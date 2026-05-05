বুঢ়া লুইতৰ সেউজ চাপৰিত শান্তিৰে বসবাস কৰিব জুবিন গাৰ্গে : গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

বুঢ়া লুইতৰ সেউজ চাপৰিত শান্তিৰে বসবাস কৰিব জুবিন গাৰ্গে : গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
Published : May 5, 2026 at 8:47 PM IST
যোৰহাট : হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ নাম ললে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বুকুত শোকে খুন্দা মাৰে ৷ কিন্তু "শ্ব' মাষ্ট গ' অন" বুলি জীৱিত অৱস্থাতে জুবিন গাৰ্গে কৈ গৈছে ৷ সেয়ে দুখৰ মাজতো জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টিৰাজিক সজীৱ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিছে যোৰহাট জিলাৰ টীয়কৰ জাঁজীমুখবাসীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে লুইতৰ চাপৰিত এজাক যুৱক-যুৱতীয়ে ৩৫ বৰ্গ কিলোমিটাৰ চাপৰিত গঢ়ি তুলিছে এখন অৰণ্য আৰু নাম ৰাখিছে জুবিন সেউজ চাপৰি ।
ৰূপক টায়ুং নামৰ এগৰাকী যুৱকৰ নেতৃত্বত এদল যুৱক-যুৱতীৰ প্ৰচেষ্টাত বঢ়া লুইতে ন-কৈ গঢ়া চাপৰিটো শগুণৰ বসতিস্থল লগতে বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে ৷ বৃহৎ চাপৰিটোত ৰোপণ কৰিছে শিমলুৰ লগতে নাহৰৰ পুলি । কেৱল সিমানেই নহয়, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যে যুৱক-যুৱতীৰ দলটোৱে এই চাপৰিটোৰ নামকৰণ কৰিলে জুবিন সেউজ চাপৰি হিচাপে ।
মঙলবাৰে 'জুবিন সেউজ চাপৰি'ত উপস্থিত হৈ গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "নদীকাষৰীয়া তিনি-চাৰিখন গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি ৩৫ বৰ্গ কিলোমিটাৰ চাপৰিত প্ৰথমতে ১০ হাজাৰ গছপুলি ৰোপণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ এতিয়া দেখিছো মাটি যথেষ্ট আছে আৰু গোটেই চাপৰিটো সেউজীয়া কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তেওঁলোক । জুবিনে যেনেকৈ প্ৰকৃতিক ভাল পাইছিল, যেনেকৈ অসমখন হোৱাটো বিচাৰিছিল,সেই আৰ্দশ সাৰোগত কৰিয়ে তেওঁলোকে এই পদক্ষেপ লৈছে ৷ প্ৰকৃতিৰ মাজতেই জুবিন জীয়াই থাকিব, অসমৰ চুকে কোণে এনেদৰে জুবিন অমৰ হৈ থাকক আৰু জুবিন প্ৰবাহমান হৈ থাকক।"
তেওঁ লগতে কয়,"এই অৰণ্য যেতিয়া সেউজীয়া হৈ পৰিব, প্ৰকৃতিয়ে ন ৰূপ পাব তেতিয়া শগুণৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই-চিৰকটি আহিব আৰু জীৱ-জন্তুৰ বসতিস্থান হ'ব ৷ গতিকে তেনেকুৱা এখন ঠাইত জুবিনে নিজেই শান্তি বিচাৰি পাব । তাৰ মাজতে সদায় জুবিন জীয়াই থাকিব । প্ৰকৃতিৰ মাজত জুবিন সুখ শান্তিৰে সদায় থাকক, সেইটোৱে আশা কৰিম ৷"
