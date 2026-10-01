যোৰহাটত জুবিনৰ দ্বিতীয় সমাধি ক্ষেত্র হ'লে ভাল হ'ব: গৰিমা শইকীয়া গার্গ

যোৰহাটত জুবিনৰ দ্বিতীয় সমাধি ক্ষেত্র হ'লে ভাল হ'ব: গৰিমা শইকীয়া গার্গ
যোৰহাটত জুবিন গাৰ্গৰ নামত অৰ্কিড উদ্যান, বোকাখাতত প্ৰতিমূৰ্তি । উচুপি উচুপি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ মুখত প্ৰাণৰ শিল্পীৰ সোঁৱৰণ ।
Published : October 1, 2026 at 11:03 PM IST
যোৰহাট: "যোৰহাটত জুবিনৰ দ্বিতীয় সমাধি ক্ষেত্র হ'লে ভাল হ'ব । হোৱা কথাটোতো আমি শুনিছিলোঁ । এইখিনি যদি কৰিবলৈ লয় ভাল হ'ব ।"-যোৰহাট বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা প্রতিস্থানত বৃহস্পতিবাৰে জুবিন গার্গৰ স্মৃতিত অর্কিড উদ্যান আৰু জৈৱ বিচিত্র উদ্যান উদ্বোধন কৰি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে এই মন্তব্য কৰে ।
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি যোৰহাট বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানত 'জুবিন গাৰ্গ মিনি অৰ্কিড আৰু জৈৱ বৈচিত্ৰ উদ্যান' আৰম্ভ কৰা হয় । উক্ত উদ্যান উদ্বোধন কৰি জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ কথা সোঁৱৰণ কৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে ।
ইয়াৰ লগতে যোৰহাটত জুবিনক্ষেত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "সৰুকৈ এখন উদ্যান লগতে জুবিনৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি বাইপাছৰ কাষত হ'ব । বাইপাছৰ ওচৰত বোধহয় যোৰহাটলৈ সোমোৱা সেইখিনি ঠাইতে । গতিকে সেইখিনি অলপ সৰুকৈ হ'ব । কিন্তু তাৰ বাহিৰেও যদি এখন ভালকৈ জুবিন ক্ষেত্ৰ হয় আৰু তাত এটা মুকলি মঞ্চৰ দৰে হ'ব আৰু নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে নিজেই যদি কিবা এটা পদক্ষেপ হাতত লয় নিজৰ নতুন সৃষ্টি, সেইখিনি যদি তেওঁলোকে সকলোৱে জুবিনদাক দেখুৱাই লওঁ বুলি বা জুবিনদাক শুনাই লওঁ বুলি, সেই কামটো কৰিবলৈ ভাল পায়, তেওঁলোকৰ আৰম্ভণিটো তেতিয়া এই স্থানত এক সুন্দৰ সুবিধা হ'ব । কাৰণ নৱ প্রজন্মই প্রতিটো কাম আৰম্ভনিত দাদাক এবাৰ জনাই কৰি ভাল পোৱা হৈছে ।"
গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে লগতে কয়, "যোৰহাটতো বহুতৰ হাতত বহুতখিনি তথ্য বা জুবিনৰ সামগ্ৰীও আছে । তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু ডিজিটেল আৰ্কাইভ এটা কৰিব পৰাকৈ বা তেনেকুৱা ধৰণে এটা সৰুকৈ মিউজিয়াম টাইপৰ কিবা এটাও যদি প্লেন কৰিব পাৰে । তেনেকৈ আৰু যদি ভাল কাম কৰে ভাল হ'ব, কাৰণ যোৰহাট তেওঁ নিজৰ ঠাই । গতিকে ইয়াত কিবা এটা হোৱাটোতো অতি আৱশ্যকীয় ।"
ইফালে অর্কিড উদ্যান উদ্বোধন কৰি গৰিমা শইকীয়া গার্গে কয়, "সমীৰ ৰয়ৰ উদ্যোগত আৰু বিভিন্নজনৰ সহযোগিতাত এখন সুন্দৰ অৰ্কিড পাৰ্ক আৰু এখন উদ্যান ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে জুবিনৰ নামত আৰু জুবিন যিহেতু প্ৰকৃতি সন্তান বুলি তেওঁ নিজেই কয় নিজকে তেওঁ প্ৰকৃতিৰ পুত্ৰ বুলি কৈছিল । তেওঁ প্ৰকৃতিকে উপাসনা কৰে আৰু আমিও সেইদৰেই প্ৰকৃতিৰ পুত্ৰ বুলিয়ে তেওঁক কওঁ । গতিকে নিজৰ জীৱনটো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰকৃতিৰ লগত বিলীন কৰি ৰাখিবলৈ তেওঁ ভাল পাইছিল । গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা খুবেই শলাগিবলগীয়া ।"
বোকাখাত নাট্য মন্দিৰত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন
ইয়াৰ লগতে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে গোলাঘাট নাট্য মন্দিৰত উন্মোচন কৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি । বোকাখাত নাট্য মন্দিৰ চৌহদত স্থাপন কৰা বেদীত স্থায়ীভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিকৃতি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু বোকাখাতৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰাই যৌথভাৱে উন্মোচন কৰে । বিপুল হৰ্ষধ্বনি, উৰুলি, পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰপাঠ, শংখ ধ্বনিৰ মাজেদি দুয়োগৰাকীয়ে দুগছি বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পাছতে আঁৰ কাপোৰ আঁতৰাই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে ।
ফেচেংবৰ হেৰিটেজ, বোকাখাত নাট্য মন্দিৰ, ইমজাৰ উদ্যোগত বোকাখাতৰ প্ৰায় ডেৰ কুৰি জাতীয় সংগঠনৰ সহযোগত বোকাখাতৰ বিধায়ক অতুল বৰা পুঁজিৰ ১০লাখ টকাৰ অনুদানেৰে এই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰে । ডিব্ৰুগড়ৰ যদুমণি গগৈয়ে এই প্ৰতিমূৰ্ত্তি নিৰ্মাণ কৰিছে ।
স্বামীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰি গৰিমা গাৰ্গ শইকীয়াই কয়, "গোলাঘাটত শতাধিক দল-সংগঠনে একত্ৰিতভাৱে বোকাখাতৰ ৰাইজে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । বোকাখাতৰ ৰাইজে জুবিন গাৰ্গৰ নিজৰ অন্তৰত ধাৰণ কৰি তেওঁক প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ যি প্ৰচেষ্টা অকল প্ৰতিমূৰ্তি নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ।"
আনহাতে উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্ত্তি উন্মোচন কৰা হ'ল । অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰাণৰ শিল্পী সংগীতৰ ৰাজপুত্ৰ গৰাকীক বোকাখাত নাট্যমন্দিৰত বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ সহযোগত আৰু বিধায়ক পুঁজিৰ পৰা এই প্ৰতিমুৰ্ত্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । আমাৰ চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ বাবে যি পদক্ষেপ ল'ব লাগে সকলো প্ৰকাৰৰ সহযোগিতা কৰিছে । জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পোৱাতো নিশ্চিত । জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতত অসমৰ মাটি মানুহৰ গোন্ধ প্ৰকৃতিৰ মানুহৰ দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ পাইছিল ।"