অনশনত বহিল অধিবক্তা সমাজ: উপস্থিত নাথাকে ৰংমহলৰ আধাৰশিলা স্থাপনত

উত্তৰ গুৱাহাটীত উচ্চ ন্যায়ালয় আধাৰশিলা স্থাপনৰ পূৰ্বে অনশনত বহিল অধিবক্তা সমাজ ৷ প্ৰয়োজন হ’লে আইনৰ কাষ চপাৰো হুংকাৰ ।

অনশনত বহিল অধিবক্তা সমাজ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 8, 2026 at 4:54 PM IST

গুৱাহাটী : প্ৰসংগ- গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহললৈ স্থানান্তৰ ৷ অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে আজিও সৰৱ হৈ আছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বাৰ এছ’চিয়েশ্যন । জানিব পৰা মতে, অহা ১১ জানুৱাৰীত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলৰ প্ৰস্তাৱিত এলেকাত সংহত ন্যায়িক আদালত চৌহদৰ স্থাপন কৰা হ'ব আধাৰশিলা । চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নাই অধিবক্তা সমাজে ।

চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে তিনিদিনীয়াকৈ অৰ্থাৎ ৮, ৯ আৰু ১১ তাৰিখে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বাৰ এছ’চিয়েশ্যনে এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ৷ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলৰ প্ৰস্তাৱিত এলেকাত আধাৰশিলা স্থাপনৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে অনশনত বহিল অধিবক্তা সমাজ ।

অনশনত বহিল অধিবক্তা সমাজ (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পুৰণি ভৱনৰ সন্মুখত অধিবক্তা সমাজে গ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী । লগতে প্ৰতিবাদী অভিবক্তাসকলে আধাৰশিলা স্থাপনৰ সকলো কাৰ্যসূচীৰ পৰা বিৰত থকাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে বাৰ এচ'ছিয়েশ্যনৰ সকলো সদস্যক সেই কাৰ্যসূচীৰ পৰা বিৰত থকাৰ বাবে আহ্বান জনায় ।

উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ লগতে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰে কয়, ‘‘১১ তাৰিখৰ সেই কাৰ্যসূচীত আমি উপস্থিত নাথাকো । আমি যোৱা সময়ছোৱাতো দেখিছো এই চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদকে ভ্ৰূক্ষেপ নকৰে । যি মন যায় তাকে কৰে ৷ আনকি ন্যায়পালিকাকো বৃদ্ধ আংগুষ্ঠ দেখুৱায় ৷ সেই বাবে তেওঁলোকে আমাৰ কথাটো শুনিব বুলি আমি ভবা নাই । কিন্তু আমি ভাবো আমাৰ এইটো যি প্ৰতিবাদ সেইটো অব্যাহত ৰাখিব লাগিব ।’’

জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বৰঠাকুৰে আৰু কয়, ‘‘বৃহৎ সংখ্যক অধিবক্তাই স্থানান্তাৰিত কৰা বিপক্ষে মাত মাতিছে । ১২০০ জন অধিবক্তাই স্থানান্তাৰিত কৰাৰ বিপক্ষে ভোটদান কৰিছিল ৷ মাত্ৰ ১৫৪ জন অধিবক্তাইহে ইয়াৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিছিল । ইয়াৰোপৰি অধিকাংশ চৰকাৰী অধিবক্তায়ো ইয়াৰ বিপক্ষে ভোটদান কৰিছিল । গতিকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ কৰিছো । ১১ তাৰিখেও আমাৰ ইয়াত প্ৰতিবাদ চলি থাকিব ।" আনহাতে প্ৰয়োজন হ’লে আইনৰ কাষ চাপিম বুলিও মন্তব্য কৰে প্ৰতিবাদী অধিবক্তা সমাজে ৷

উত্তৰ গুৱাহাটীত উচ্চ ন্যায়ালয় আধাৰশিলা স্থাপনৰ পূৰ্বে অনশনত বহিল অধিবক্তা সমাজ (ETV Bharat Assam)

আন এগৰাকী প্ৰতিবাদী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই কয়, ‘‘অতি পৰিতাপৰ বিষয়, অধিবক্তা সমাজে কৰি থকা প্ৰতিবাদ চৰকাৰ তথা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা নকৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে ৰংমহলত যি মাটি লোৱা বুলি শুনিছে, ১১ তাৰিখে তাত শিলান্যাস কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণী আগবঢ়াইছে ৷ এই অনুষ্ঠানৰ বাবে আমাৰ অভিবক্তা সমাজৰ সহযোগিতা মুঠেও নাথাকিব ৷ উচ্চ ন্যায়ালয় স্থানান্তৰৰ এই বিষয়টো আমি বিৰোধিতা কৰি আছো, তেনেক্ষেত্ৰত আমাৰ অভিবক্তাসকলে তাত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিম ৷ এই কথা সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি সকলো অধিবক্তাকে জনাই থৈছো ৷

আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই কয় এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহললৈ স্থানান্তৰৰ হ’লে কেৱল অভিবক্তাসকলৰে নহয় ইয়াত কাম কৰা ছুইপাৰ, পিয়ন আদি সকলোৰে অসুবিধা হ’ব ৷ বহুদূৰৰ পৰা তৃতীয়-চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকল ইয়ালৈ আনে ৷ কিছুমানে সোণাপুৰৰ পৰা চাইকেল মাৰি ইয়ালৈ আহে ৷ কিন্তু উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰ কৰিলে তেওঁলোক বিপদত পৰিব ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰ কৰিলে বিশেষকৈ মহিলা আৰু কনিষ্ঠ অধিবক্তাসকলৰো বহু অসুবিধা হ’ব ৷ ফলত তেওঁলোকে আধাতে প্ৰেকটিচ সামৰিব লাগিব ৷ আনকি ইয়াতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় থকাৰ ফলত বহু সুবিধা হয় ৷ কিন্তু ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ হ’লে উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ অহা লোকসকলো বিপদত পৰিব ৷ কাৰণ থকা ঠাইৰ পৰা আদি কৰি সকলো সুবিধা এই স্থানতে আছে ৷ সেয়ে চৰকাৰে এই বিষয়ে এবাৰ ভাবি চাব লাগিছিল ৷’’

সম্পাদকৰ পচন্দ

