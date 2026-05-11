নাহৰ পুলি ৰোপণেৰে জুবিনৰ সপোন পূৰণ কৰিলে গৰিমাই, "ভালে থাকিবা গল্ডি..."

যোৰহাটৰ বঙালপুখুৰীত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷ স্মৃতি সুঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰিল গৰিমা ৷

Published : May 11, 2026 at 9:00 PM IST

যোৰহাট: সোমবাৰে যোৰহাটৰ বঙালপুখুৰী থকা হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ পুৰণি বাসগৃহত উপস্থিত হয় গৰিমা গাৰ্গ আৰু যন্ত্ৰ টীমৰ সদস্যসকল ৷ জুবিন গাৰ্গে কলেজত পঢ়ি থাকোতে উক্ত বাসগৃহৰ কাষতেই এজোপা পাইন গছ ৰোপণ কৰিছিল ৷

যেতিয়াই জুবিন গাৰ্গ পুৰণি বাসগৃহলৈ আহে তেতিয়াই গছজোপা সাবটি ধৰিছিল আৰু গছজোপাৰ সৈতে কথা পাতিছিল ৷ কিন্তু জুবিনে কথা পতা আৰু নিজেই ৰোপণ কৰা গছজোপা ২০২৪ চনৰ ২৯ অক্টোবৰত ধুমুহাত ভাগি পৰিছিল ৷

সেই গছজোপাৰ স্থানতেই পুনৰ আন এজোপা গছ ৰোপণ কৰা কথা কৈছিল জুবিন গাৰ্গে আৰু গছজোপা ৰোপণৰ দিন বাৰো ঠিক কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু জুবিনৰ সেই সপোন পূৰণ নহ'ল যদিও জুবিনৰ সেই আধৰুৱা সপোন বাস্তৱ ৰূপ দিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । সোমবাৰে যোৰহাট বঙালপুখুৰীস্থিত জুবিনৰ পুৰণি বাসগৃহত গৰিমা গাৰ্গ উপস্থিত হৈ জুবিনে পূৰ্বে ৰোৱা স্থানতে আন এটি নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰিলে ৷ গৰিমা গাৰ্গৰ এই কাৰ্যত সহযোগ কৰে 'যন্ত্ৰ' টীমৰ লগতে হীৰু দত্ত পৰিয়ালে । গছপুলি ৰোপণ কৰি পুৰণি বহু স্মৃতি, বহু কথা সুঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰিল গৰিমা গাৰ্গ ৷

এই সন্দৰ্ভত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়,"জুবিনৰ বঙালপুখুৰীৰ পুৰণি গৃহলৈ আহিছো ৷ জুবিনে কলেজত পঢ়ি থাকোতে এজোপা পাইন গছ ৰোপণ কৰিছিল আৰু কেইবা মহলীয়া ঘৰ হোৱা পাছতো গছজোপা দূৰৰ পৰা জিলিকি আছিল । ২০২৪ চনত যেতিয়া ভাইমন দাৰ শ্বুটিং চলি আছিল তেতিয়া আমি গছজোপা চাওঁ । ৰাতি ২ বজাত আহিও জুবিনে গছজোপাক সাবটি ধৰি থাকে আৰু গছজোপাৰ সৈতে কথা পাতে । ২০২৪ চনৰ ২৯ অক্টোবৰত ধুমুহাৰ ফলত গছজোপা ভাঙি যায় আৰু জুবিন পুৰণি বাসগৃহত পৰি যায় ।"

তেওঁ লগতে কয়,"জুবিনে পুনৰ সেই স্থানতে এজোপা গছ ৰুই থৈ যাম বুলি কৈছিল ৷ বঙাল পুখুৰীৰ পূজা অনুষ্ঠানলৈ আহি উক্ত স্থানত আন এজোপা গছ ৰুই থৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল যদিও সেয়া হৈ নুঠিল । সেয়ে সেই স্থানত মই এটি নাহৰ পুলি ৰোপণ কৰিলো । নাহৰৰ পুলিটো লহপহকৈ বাঢ়ি আহক ,জুবিনে পুনৰ পুৰণি বাসগৃহৰ ভেটিতে শান্তিৰে জিৰণি লওক, এয়া মোৰ প্ৰাৰ্থনা ৷"

উল্লেখ্য যে ২০০৩ চনত বঙালপুখুৰীস্থিত জুবিন গাৰ্গ বাসগৃহতো হীৰু দত্তক বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছিল ৷

