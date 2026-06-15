শিৱসাগৰত পুনৰ অ'এনজিচিৰ পাইপলাইনত গেছ নিৰ্গমন: শিলাকুটীত আতংকময় পৰিৱেশ

শিৱসাগৰত পুনৰ অ'এনজিচিৰ পাইপলাইনত গেছ নিৰ্গমন: শিলাকুটীত আতংকময় পৰিৱেশ
শিলাকুটী ভকত গাঁৱত অ’এনজিচিৰ গেছ পৰিবাহী পাইপলাইনত গেছ নিৰ্গমন । নিৰন্তৰ গেছ নিৰ্গতৰ বাবে অঞ্চলটোত আতংকময় পৰিৱেশ ।
Published : June 15, 2026 at 4:14 PM IST
শিৱসাগৰ: শিৱসাগৰ জিলাৰ শিলাকুটী ভকত গাঁৱত সোমবাৰে অ’এনজিচিৰ (ONGC) এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গেছ পৰিবাহী পাইপলাইনত ফাঁট মেলাৰ ফলত এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । পাইপলাইনটোৰ পৰা অহৰহভাৱে গেছ নিৰ্গত হৈ থকাৰ ফলত সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এতিয়া আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।
স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, এই দুৰ্ঘটনাটো অ’এনজিচি কৰ্তৃপক্ষৰ সম্পূৰ্ণ গাফিলতিৰ বাবে হৈছে । অতি পুৰণি পাইপলাইনটো পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বিপৰীতে অ’এনজিচিয়ে কেৱল জোৰা-টাপলি মাৰিয়েই কাম চলাই অহাৰ বাবেই আজি এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । পাইপলাইনটো ফাটি যোৱাৰ ফলত গেছৰ তীব্ৰ নিৰ্গমন আৰম্ভ হৈছে । যাৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্ততে এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড বা বিস্ফোৰণৰ দৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ঘটাব পাৰে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "আজি প্ৰায় এবছৰমানেই হ'ল এইটো ঘটনা । আজি তিনিমাহৰ পৰা এনেদৰে বুদবুদ কৰি আছে । আৰু কালিৰে পৰা ধোঁৱা ওলাইছে । ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এইটো বৃহৎ এটা ঘটনা ঘটিব । আগতেও লিকেজ হৈছিল, ক্ষতিপূৰণ নিদিলে । তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে ধৰিলে, কাগজ-পত্ৰও নিলে । কিন্তু ক্ষতিপূৰণ নিদিলে । সেইকাৰণে এতিয়া কাম কৰিবলৈ অহা নাই । "
জানিব পৰা মতে, ইতিমধ্যে অ'এনজিচি কৰ্তৃপক্ষ উক্ত স্থানত উপস্থিত হৈ গেছ নিৰ্গমন বন্ধ কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে বিগত সময়তো শিৱসাগৰত অ'এনজিচিৰ পাইপলাইনত গেছ নিৰ্গমনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । যাৰ ফলত স্থানীয় লোকসকল ব্যাপক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে । যোৱা বছৰ এই একে জুন মাহত শিৱসাগৰৰ ৰুদ্ৰসাগৰৰ ভটীয়াপাৰস্থিত অ'এনজিচিৰ বাৰীচুকৰ ৰিগত গেছ নিৰ্গমন হয় । ১২ জুন তাৰিখে শিৱসাগৰৰ বাৰীচুকৰ ১৪৭(এ) ৰিগত সংঘটিত প্ৰাকৃতিক গেছ নিৰ্গমন ১৫ দিনৰ মূৰত প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ অৱশেষত অ'এনজিচিয়ে সক্ষম হৈছিল ।
বিদেশী বিশেষজ্ঞৰ লগতে অ'এনজিচিৰ 'ৰিজিঅ'নেল ক্ৰাইচিছ মেনেজমেণ্ট টীম'-এ এই নিৰ্গমন ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।