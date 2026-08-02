ETV Bharat / state

বানাক্ৰান্তৰ সাহাৰ্যৰ বাবে মহানগৰীৰ ৰাজপথত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গসহ সুৰ বাহিনী

বন্যাৰ্তক সহায়ৰ বাবে শিল্পী-কলা কুশলী ওলাই আহিল ৷ ৯-১১ আগষ্টত বানপীড়িত অঞ্চলত চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিব ৷

GARIMA SAIKIA GARG
বানাক্ৰান্তৰ সাহাৰ্যৰ বাবে মহানগৰীৰ ৰাজপথত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : হার্টথ্রব জুবিন গাৰ্গৰ বাট বুলিছে জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । উজনি অসমৰ বানাক্ৰান্তৰ বাবে সাহাৰ্য বিচাৰি দেওবাৰে মহানগৰীৰ ৰাজপথত নামিছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে । চলচ্চিত্ৰ সমাজ অসম, কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেচন, অভিনয়া, জুবিন ফেন ক্লাৱ, গুৱাহাটী চিনে মিউজিছিয়ানচ এছ’চিয়েচন আৰু সৰ্বভাৰতীয় চিকিৎসালয় সংন্থাৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত বানাক্ৰান্তৰ সাহাৰ্যৰ বাবে গুৱাহাটীত জনসংযোগ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে ৷

জয়ন্ত হাজৰিকা, জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে ওলাই আহিল সুৰ বাহিনী । কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়,"জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে আমি সুৰ বাহিনী ওলাই আহিছো । তেওঁলোকে যিদৰে বিশ্বাস কৰিছিল যে শিল্পী-কলা কুশলীক সদায় ৰাইজে স্বীকৃতি দিয়ে ৰাইজে পৰিচয় দিয়ে । এনেকুৱা দুৰ্যোগৰ সময়ত আমি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আগবাঢ়িলেহে বিপদৰ সময় অতিক্ৰম কৰিব পাৰিম ।"

বানাক্ৰান্তৰ সাহাৰ্যৰ বাবে মহানগৰীৰ ৰাজপথত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"তেওঁলোকৰ আদৰ্শ লৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছো । ২-৪ লৈ আমি ৰাজপথত সাহাৰ্য সংগ্ৰহ কৰিম । ইতিমধ্যে আমি সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছো । ৮ আগষ্টত আমি বানপীড়িত অঞ্চললৈ আমাৰ পৰা চিকিৎসক, নাৰ্চ, চিকিৎসা কৰ্মীকে ধৰি ৪০ জনীয়া বৃহৎ দল এটা ৰাওনা হম । ৯-১১ আগষ্টত বানপীড়িত অঞ্চলত চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিম । আমি মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিম । তদুপৰি ঘৰ পুনঃসংস্থাপনৰ বাবে যিধৰণৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইবোৰৰ লগতে স্বাস্থ্যজনিত সামগ্ৰী লৈ যাম ।"

দেওবাৰৰ কাৰ্যসূচীত শিল্পী মনীষা হাজৰিকা, চিকিৎসক ডাঃ হিতেশ বৰুৱাকে ধৰি বিভিন্নজনে অংশগ্ৰহণ কৰে । উল্লেখ্য যে দেওবাৰে বেলতলা বজাৰৰ পৰা জয়ানগৰ চাৰিআলি হৈ ছয়মাইল ফ্লাইঅভাৰৰ তলত উপস্থিত হয় । তাৰ পিছত ছয়মাইলৰ পৰা গণেশগুৰি অভিমুখে আগবাঢ়িব আৰু সন্ধিয়ালৈ গণেশগুৰিতেই ৰাইজৰ পৰা বান সাহাৰ্য সংগ্ৰহ কৰিব । আনহাতে ৩ আগষ্টত জালুকবাৰী ৰটাৰীত মিলিত হ'ব আৰু আদাবাৰী হৈ মালিগাঁৱলৈকে আগবাঢ়িব সুৰ বাহিনীৰ দল ।

লগতে পঢ়ক: আৰ্ত শিশুক সহায়ৰ পদক্ষেপ : বৰঙণিৰ বিনিময়ত লাভ কৰিব আপোনাৰ কাৰ্টুন কেৰিকেছাৰ

TAGGED:

হার্টথ্রব জুবিন গাৰ্গ
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ
মনীষা হাজৰিকা
জয়ন্ত হাজৰিকা
GARIMA SAIKIA GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.