিয়াছ কৰ্পাছ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।

নগাঁৱৰ বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে বেগমৰ গোচৰটো কেনেদৰে চম্ভালিলে সেই বিষয়ে আদালতে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে “ৰেকৰ্ডটো পঢ়িলে ন্যায়াধিকৰণৰ ফালৰ পৰা এক কু-অভিপ্ৰায়ৰ কথা প্ৰকাশ পায় ।”

বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ হৈছে অৰ্ধ-ন্যায়িক সংস্থা যিয়ে সন্দেহযুক্ত অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সৈতে জড়িত গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে আৰু এজন ব্যক্তি ‘বিদেশী’ নে ভাৰতীয় নাগৰিক সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰে । বেগমক বিদেশী ঘোষণা কৰা হৈছিল যোৱা ৩০ মে’ত ৷ সেই সময়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ গোচৰটো পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশনাৰ পিছতে মহিলাগৰাকী নগাঁও বিদেশী ন্যায়াধীকৰণত হাজিৰ হৈছিল । উচ্চ ন্যায়ালয়ে লক্ষ্য কৰিছে যে ন্যায়াধিকৰণে মুমতাজে দাখিল কৰা সকলো প্ৰমাণ বিবেচনা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।

Gauhati HC orders Assam Government to provide Rs 2 lakh compensation for family of woman pushed into Bangladesh
ন্যায়াধীশ কল্যাণ ৰায় সুৰানা আৰু ন্যায়াধীশ সুস্মিতা ফুকন খাউণ্ড (Snapshot from GHC YT video)

যিহেতু আবেদনকাৰী বা পৰিয়ালৰ কোনো প্ৰাপ্তবয়স্ক সদস্যক কোনো তথ্য নজনোৱাকৈ আটকাধীন মহিলাগৰাকীক ভাৰতৰ পৰা বিতাড়িত কৰা হৈছে, গতিকে অন্তৱৰ্তীকালীন সকাহ হিচাপে অসম চৰকাৰক আবেদনকাৰীক ২ লাখ টকাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি আদালতৰ নিৰ্দেশনাত প্ৰকাশ পাইছে ।

ইয়াৰ উপৰিও উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিছিল যে ক্ষতিপূৰণ আবেদনকাৰীৰ দেৱানী আদালতৰ সন্মুখত ক্ষতিপূৰণ বিচৰাৰ অধিকাৰৰ অতিৰিক্ত হ’ব, আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে ।

আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে যে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক (সীমান্ত) বা আৰক্ষী অধীক্ষকে (সীমান্ত) নিশ্চিত কৰিব লাগিব যাতে বিদেশী ঘোষিত নাগৰিকক জিম্মাত লোৱাৰ পূৰ্বে, ব্যক্তিজনক বিদেশী ন্যায়াধীকৰণসমূহে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।

Gauhati HC orders Assam Government to provide Rs 2 lakh compensation for family of woman pushed into Bangladesh
শুনানি গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া (Snapshot from GHC YT video)

আদালতৰ মতে, বিষয়টো পুনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত অন্তৱৰ্তীকালীন ক্ষতিপূৰণৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী বা আন কোনো নিৰ্দেশ দিয়া হ’ব । অহা ২৪ ছেপ্টেম্বৰত এই গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।

লগতে পঢ়ক: ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে ক'বলৈ মোক কংগ্রেছৰ ভিতৰৰ পৰাই কৈছিল: অখিল গগৈ

TAGGED:

বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ
অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰী
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়
WOMAN PUSHED INTO BANGLADESH
MUMTAZ BEGUM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.