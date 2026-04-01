ৰাজনীতিৰ মাজলৈ জুবিন গাৰ্গক নাটানিব, আমাৰ পৰিয়ালটোক নাটানিব : গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

ৰাজনীতিৰ মাজলৈ জুবিন গাৰ্গক নাটানিব, আমাৰ পৰিয়ালটোক নাটানিব : গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
ফাষ্টট্রেক আদালতত দ্বিতীয় দিনাৰ বিচাৰ । ৰাজনীতিৰ মাজলৈ জুবিন গাৰ্গক নানিবলৈ আহ্বান গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ।
Published : April 1, 2026 at 12:33 AM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যত যিদৰে অব্যাহত আছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । সমানে চলি আছে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ হত্যাৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াও । ৰাজনৈতিক দলসমূহে যেন নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ আহিলা হিচাপে লৈছে হিয়াৰ আমঠুগৰাকীক । ইয়াকে লৈ মঙলবাৰে আদালতত সৰৱ হৈ পৰা দেখা গ'ল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গক । কাতৰে কৰিলে আহ্বান ।
মঙলবাৰে ফাষ্টট্রেক আদালতত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰ দ্বিতীয় দিনৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্নৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গৰিমা শইকীয়াই কয়, "মই কোনো দল-সংগঠনৰ নাম লৈ নকওঁ । জুবিন গাৰ্গক ৰাজনীতিৰ মাজলৈ আনিব নালাগে । তেওঁ অৰাজনৈতিক ব্যক্তি । তেওঁক নিজৰ মতে থাকিবলৈ দিয়ক । স-সন্মানেৰে থাকিবলৈ দিয়ক । নিজৰ যিটো সত্ত্বা, জুবিনৰ পৰিচয় অস্তিত্ব আছিল সেইমতে তেওঁক থাকিবলৈ দিয়ক । মোৰ সকলোৰ প্ৰতি সেয়াই আহ্বান ।"
ইফালে মঙলবাৰে চলা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আজি ফাষ্টট্রেক আদালতত দ্বিতীয় দিন । চাৰ্জ হিয়েৰিং হৈ আছে । আমি আশাৰে ৰৈ আছোঁ । আইনৰ গণ্ডীৰ মাজত থাকি সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰে আগবাঢ়িব লাগিব । সঠিক উত্তৰটো আমি পাব লাগে ।" ছিংগাপুৰৰ ক’ৰ’ণাৰ্ছ আদালতৰ ৰায় সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "ছিংগাপুৰ আদালতৰ ৰায়ে ইয়াত প্ৰভাৱ পেলাব বুলি নাভাবোঁ । ইয়াৰ বিচাৰটো সম্পূৰ্ণ পৃথক । ইয়াৰ বিচাৰটো ইয়াৰ মতে হ'ব ।"
আনহাতে কাৰাগাৰত অভিযুক্তই ভি আই পি সুবিধা লাভ কৰা বুলি হোৱা চৰ্চা সন্দৰ্ভত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ পত্নীয়ে কয়, "অভিযুক্তসকলে ভি আই পি সা-সুবিধা পাইছে নে নাই, সেইটো মই নাজানোঁ । কিন্তু যদি ভি আই পি সা-সুবিধা যদি পাইছে, সেইটো বেয়া কথা ।"
উল্লেখ্য যে, ন্যায়াধীশ শর্মিলা ভূঞাৰ নেতৃত্বত ফাষ্টট্রেক আদালতত মঙলবাৰে দ্বিতীয় দিনাৰ বিচাৰ চলে । অমৃতপ্ৰভা, সিদ্ধার্থ আৰু শ্যামকানুৰ অধিবক্তাই যুক্তি দর্শায় আদালতত ।