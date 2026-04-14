গো-ধন হ্ৰাস পালেও পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ পুৱাতে ৰাইজ ওলাল নৈৰ ঘাটলৈ

লাও খা, বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা... !

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 14, 2026 at 2:29 PM IST

বিশ্বনাথ : আজি গৰু বিহু । ৰাজ্য়জুৰি পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে গৰু বিহু পালন কৰা হৈছে । এই দিনটোতে কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্য়খনত গো-ধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি প্ৰতিটো প্ৰান্ততে নৈ-বিল,পুখুৰীৰ পাৰত পুৱাতেই গৰুক গা ধুৱাই, দীঘলতি, মাখিয়তিৰে কোবাই লাও-বেঙেনা খুৱাই দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰে ।

গৰু বিহু অসমীয়া কৃষিজীৱী সমাজৰ অংশ বুলি কোৱা হয় । চ'ত আৰু ব'হাগ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা পালন কৰা এই উৎসৱে অসমীয়া সমাজৰ কৃষি আৰু গো-সম্পদৰ প্ৰতি থকা শ্ৰদ্ধাৰ কথাকে প্ৰতিফলিত কৰে । এই গৰু বিহুৰ সমান্তৰালকৈ অসমীয়া ৰাইজে নৱবৰ্ষক আদৰাৰ বাবে ঘৰে ঘৰে পিঠা-পনা প্ৰস্তুত কৰে । অসমৰ আন প্ৰাপ্তৰ লগতে বিশ্বনাথ জিলাৰ বিহালী,গহপুৰ সমষ্টিৰ লগতে বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ বিশ্বনাথ ঘাটত, গহপুৰ গমিৰি ঘাট, বিহালী ৰাংছালী কাছকটা ঘাট, দলনি আদিত মঙলবাৰে পুৱাই ৰাইজে নিজৰ নিজৰ গৰু নদীৰ পাৰলৈ নি গা ধুৱালে ।

ইফালে, ৰাজ্যত পূৰ্বৰ তুলনাত দিনক দিনে গৰু হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় ব্য়ক্তি পুতুল দাসে কয়, "বিহু অবিহনে অসমীয়া জাতি কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে । সকলোৱে অসমৰ তিনিটা বিহুৱেই পালন কৰো, কাৰণ আমি কৃষিজীৱী লোক । আমি কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰো । ইয়াৰ লগত সৰ্ম্পক থকা এবিধ পোহনীয়া জন্তু হৈছে গৰু । কাৰণ গৰু নহ'লে কৃষিকৰ্ম কৰিব নোৱাৰো । গতিকে গৰুক আমি পূজা কৰো ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "ৰঙালী বিহুৰ এটা অংগ গৰু । গতিকে গৰু অবিহনে ব'হাগ বিহু অসম্ভৱ । আজি গৰু বিহু,সেইবাবে আমি বছৰটোৰ বাবে গৰুহালক ভালকৈ মাহ, হালধিৰে নদীৰ পাৰত, পুখুৰীৰ পাৰত গা ধুৱাই আশীৰ্বাদ দিও যাতে গৰুহাল সুস্থ সবল হৈ থাকে ।" লগতে পুতুল দাসে কয় যে ৰাজ্য়খনত পূৰ্বৰ তুলনাত গৰু বহু পৰিমানে হ্ৰাস পাইছে । যোৱা কেইবছৰ ধৰি ৰাজ্যত বহু অসমীয়া লোকে গৰু পালন কৰিবলৈ বাদ দিছে । যাৰ ফলত আজি গৰু বিহুৰ দিনা যিদৰে গৰু দেখা পাব লাগিছিল তেনে দৃশ্য দেখা পোৱা নাই । তাৰ অন্যতম কাৰণ গৰু বেচা-কিনাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বহু বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।" ফলত বহুতে গৰু পালন কৰিবলৈ টান পোৱা হৈছে বুলি তেওঁ কয় ।

গৰু চাটৰ বিষয় জানো আহক :

আপুনি জানেনে গৰু চাট কি দৰে সাজে ? ইয়াত কি কি সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে ? প্ৰকৃততে গৰু বিহুৰ দিনটোৰ অন্যতম উপাদান হৈছে গৰু চাট । গৰু চাট প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বাঁহৰ কামি । কোনোবাই এই চাট দুদলীয়াকৈ বনাই, আন কোনোবাই আকৌ তিনিদলীয়াকৈ বনাই । এই গৰু চাটত থাকে বেঙেনা, তিতা কেৰেলা, লাও, ঠেকেৰা,হালধি আদি । এই সমূহ একগোট কৰি বাঁহৰ কামিৰে প্ৰস্তুত কৰা চাটত ভৰাই পুৱাই নিজৰ গৰুকেইটা গোহালিত মাহ হালধিৰে ধুৱাই নৈ-বিল,পুখুৰী আদিৰ পাৰত লৈ গৈ এই চাটত থকা বেঙেনা, লাও, হালধি, ঠেকেৰা আদি গালৈ দলিয়াই কোৱা হয়,' লাও খা, বেঙেনা খা, ঠেকেৰা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা ।'

