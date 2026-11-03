ETV Bharat / state

মুম্বাইলৈ নিয়া হ’ব গৰিমা গাৰ্গক, হতাশ মনেৰে চিকিৎসকক ক’লে 'মই হয়তো জীয়াই নাথাকিম !'

চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাইলৈ পঠোৱা হ'ব গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক । চিকিৎসকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে হতাশা ।

"I Might Not Survive": Garima Saikia Garg Shifted to Mumbai for Treatment
চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাইলৈ পঠোৱা হ'ব গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 3, 2026 at 10:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: "তেওঁ মোক কান্দি কান্দি কৈছে,'মই হয়তো জীয়াই নাথাকিম' ।"- গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ স্বাস্থ্যৰ বৰ্তমান অৱস্থা সন্দৰ্ভত সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত চিকিৎসক ডাঃ হিতেশ বৰুৱাই এই কথা সদৰী কৰে । শনিবাৰে নুনমাটিস্থিত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক 'গীত-মাতৰ গধূলি' অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ হঠাতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল । ততাতৈয়াকৈ তেওঁক গুৱাহাটীৰ নেমকেয়াৰ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।

গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিকিৎসক ডাঃ হিতেশ বৰুৱাই সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত বৰ্তমান তেওঁ সংকটমুক্ত যদিও মানসিকভাৱে চাপত ভুগি থকা বুলি উল্লেখ কৰে । ডাঃ বৰুৱাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ চিকিৎসাত নিয়োজিত চিকিৎসকৰ দলটোৱে উন্নত মানৰ কাউঞ্চেলিঙৰ বাবে তেওঁক অহা এদিন-দুদিনৰ ভিতৰত মুম্বাইলৈ নিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । মুম্বাইৰ এটা বিশেষ কেন্দ্ৰত তেওঁৰ কাউঞ্চেলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে প্ৰায় ১৫ৰ পৰা ২০ দিনৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।’’

গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সন্দৰ্ভত চিকিৎসক ডাঃ হিতেশ বৰুৱাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

চিকিৎসকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বৰ্তমান গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ যথেষ্ট মানসিক চাপত আছে । লগতে নিশা টোপনি নোহোৱা সমস্যাতো তেওঁ ভুগি আছে । নিয়মীয়াকৈ খাদ্য গ্ৰহণ আৰু পৰ্যাপ্ত টোপনি সুস্থ শৰীৰৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় যদিও তেওঁৰ খোৱা-বোৱা আৰু শোৱাৰ নিয়ম সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ আছে । বৰ্তমানৰ তেওঁক জিৰণিৰ প্ৰয়োজন ।’’

ডাঃ বৰুৱাই লগতে কয় যে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ সৈতে কথা পাতোঁতে তেওঁ জীৱনক লৈ হতাশা প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁৰ ভাষ্য অনুসৰি, গৰিমাই কৈছিল, 'মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম ।' মানসিক চিন্তা আৰু সহনশীলতা হেৰুৱাই পেলোৱাৰ ফলতে এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি চিকিৎসকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

বৰ্তমান তেওঁক মানসিকভাৱে সুস্থ কৰি তোলাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । উন্নত চিকিৎসা আৰু কাউঞ্চেলিঙৰ জৰিয়তে তেওঁ পুনৰ স্বাভাৱিক জীৱনলৈ ঘূৰি আহিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে চিকিৎসক ডাঃ হিতেশ বৰুৱাই ।

লগতে পঢ়ক: ৩০ অক্টোবৰত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ আহ্বান

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজ্যপালক ৭ দফীয়া দাবীৰ স্মাৰক পত্ৰ দাখিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ

TAGGED:

গৰিমা গাৰ্গৰ স্বাস্থ্য
ডাঃ হিতেশ বৰুৱাৰ সংবাদমেল
গৰিমা গাৰ্গ অসুস্থ
GARIMA GARG HEALTH UPDATES
TREATMENT OF GARIMA SAIKIA GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.