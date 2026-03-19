জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ বাবে গঠন ফাষ্টট্ৰেক আদালত
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ বাবে মনোনীত কৰিছে ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাক ।
Published : March 19, 2026 at 1:45 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ আজি ৬ মাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে । এই দিনটোতে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়াল তথা অনুৰাগী আৰু অসমবাসীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ এক খবৰ । ৬ মাহে চলি থকা বিভিন্ন দাবী আৰু জল্পনা-কল্পনাৰ অন্তত গঠন হ'ল ফাষ্টট্ৰেক আদালত ।
এতিয়াৰে পৰা ফাষ্টট্ৰেক আদালতত প্ৰতিদিনে চলিব জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া । বাক্সাৰ জিলা ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ তত্বাৱধানত চলিব গোচৰৰ শুনানি । এক্সৰ এটা পোষ্টত এই কথা ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
Today marks a significant milestone in our collective pursuit of justice in the beloved Zubeen Garg murder case.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 19, 2026
The Hon’ble Chief Justice of the Gauhati High Court has been pleased to nominate Smt. Sharmila Bhuyan, presently serving as District Judge, Baksa, to preside over an…
লগতে পঢ়ক :
জুবিনক্ষেত্ৰৰ স্বাৰ্থত সকলো অনুৰাগীক একগোট হোৱাৰ আহ্বান সংগীত শিল্পী মানস ৰবীনৰ