বতাহ-বৰষুণৰ মাজত অকলশৰীয়া গ'ল্ডি, মাজনিশা তেওঁৰ কাষত গৰিমা

বতাহ-বৰষুণৰ মাজত অকলশৰীয়া গ'ল্ডি, মাজনিশা তেওঁৰ কাষত গৰিমা
বতাহ-বৰষুণত পুতৌলগা অৱস্থা জুবিনক্ষেত্ৰৰ । মৰমৰ মানুহজনৰ শেষ শয়নস্থলীত মাজনিশা উপস্থিত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ।
Published : March 15, 2026 at 10:06 AM IST
সোণাপুৰ: বতাহ-বৰষুণৰ মাজত প্ৰাণৰ মানুহজন কেনেকৈ আছে, তাকে ভাবি ভাবি ব্যাকুল হৈ সোণাপুৰৰ জুবিনক্ষেত্ৰত শনিবাৰে মাজনিশা উপস্থিত হ'লগৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । সেমেকা দুচকুৰে এফালৰ পৰা চাই গ'ল মৰমৰ মানুহজনৰ শেষ শয়নস্থলীৰ প্ৰতিপদ সামগ্ৰী ।
শুকুৰবাৰে অহা বতাহ-বৰষুণৰ পিছতে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ । আবেগিক হৈ সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ লিখিছিল,"মুষলধাৰে বৰষুণ আহিছে... Goldie, তুমি ঠিকে আছানে ? প্ৰকৃতি মাতৃয়ে নিজেই আৱৰি সামৰি ৰাখিব তোমাক মোৰ সোণ !"
প্ৰিয় গ'ল্ডিৰ বাবে চিন্তিত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে শনিবাৰে দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ পাছত মাজনিশাই উপস্থিত হয় জুবিনক্ষেত্ৰত । অনুৰাগীসকলে মৰমেৰে শিল্পীগৰাকীক উপহাৰ দিয়া বিভিন্ন সামগ্ৰীসমূহ তিতিছিল শুকুৰবাৰৰ বৰষুণজাকত । মাজনিশা জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় আৰু সামগ্ৰীসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা অনুৰাগীৰ আবেগ যাতে নষ্ট নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে এই তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছে ।
উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে অহা এজাক বৰষুণতে জুবিনক্ষেত্ৰত সৃষ্টি হয় এক পুতৌলগা অৱস্থাৰ । পুৰণি টেণ্টৰ পৰা পানী পৰি সম্পূৰ্ণৰূপে তিতি যায় ধূপ-বন্তি জ্বলোৱা স্থান । লগতে বৰষুণত তিতি যায় প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীয়ে দিয়া বহু মূল্যৱান উপহাৰ তথা সামগ্ৰীবোৰ ।
পুৰণি হৈ পৰা টেণ্ট আৰু উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ অভাৱত এই স্মৃতি চিহ্নসমূহ নষ্ট হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে । বাৰিষা সমাগত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অতি শীঘ্ৰেই যদি জুবিনক্ষেত্ৰৰ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়, তেন্তে আগন্তুক দিনত পৰিৱেশ আৰু অধিক শোচনীয় হৈ পৰিব বুলি সচেতন মহলে আশংকা ব্যক্ত কৰিছে ।