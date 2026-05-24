জুবিনে ন্যায় নাপালে কোনে ন্যায় পাব : গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

জুবিনে ন্যায় নাপালে কোনে ন্যায় পাব : গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আবেগিক হৈ পৰিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷
Published : May 24, 2026 at 9:31 AM IST
নগাঁও: শনিবাৰে সন্ধিয়া কণ্ঠশিল্পী জুবলী বৰুৱাৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ সহধৰ্মিনী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ উপস্থিত হয় নগাঁৱৰ কলঙৰ পাৰত অৱস্থিত জুবিন উদ্যানত । তাত উপস্থিত হৈ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ৷ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত কায়িকভাৱে নথকা প্ৰায় ৮ মাহ পাৰ হ’ল ৷ ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পাছতে ৰাজ্যৰ চৌদিশে শূন্যতাই বিৰাজ কৰি আছে ৷
জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ সৃষ্টি যুগ যুগান্তৰলৈ জীয়াই থাকক । মোৰ স্বামী বুলি নহয় এগৰাকী শিল্পী হিচাবে জুবিন ক্ষেত্ৰ সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা আৰু সুন্দৰকৈ ৰখাটো চৰকাৰৰ লগতে সকলোৰে দায়িত্ব বুলি ভাবো । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ কাৰণ আমি জানিব লাগিব ৷ যদি জুবিন গাৰ্গে ন্যায় নাপায় তেতিয়া হ'লে কোনে ন্যায় পাব ?”
বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই কয়, "তিনিমাহৰ পূৰ্বে স্থাপন কৰা জুবিন উদ্যান চাবলৈ আহিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ ৷ জুবিন উদ্যান দেখি অভিভূত বুলি কৈছে গৰিমাই ৷ আমি জুবিনৰ সৃষ্টিক সজীৱ ৰখাৰ স্বাৰ্থতে কলং পাৰত জুবিন উদ্যান নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ জুবিন গাৰ্গৰ নামত নিৰ্মাণ কৰা উদ্যানত জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ লোকে উপস্থিত হৈ যেতিয়া শলাগ লয় সেয়া আমাৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ বিষয় ৷"
কণ্ঠশিল্পী জুবলী বৰুৱাই কয়, “জুবিন গাৰ্গ নোহোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নগাঁৱত উপস্থিত হৈছে ৷ জুবিন গাৰ্গে সদায় নগাঁৱক ভাল পাইছিল । নগাঁৱৰ বুকুৰ মাজতে জুবিন উদ্যান নিৰ্মাণ হৈছে । সকলোৱে জুবিন দাৰ স্মৃতিক সজীৱ কৰি ৰাখিছে ৷”
