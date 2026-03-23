দমকলৰ পাইপেৰে পানীৰ সলনি ওলাইছে গেছ; চাহ-ভাত ৰান্ধি খাইছে গৃহস্থই

ৰন্ধন গেছৰ নাটনিৰ সময়তো এটা পৰিয়ালে বিনামূলীয়াকৈ দিনে-ৰাতিয়ে লাভ কৰিছে গেছ । যোৰহাটৰ ঘটনা এয়া ৷

দমকলৰ পাইপেৰে পানী নহয় ওলাইছে গেছ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 23, 2026 at 12:33 PM IST

যোৰহাট : মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ ফলত বিশ্বজুৰি হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । বিশেষকৈ ইন্ধনৰ নাটনিয়ে অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে । ভাৰত তথা অসমতো ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ নাটনিৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে । বুকিং কৰাৰ পিছতো দীৰ্ঘদিনলৈ চিলিণ্ডাৰ নোপোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে বহু পৰিয়ালৰ । কিন্তু তাৰ মাজতে যোৰহাটত আচৰিত ঘটনা । এডাল পাইপেৰে অহৰহ ওলাইছে গেছ ।

এবছৰৰো অধিক সময় ধৰি এনেদৰে পাইপেৰে ওলাই আছে গেছ । পাইপৰ মুখত জুই সংযোগ কৰাৰ লগে লগে পাইপডাল জ্বলি উঠে । সেই পাইপৰ মুখত চাহ বনাইও খাইছে এটা পৰিয়ালে । এই পাইপডালৰ কথা এতিয়া যোৰহাট জিলাখনতে ৰহস্য হৈ পৰিছে । বহুতৰ বাবে কৌতূহল হৈ পৰা এই পাইপডাল চাবলৈ বিভিন্নজনৰ আগমনো হৈছে । বহুতে সন্দেহ কৰিছে এয়া অলৌকিক ঘটনা নে প্ৰাকৃতিৰ ৰহস্য !

এই ঘটনাটো যোৰহাটৰ ন-আলি ঢেকিয়াজুলিৰ কঁহাৰ গাঁৱৰ জিতু গগৈৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে । কোনো বাধা নোহোৱাকৈয়ে বিগত প্ৰায় ১৪ মাহ ধৰি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া প্ৰাকৃতিক গেছ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । ফলত পৰিয়ালটোৱে আজিৰ এই ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ নাটনিৰ সময়তো তেওঁলোকে সকাহ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ।

এটা দমকল স্থাপনৰ সময়তে পৰিয়ালটোৱে এই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল । পৰিয়ালৰ সদস্য জিতু গগৈয়ে জনোৱা মতে অঞ্চলটোত খোৱাপানীৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে । যাৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে এটা দমকল স্থাপনৰ কথা চিন্তা কৰিলে । সেই মতে আজিৰ পৰা প্ৰায় ১৪ মাহ আগতে মিস্ত্ৰী মানি আনি দমকল স্থাপনৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে । প্ৰায় ৭০ ফুট গভীৰতালৈ পানীৰ পাইপ স্থাপন কৰা হ'ল । কিন্তু তাৰ পিছতো পানী নোলাল । কিন্তু পাইপেৰে কিছুমান শব্দ আহিবলৈ ধৰিলে ।

এই সন্দৰ্ভত জিতু গগৈয়ে কয়, "টিউবেল ফিট কৰা হৈ গ'ল কিন্তু যেতিয়া টিউবেলটো মাৰিবলৈ ধৰিলো খলখলনি শব্দহে ওলাইছিল । তেতিয়া মিস্ত্ৰীয়ে ক'লে যে ইয়াৰ পৰা পানী নোলাই গেছহে ওলাব ।" মিস্ত্ৰীৰ ভাষ্যত পতিয়ন গৈ গৃহস্থই জুইশলা মাৰি দিয়া হৈছিল আৰু লগে লগে জুই জ্বলি উঠিছিল । পিছত তেওঁলোকে এয়া প্ৰাকৃতিক গেছ বুলি ধাৰণা কৰি লয় ৷ লক্ষণীয়ভাৱে সেইদিন ধৰি পৰিয়ালটোৱে এই গেছৰ সহায়ত সকলো ৰন্ধা-বঢ়াৰ কাম কৰি আহিছে । কোনো বিশেষ যন্ত্ৰপাতি নোহোৱাকৈয়ে কেৱল জুইশলা জ্বলাই গেছ ব্যৱহাৰ কৰিছে । কাম শেষ হ'লে আকৌ জুই নুমুৱাই দিয়া হয় ।

আচলতে এয়া কোনো অলৌকিক ঘটনা নহয় । উজনি অসমৰ বহু জিলা বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট আদিত এইধৰণৰ ঘটনা স্বাভাৱিক । প্ৰায়ে এনেদৰে দমকল বা মুকলি পথাৰতো গেছ নিৰ্গমন হোৱা দেখা যায় । কেতিয়াবা যদি অইল ইণ্ডিয়াৰ পাইপ ফাটি গেছ ওলাই কেতিয়াবা আকৌ মাটি তলৰ পৰা অবিৰতভাৱে গেছ নিৰ্গমন হয় । বহু গৱেষকে পূৰ্বে এই সন্দৰ্ভত গৱেষণাও কৰিছে । সেই গৱেষণা অনুসৰি কিছু কিছু স্থানত প্ৰাকৃতিক গেছৰ ভাণ্ডাৰ থকাৰ অনুমানো নুই কৰিব নোৱাৰি । যাৰ বাবে সম্ভৱতঃ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখা যায় ।

কিন্তু যোৰহাটৰ এই ঘটনা সহজভাৱে লোৱা নাই একাংশ সচেতন লোকে । পৰিয়ালটোৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ ভয়ংকৰ বিপদ মাতি আনিব পাৰে বুলিও বহুতে সন্দেহ কৰিছে । আনকি পৰিয়ালটোৱেও সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসন তথা অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে । অৱশ্যে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ পৰীক্ষা বা বিজ্ঞানসন্মত ব্যৱস্থাৰ অন্তত সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব । আচলতে পাইপডালেৰে গেছ কিয় নিৰ্গমন হৈছে !

