বানাক্ৰান্তৰ সাহাৰ্যৰ বাবে মহানগৰীৰ ৰাজপথত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ সুৰ বাহিনী
বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে শিল্পী-কলা কুশলী ওলাই আহিল ৷ ৯-১১ আগষ্টত বানপীড়িত অঞ্চলত চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিব ৷
Published : August 2, 2026 at 1:28 PM IST
গুৱাহাটী : হার্টথ্রব জুবিন গাৰ্গৰ বাট বুলিছে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্তৰ বাবে সাহাৰ্য বিচাৰি দেওবাৰে মহানগৰীৰ ৰাজপথত নামিছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । চলচ্চিত্ৰ সমাজ অসম, কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেচন, অভিনয়া, জুবিন ফেন ক্লাৱ, গুৱাহাটী চিনে মিউজিছিয়ানচ এছ’চিয়েচন আৰু সৰ্বভাৰতীয় চিকিৎসালয় সংন্থাৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত বানাক্ৰান্তৰ সাহাৰ্যৰ বাবে গুৱাহাটীত জনসংযোগ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ৷
জয়ন্ত হাজৰিকা, জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে ওলাই আহিল সুৰ বাহিনী । কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়,"জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে আমি সুৰ বাহিনী ওলাই আহিছো । তেওঁলোকে যিদৰে বিশ্বাস কৰিছিল যে শিল্পী-কলা কুশলীক সদায় ৰাইজে স্বীকৃতি দিয়ে ৰাইজে পৰিচয় দিয়ে । এনেকুৱা দুৰ্যোগৰ সময়ত আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আগবাঢ়িলেহে বিপদৰ সময় অতিক্ৰম কৰিব পাৰিম ।"
তেওঁ লগতে কয়,"তেওঁলোকৰ আদৰ্শ লৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছো । ২-৪ লৈ আমি ৰাজপথত সাহাৰ্য সংগ্ৰহ কৰিম । ইতিমধ্যে আমি সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছো । ৮ আগষ্টত আমি বানপীড়িত অঞ্চললৈ আমাৰ পৰা চিকিৎসক, নাৰ্চ, চিকিৎসা কৰ্মীকে ধৰি ৪০ জনীয়া বৃহৎ দল এটা ৰাওনা হম । ৯-১১ আগষ্টত বানপীড়িত অঞ্চলত চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিম । আমি মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিম । তদুপৰি ঘৰ পুনঃসংস্থাপনৰ বাবে যিধৰণৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইবোৰৰ লগতে স্বাস্থ্যজনিত সামগ্ৰী লৈ যাম ।"
দেওবাৰৰ কাৰ্যসূচীত শিল্পী মনীষা হাজৰিকা, চিকিৎসক ডাঃ হিতেশ বৰুৱাকে ধৰি বিভিন্নজনে অংশগ্ৰহণ কৰে । উল্লেখ্য যে দেওবাৰে বেলতলা বজাৰৰ পৰা জয়ানগৰ চাৰিআলি হৈ ছয়মাইল ফ্লাইঅভাৰৰ তলত উপস্থিত হয় । তাৰ পিছত ছয়মাইলৰ পৰা গণেশগুৰি অভিমুখে আগবাঢ়িব আৰু সন্ধিয়ালৈ গণেশগুৰিতেই ৰাইজৰ পৰা বান সাহাৰ্য সংগ্ৰহ কৰিব । আনহাতে ৩ আগষ্টত জালুকবাৰী ৰটাৰীত মিলিত হ'ব আৰু আদাবাৰী হৈ মালিগাঁৱলৈকে আগবাঢ়িব সুৰ বাহিনীৰ দল ।
লগতে পঢ়ক: আৰ্ত শিশুক সহায়ৰ পদক্ষেপ : বৰঙণিৰ বিনিময়ত লাভ কৰিব আপোনাৰ কাৰ্টুন কেৰিকেছাৰ