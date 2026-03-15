বতাহ-বৰষুণৰ মাজত অকলশৰীয়া গ'ল্ডি, মাজনিশা তেওঁৰ কাষত গৰিমা

বতাহ-বৰষুণত পুতৌলগা অৱস্থা জুবিনক্ষেত্ৰৰ । মৰমৰ মানুহজনৰ শেষ শয়নস্থলীত মাজনিশা উপস্থিত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ।

Garrima Saikia Garg present at 'Zubeen Kshetra' in Sonapur at midnight on Saturday
জুবিন ক্ষেত্ৰত মাজনিশা উপস্থিত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 10:06 AM IST

সোণাপুৰ: বতাহ-বৰষুণৰ মাজত প্ৰাণৰ মানুহজন কেনেকৈ আছে, তাকে ভাবি ভাবি ব্যাকুল হৈ সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত শনিবাৰে মাজনিশা উপস্থিত হ'লগৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । সেমেকা দুচকুৰে এফালৰ পৰা চাই গ'ল মৰমৰ মানুহজনৰ শেষ শয়নস্থলীৰ প্ৰতিপদ সামগ্ৰী ।

শুকুৰবাৰে অহা বতাহ-বৰষুণৰ পিছতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । আবেগিক হৈ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ লিখিছিল,"মুষলধাৰে বৰষুণ আহিছে... Goldie, তুমি ঠিকে আছানে ? প্ৰকৃতি মাতৃয়ে নিজেই আৱৰি সামৰি ৰাখিব তোমাক মোৰ সোণ !"

জুবিনক্ষেত্ৰত মাজনিশা উপস্থিত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

প্ৰিয় গ'ল্ডিৰ বাবে চিন্তিত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে শনিবাৰে দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ পাছত মাজনিশাই উপস্থিত হয় জুবিনক্ষেত্ৰত । অনুৰাগীসকলে মৰমেৰে শিল্পীগৰাকীক উপহাৰ দিয়া বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহ তিতিছিল শুকুৰবাৰৰ বৰষুণজাকত । মাজনিশা জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আৰু সামগ্ৰীসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগীৰ আবেগ যাতে নষ্ট নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে এই তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছে ।

উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে অহা এজাক বৰষুণতে জুবিনক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হয় এক পুতৌলগা অৱস্থাৰ । পুৰণি টেণ্টৰ পৰা পানী পৰি সম্পূৰ্ণৰূপে তিতি যায় ধূপ-বন্তি জ্বলোৱা স্থান । লগতে বৰষুণত তিতি যায় প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে দিয়া বহু মূল্যৱান উপহাৰ তথা সামগ্ৰীবোৰ ।

পুৰণি হৈ পৰা টেণ্ট আৰু উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ অভাৱত এই স্মৃতি চিহ্নসমূহ নষ্ট হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে । বাৰিষা সমাগত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অতি শীঘ্ৰেই যদি জুবিনক্ষেত্ৰৰ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়, তেন্তে আগন্তুক দিনত পৰিৱেশ আৰু অধিক শোচনীয় হৈ পৰিব বুলি সচেতন মহলে আশংকা ব্যক্ত কৰিছে ।

