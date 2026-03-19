জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰৰ বাবে গঠন ফাষ্টট্ৰেক আদালত

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ বাবে মনোনীত কৰিছে ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাক ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 19, 2026 at 1:45 PM IST

গুৱাহাটী : অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ আজি ৬ মাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে । এই দিনটোতে জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়াল তথা অনুৰাগী আৰু অসমবাসীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ এক খবৰ । ৬ মাহে চলি থকা বিভিন্ন দাবী আৰু জল্পনা-কল্পনাৰ অন্তত গঠন হ'ল ফাষ্টট্ৰেক আদালত ।

এতিয়াৰে পৰা ফাষ্টট্ৰেক আদালতত প্ৰতিদিনে চলিব জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া । বাক্সাৰ জিলা ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ তত্বাৱধানত চলিব গোচৰৰ শুনানি । এক্সৰ এটা পোষ্টত এই কথা ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

