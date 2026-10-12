পানী নসৰকা চাৰ্জশ্বিটত কেনেকৈ সুৰুঙা ওলাল ? চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন গৰিমা-পামী-জুবিন অনুৰাগীৰ
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদ ৷ জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদ চলিব বুলি হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ৷
Published : October 12, 2026 at 4:25 PM IST
সোণাপুৰ : হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত কায়িকভাৱে নথকা এটা বছৰ পাৰ হ'ল ৷ বিগত এবছৰত জুবিন গাৰ্গক ছিংগাপুৰত হত্যা কৰা বুলি অসমৰ ন্যায়ালয়ত যি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ, পামী বৰঠাকুৰ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগী-অনুগামীসকলে ৷
বিশেষকৈ যেতিয়াই কাৰাবন্দী অমৃতপ্ৰভা মহন্তই জামিন পালে তাৰ পাছতে সামাজিক মাধ্যমত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াক লৈ চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিছে ৰাইজে ৷ সমান্তৰালকৈ সোমবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে জুবিন গাৰ্গ ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত জুবিন ক্ষেত্ৰত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হয় ৷ উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ৷
চৰকাৰ আৰু এছআইটিলৈ কেইবাটাও প্ৰশ্নৰে গৰিমাই কয়, "আমি সকলোৱে অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি এটা বছৰ পাৰ কৰিলো । এটা বছৰে আমি ভাবি আছিলো সকলোবোৰ সঠিক দিশেৰে আগবাঢ়িব । কাৰণ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনত ঘোষণা কৰিছিল জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা হৈছিল বুলি । তেওঁৰ দৰে দায়িত্বশীল ব্যক্তি এজনে কেতিয়াও ভুল কথা ক'ব নোৱাৰে ।"
তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰু চাৰ্জশ্বিটৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এছআইটিয়ে কৈছিল পানী নসৰকা চাৰ্জশ্বিট দিয়া হৈছে । কিন্তু সেই চাৰ্জশ্বিটত এতিয়া ইমান সুৰুঙা ওলাইছে যে মূল অভিযুক্ত, যাৰ বিৰুদ্ধে ১০৩ ধাৰা লাগিছিল তেওঁ কেনেকৈ জামিন পালে ?"
গৰিমাই আৰু কয়, "অসমৰ একাংশ ৰাইজে পূৰ্বে ঠিকেই অনুমান কৰিছিল ৷ এবছৰে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা আৰু আইনৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি শান্তিৰে আছিলো ৷ কিন্তু আজিৰ অৱস্থাটো হৈছে গোটেই নাওখনৰে দেখোন তলি ফুটা । যিজন অভিযুক্তই প্ৰমাণ নষ্ট কৰিবলৈ ভিডিঅ' ডিলিট কৰিছিল তেওঁ জামিন পালে, ই অতিশয় নেতিবাচক ।"
ইফালে শ্যামকানু মহন্তৰ শুনানি আৰু কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰা প্ৰমাণ নষ্ট কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ খবৰক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"যদি অভিযুক্তই জে'লৰ ভিতৰৰ পৰাই ইমান সাহস দেখুৱাব পাৰে, তেন্তে জে'লৰ পৰা ওলাই আহিলে কি নকৰিব ?"
তেওঁ কয়,"জুবিনৰ দৰে এটা সত্তাক, যাৰ লগত কোটি কোটি জনতা আছে তেনে শক্তিক যিবিলাকে শেষ কৰিব পাৰে, কাইলৈ আমাৰ ঘৰৰ ভণ্টি বা মোক কি কৰিব পাৰে ? আমাৰ জীৱনলৈ ভাবুকি নাহিবনে ? এইবাৰ ষড়যন্ত্ৰকাৰী, হত্যাকাৰীয়ে আমাকো হত্যাৰ চেষ্টা চলাব পাৰে, আমাৰ নিৰাপত্তা ক'ত ?"
জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে কয়, "আমি আইনৰ কথা নাজানো ৷ তেতিয়াই একাংশ অসমবাসীয়ে কৈছিল চাৰ্জশ্বিটখনত বহুত সুৰুঙা আছে বুলি ৷ এতিয়া সেই কথা প্ৰমাণ হ'বলৈ ধৰিছে ৷ এছআইটিয়ে দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বিটখন ইমান যদি শক্তিশালী আছিল তেতিয়া হ'লে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত বুলি চিনাক্ত কৰা এগৰাকীয়ে কেনেকৈ জামিন পালে ?"
লগতে পঢ়ক: নিৰ্বাচন আয়োগক লৈ যুযুধান দুয়োপক্ষ : কংগ্ৰেছৰ 'প্ৰতিবাদ'ৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ বিজেপিৰ 'প্ৰতিবাদ'