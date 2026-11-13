বন বিভাগৰ পৰা বিদায় এম কে যাদৱক, চৰকাৰে দিলে নতুন আৰু ডাঙৰ দায়িত্ব !
বিতৰ্কৰ মাজতে বন বিভাগত এম কে যাদৱৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত, কিন্তু চৰকাৰে দিলে আন এক নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব !
Published : November 13, 2026 at 6:34 PM IST
গুৱাহাটী: এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰকৈ কাৰ্যকাল বৃদ্ধি কৰা হ'ল । অৱসৰৰ পাছত চুক্তিভিত্তিত নিযুক্ত লাভ কৰা ভাৰতীয় বন সেৱাৰ বিষয়া এম কে যাদৱৰ বন বিভাগত চুক্তিভিত্তিক নিযুক্তিৰ কাৰ্যকালক লৈ চলি থকা আইনী বিতৰ্কৰ দুখন পৃথক আবেদন গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে।
বন বিভাগৰ বিশেষ মুখ্য সচিব হিচাপে এম কে যাদৱৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকাল বুধবাৰে অন্ত পৰাৰ পাছত তেওঁৰ কাৰ্যকাল পুনৰ বৃদ্ধি নকৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা অসম চৰকাৰে আদালতক অৱগত কৰে । অৱশ্যে একে সময়তে তেওঁক বন বিভাগৰ পৰিৱৰ্তে নতুনকৈ দুবছৰীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে চুক্তিভিত্তিকভাৱে খনি আৰু খনিজ বিভাগত নিযুক্তি দিয়াৰ কথা ৰাজ্য চৰকাৰে ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰে।
চৰকাৰৰ এই বক্তব্যৰ পাছতেই বৃহস্পতিবাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এম কে যাদৱৰ বন বিভাগত নিযুক্তি আৰু কার্যকালক প্রত্যাহ্বান জনাই দাখিল কৰা দুখন পৃথক আবেদনৰ নিষ্পত্তি কৰে।
উল্লেখ্য যে পৰিৱেশ কৰ্মী ৰোহিত চৌধুৰীয়ে দাখিল কৰা ৰাজহুৱা স্বার্থ জড়িত আবেদন আৰু অমৰজ্যোতি চৌধুৰীয়ে দাখিল কৰা এখন লেখ আবেদনৰ পৃথক শুনানিত ন্যায়ালয়ে এই নির্দেশ প্রদান কৰে । ৰোহিত চৌধুৰীৰ আবেদনৰ শুনানি গ্রহণ কৰা ন্যায়াধীশ মাইকেল জোথানখুমা আৰু ন্যায়াধীশ সঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ খণ্ড বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত চৰকাৰৰ হৈ অতিৰিক্ত মহাধিবক্তা পি এন গোস্বামীয়ে অৱগত কৰে যে এম কে যাদৱৰ বন বিভাগৰ বিশেষ মুখ্য সচিব হিচাপে তৃতীয়টো কার্যকাল ১১ নৱেম্বৰত অন্ত পৰিছে ।
ৰাজ্যিক কেবিনেটে তেওঁৰ কার্যকাল বন বিভাগত পুনৰ বৃদ্ধি নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । অৱশ্যে তেওঁক খনি আৰু খনিজ বিভাগত চুক্তিভিত্তিকভাৱে পুনৰ দুবছৰলৈ নিয়োজিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । চৰকাৰৰ এই বক্তব্যৰ পাছত খণ্ড বিচাৰপীঠে গোচৰটো আৰু আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি মন্তব্য কৰি ৰাজহুৱা স্বার্থজড়িত আবেদনখন নিষ্পত্তি কৰে ।
আনহাতে অমৰজ্যোতি চৌধুৰীৰ লেখ আবেদনখনৰ শুনানিৰ সময়ত ন্যায়াধীশ নচুম্বেমো মঝুয়ে চৰকাৰৰ বক্তব্য লিপিবদ্ধ কৰে । চৰকাৰে এম কে যাদৱৰ কাৰ্যকাল পুনৰ বৃদ্ধি কৰাৰ কোনো নিৰ্দেশ জাৰি কৰা নাই আৰু বন বিভাগত তেওঁৰ নিযুক্তি অব্যাহত ৰখাৰ পৰিকল্পনাও নাই বুলি আদালতক অৱগত কৰে । আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তাই চৰকাৰৰ এই বক্তব্যৰ পাছত আৰু কোনো আপত্তি নথকাৰ কথা জনোৱাত আদালতে আবেদনখন নিষ্পত্তি কৰে ।
উল্লেখ্য যে ২০২৫ চনৰ ২৯ মে'ত কেন্দ্ৰীয় বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্রণালয়ে এম কে যাদৱৰ কাৰ্যকালত বনভূমি হস্তান্তৰ সম্পর্কীয় বিষয়ত উত্থাপিত অনিয়মৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল । সেই যোগাযোগৰ ভিত্তিত এম কে যাদৱৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু ২০২৬ চনৰ ১৪ মে'ত তেওঁৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকাল বৃদ্ধিৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই কেন্দ্ৰৰ নির্দেশসমূহ পৰীক্ষা কৰিছিল নে নাই, সেই বিষয়ে ১১ নৱেম্বৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছিল ।
পৰৱৰ্তী শুনানিত চৰকাৰে কাৰ্যকাল পুনৰ বৃদ্ধি নকৰাৰ সিদ্ধান্ত অৱগত কৰে । এম কে যাদৱে ২০২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক তথা বন বাহিনীৰ মুৰব্বী হিচাপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল । তাৰ পাছত ২০২৪ চনৰ ১ মাৰ্চৰ পৰা এবছৰৰ বাবে চুক্তিভিত্তিকভাৱে বন বিভাগৰ বিশেষ মুখ্য সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰথমটো কার্যকাল বৃদ্ধি আৰু ২০২৬ চনৰ ১৪ মে'ত তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে পুনৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ।
ইপিনে এম কে যাদৱৰ কাৰ্যকালত শিৱসাগৰৰ গেলেকী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ২৮ হেক্টৰ আৰু হাইলাকান্দিৰ ইনলাইন সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ১১.৫ হেক্টৰ ভূমি অসম আৰক্ষীৰ কমাণ্ডো বাহিনীৰ শিবিৰ স্থাপনৰ বাবে হস্তান্তৰৰ অনুমতি প্ৰদানৰ বিষয়টোও আইনী বিতৰ্কৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল । পৰিৱেশ কৰ্মী ৰোহিত চৌধুৰীয়ে এই সিদ্ধান্তসমূহৰ লগতে যাদৱৰ পুনৰ নিযুক্তিৰ বৈধতাক প্রত্যাহ্বান জনাইছিল ।
ইয়াৰ বিপৰীতে অসম চৰকাৰে আদালতত দাখিল কৰা শপতনামাত এম কে যাদৱৰ সিদ্ধান্তৰ সমৰ্থনত যুক্তি দাঙি ধৰিছিল । চৰকাৰৰ মতে সংশ্লিষ্ট বনভূমি হস্তান্তৰৰ অনুমতিত তদানীন্তন বন সংৰক্ষণ আইন আৰু প্ৰযোজ্য বিধিৰ আধাৰত প্ৰদান কৰা হৈছিল । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ত প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভ কৰাৰ কথাও চৰকাৰে উল্লেখ কৰিছিল ।
তদুপৰি ২০২৫ চনৰ ৩০ মে'ত ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণে ইনাৰলাইন বনাঞ্চলৰ ভূমি হস্তান্তৰ সম্পৰ্কীয় গোচৰ নিষ্পত্তি কৰাৰ কথাও চৰকাৰে নিজৰ যুক্তিৰ সমৰ্থনত উল্লেখ কৰিছিল । অৱশেষত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ ৰূপে পৰিচিত এম কে যাদৱে পুনৰ চুক্তিভিত্তিকভাৱে নিযুক্তি লাভ কৰিলে । অৱশ্যে এইবাৰ বন বিভাগৰ বিপৰীতে চুক্তিভিত্তিকভাৱে খনি আৰু খনিজ বিভাগত নিযুক্তি লাভ কৰে ।